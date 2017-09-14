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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14618146191462014621
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:00

  UA написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:російські стратегічні бомбардувальники зараз літають по 23 години, щоб дістатися до України — флот стрімко зношується.
Через удар по аеродромах 1 червня (операція Павутина) росія була змушена перекинути чверть свого флоту (4 Ту-95МС і 11 Ту-22М3) на базу «Українка» - за 7 000 км від звичних точок запуску.

Тепер кожен виліт – це:
▪️ 12 400 км туди-назад
▪️ 2–3 дозаправки в повітрі
▪️ 30 000+ кг пального
▪️ 11,5% річного ресурсу борту
▪️ всього 8 місій на рік на один літак

Замість того, щоб стримувати - стратегічна авіація виснажується. Двигуни Ту-95 зношуються на 40% швидше. Флот дозаправників Іл-78 вже не справляється. Кожна атака – це логістичний квест на межі фолу. І це неможливо масштабувати.

Аналітики з CSIS і RUSI вже заявили: якщо так піде далі, до 2027 року росія буде змушена згортати далеку авіацію або втратить її безповоротно. А поки кожен виліт лише прискорює кінець системи.
"Ракеты закончатся через 2-3 недели".
Расстояние Харьков-Красноярск по дорогам 4459 км - https://della.ua/distance/. "туди-назад" получается 8900 км.
"Харків (UA) — Іркутськ (RU) - Відстань за маршрутом ~ 5513 км". "туди-назад" 11000 км. Это откуда же "4 Ту-95МС і 11 Ту-22М3" летают?
Я уж молчу о том, что перевод на дальнюю базу в данном случае не имеет никакого смысла - "операція Павутина" могла быть организована в любом месте РФ, дроны запускались не из Украины.
Столько чуши как на этом форуме я нигде не читал.

Опус fler про дрони - головорізи був більш захоплюючо фантазійним.
Нейрони в мізках fler лінуються рухатись.
Після селекції модерації тут буде лише чушь.

вони рухаються як таргани в гуртожитку на кухні в момент ввімкнення світла
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:03

  budivelnik написав:
  detroytred написав:На базі ждунства, коли вимруть совки, кожен підійде до дзеркала, масово почнуть за копійки горбатити за ради майбутнього нехай і свого.
Чекай, ждун.
Хтось розуміє логіку думок воєнпенса?
Я якось не дуже.
Працювати на себе вже і сьогодні- це ждунство
А чекати поки можновладці за тебе все зроблять - це прогресивна течія..

Тобто той хто ЖИВЕ працюючи - той дурень і даром працював дарма що на себе...

Дядя- ти дурак?

Якийсь-то ти ще й занадто тупуватий місіонер. Якщо навіть при бажанні (тобто не притворюєшся) не можеш зрозуміти.
А я інколи припускав, що розумієш, але вперто тягнеш свою місію.
Постійно підмінюєш предмети та перекручуєш однообразно, бо місія.

Тицяти вчергове тебе в що і як саме ти перекрутив, не буду.
Все одне і те ж.

Тож більше і не намагайся зрозуміти, приходь мимо.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 01 сер, 2025 23:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:05

  budivelnik написав:
  Shaman написав:всім критикам скажу так - ви щось в житті створювали?
В телеграмі десь наскочив на дослідження Економіст про вартість створення робочого місця в США
Цифри - шокували.
Створення робочого місця на якому створюється середньостатистична для США додана вартість в 43000 доларів/рік - коштує 800 000+...
.........

Источник можно?
Обзор от ИИ
.........
В среднем, стоимость создания одного рабочего места в США может варьироваться от $40,000 до $100,000 и выше, в зависимости от вышеуказанных факторов.
В некоторых отраслях, таких как IT, стартапы или высокотехнологичные производства, стоимость может быть значительно выше, в то время как в более традиционных отраслях, например, в сфере услуг, стоимость может быть ниже.
В некоторых случаях: стоимость может быть снижена за счет использования удаленной работы, аренды коворкингов или использования готовых решений.
........
В ответах искусственного интеллекта могут быть ошибки
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:08

  UA написав:.........
Опус fler про дрони - головорізи був більш захоплюючо фантазійним.
.........

Это я как-то пропустил.
А когда это было?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 23:19

  budivelnik написав:
Ще якомусь де-Білу теоретику треба пояснювати що у нас непочатий край роботи і тільки відсутність
а - власного капіталу
б - людей готових своєю працею цей капітал створювати
Не дає нам рухатись вперед з необхідною швидкістю.

Ідіоть, створи в ринку сприятливі для його розвитку умови (тобто для прирощування капіталу), то в ринок хлинуть не те що місцеві капітали, а й з усього світу.
І поява людей (тобто збільшення кількості охочих), які готові працювати, щоб прирощувати-створювати капітал в даному ринку, теж залежить від умов в ринку.

Умови ж в ринку створюють можновладці-управлінці-регулятори ринку.

Треш. Абетку осилити не в стані..
detroytred
 
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