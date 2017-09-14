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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 19:45
BeneFuckTor написав:
А тут ось банально оп і китайоси вже движки реактивні поставляють на шахеди, а скільки балачок було, в них нема, вони не вміють, таке роблять тільки в Україні і тд.
Справедливості заради зазначу, що наразі Китай технологічно відстає від США на півроку. Це означає, що китайські аналоги новинок, які з'явилися в США сьогодні, ми побачимо лише через півроку. Це багато про що говорить тим, хто вміє мислити..
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 19:49
stm написав: ЛАД написав: stm написав:
..........
ЮА, Китайське чудо це програма у борг більше ніж борг України у війни на сотні %.
.......
Выскажитесь, пожалуйста, что вы думаете о долгах США. Сколько они там на сегодня?
Вам не кажется хотя бы иногда, что прав был Мухаммед, когда запретил давать в долг?
Скажу що борг як навантаження і політична проблема вирішується наразі тарифами.
Всі хочуть бакси або євро, юані не зайняли реальної частки світового обігу.
Вважаєте що хочуть тому що лише папірці красиві чи щось за папером є ще?
Пока что есть. Но значительно меньше, чем было во время Бреттон-Вуда.
Насколько помогут тарифы, посмотрим. Тарифы всего лишь один из методов добиться переноса производств в США. Удастся ли? Достаточно ли тарифов?
Не знаю, увидим.
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ЛАД
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 19:55
fler написав: BeneFuckTor написав:
А тут ось банально оп і китайоси вже движки реактивні поставляють на шахеди, а скільки балачок було, в них нема, вони не вміють, таке роблять тільки в Україні і тд.
Справедливості заради зазначу, що наразі Китай технологічно відстає від США на півроку. Це означає, що китайські аналоги новинок, які з'явилися в США сьогодні, ми побачимо лише через півроку. Це багато про що говорить тим, хто вміє мислити..
Если ради справедливости, то стоит вспомнить, на сколько лет отставал Китай 30 лет назад, 20 лет, 10лет, 5 лет.
Можно, конечно, рассказывать, что Китай всё только копирует, но вряд ли сегодня это будет правдой.
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ЛАД
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 19:57
stm написав: UA написав: stm написав:
Китай заборгував більше 300трл.баксів
Кому?
Долларовой еквівалент світової грошової маси 463 триліонів доларів.
Маячня stm на голову вища за маячню Песікота та Шамана разом узятих.
ЮА, Китайське чудо це програма у борг більше ніж борг України у війни на сотні %. Але такі як Ви і ЛАД бачать як коні в наочниках.
Ціна моста це не ціна грошової маси. А мост - це кредит який потрібно виплачувати. Ось що потрібно виплачувати на роки уперед це і є Китай.
Кредит на мост в юанях?
Кредит на мост надав китайський банк?
Борг інших країн Китаю в рази більше ніж борг Китаю перед іншими країнами.
Країну з найбільш позитивним торгівельним балансом stm записала в банкрути.
Перестань дивитися українське ТВ. Воно найтупіше в Європі.
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