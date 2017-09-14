BeneFuckTor написав:А тут ось банально оп і китайоси вже движки реактивні поставляють на шахеди, а скільки балачок було, в них нема, вони не вміють, таке роблять тільки в Україні і тд.
Справедливості заради зазначу, що наразі Китай технологічно відстає від США на півроку. Це означає, що китайські аналоги новинок, які з'явилися в США сьогодні, ми побачимо лише через півроку. Це багато про що говорить тим, хто вміє мислити..
Если ради справедливости, то стоит вспомнить, на сколько лет отставал Китай 30 лет назад, 20 лет, 10лет, 5 лет. Можно, конечно, рассказывать, что Китай всё только копирует, но вряд ли сегодня это будет правдой.
ЛАД, Китай продолжает только копировать. У них нет собственных технологий
Их авто - полное гавно. Гавно, которое не рулится, не едет толком. Либо повербанк на колесах по дешевке
Як мінімум, Китай ще й сам супротив того, щоб юань ставав вільно торгованою світовою валютою:
Чому Китай не дозволить своїй валюті піти далі Китай навряд чи дозволить юаню стати вільно торгованою світовою валютою в найближчому майбутньому. І на це є кілька вагомих причин.
По-перше, китайський уряд одержимий контролем. Пекін хоче, щоб юань тіснив долар на міжнародній арені, але не здатний відмовитися від того, щоб курс юаня перестав залежати від дій Народного банку КНР.
По-друге, влада Піднебесної побоюється, що, якщо міжнародні валютні трейдери заволодіють великою кількістю юаня, вони можуть спровокувати спекулятивну торгівлю і викликати або ревальвацію у бік підвищення (що зробить китайський експорт дорожчим), або глибоку девальвацію валюти, що загрожує зубожінням населення.
По-третє, атаки на юань можуть зруйнувати образ непереможної та мудрої Компартії.
Зрештою, якби юань став світовою резервною валютою, китайському уряду довелося б повністю відкрити ринки, у тому числі й дозволити вільний рух капіталу. Але поки що навіть тиск Заходу не змусив Пекін піти на такі кроки. https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... -dollarom/
ЛАД написав:Если ради справедливости, то стоит вспомнить, на сколько лет отставал Китай 30 лет назад, 20 лет, 10лет, 5 лет.
Ще вони не знають, що в 1990 році УРСР була більш розвиненою ніж Південна Корея. 2.42 Причина саме в цьому. Причина стану України теж через це.
UA написав:Погляди останніх залежать від пропаганди в телевізорі та ютубі. Інтелектуальної основи щоб сформувати власний світогляд немає, тому керуються емоціями які в них легко викликати спеціалістам з соціодинаміки.
А що трапилось, чому ютубь ?
До речі
що в 1990 році УРСР була більш розвиненою ніж Південна Корея.
Це брехня та маніпуляція
Південна Корея ... ти ментопенс не сплутав з Північною ?
Вже мала Samsung та GoldStar(яка LG), а Україна мала - Горизонт Не кажучі про те, що ті компанії вже мали інші підрозділи важкою промисловості
Нагадай мені, яку продукцію експортувала тоді УРСР в Південну Корею ? ))
PS. Мент та економіка - речі не сумісні. У мента один рефлекс - хапальний или хватательный )
російські стратегічні бомбардувальники зараз літають по 23 години, щоб дістатися до України — флот стрімко зношується. Через удар по аеродромах 1 червня (операція Павутина) росія була змушена перекинути чверть свого флоту (4 Ту-95МС і 11 Ту-22М3) на базу «Українка» - за 7 000 км від звичних точок запуску.
Тепер кожен виліт – це: ▪️ 12 400 км туди-назад ▪️ 2–3 дозаправки в повітрі ▪️ 30 000+ кг пального ▪️ 11,5% річного ресурсу борту ▪️ всього 8 місій на рік на один літак
Замість того, щоб стримувати - стратегічна авіація виснажується. Двигуни Ту-95 зношуються на 40% швидше. Флот дозаправників Іл-78 вже не справляється. Кожна атака – це логістичний квест на межі фолу. І це неможливо масштабувати.
Аналітики з CSIS і RUSI вже заявили: якщо так піде далі, до 2027 року росія буде змушена згортати далеку авіацію або втратить її безповоротно. А поки кожен виліт лише прискорює кінець системи.
ЛАД написав:Вам не кажется хотя бы иногда, что прав был Мухаммед, когда запретил давать в долг?
Ну запретил (под проценты). И что? Запрет успешно обходится, причем не всегда этот путь выглядит достаточно цивилизованным. Исламская ссуда в руках не слишком порядочных людей легко становится средством отжатия бизнеса. Называть вещи своими именами всегда проще. А чем больше запретов, тем больше всякого жульничества.
То, что люди всегда находят, как обойти запреты, это понятно. Так же и христиане успешно обходят все 10 заповедей. Я о самой идее.