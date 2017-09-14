RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14619146201462114622
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 01:23

  budivelnik написав:
  detroytred написав:створи в ринку сприятливі для його розвитку умови (тобто для прирощування капіталу), то в ринок хлинуть не те що місцеві капітали, а й з усього світу.

Теоретично - ти правий
ПАрактично створити ефективний ринок по вирощуванню бананів в Африці- не може жоден можновладець...
Бо пінгвіни банани не люблять...

Для всіх інших
Простий приклад
Існує десяток ліків,
з допомогою яких тисячі лікарів
лікують сотні тисяч людей від ...ОДНОЇ ХВОРОБИ
І не зважаючи на це різноманіття-жоден з лікарів не досяг 100% позитивного результату

Чи говорить це про те що лікарі НЕДОПРАЦЬОВУЮТЬ ?

Тепер ДРУГЕ питання
Пререважна більшість населення ХОЧЕ жити здоровим.
Лікарі розсказують що ЗНАЮТЬ як це зробити...

Поясніть
Хто більш винуватий в тому що ми не доживаємо до 120 років( як про це говорить сучасна медицина що це нормальний вік)
Населення ... чи Лікарі?

А тепер поміняйте слово ЛІКАР на МОЖНОВЛАДЕЦЬ і все стане зрозумілим.

Просто теоретики ніколи не вибирали між поганим і дуже поганим варіантом розвитку..
вони завжди переконані що є правильний ІДЕАЛЬНИЙ... і вони завжди можуть висунути теорію по якій варіант вибраний практиком- є не вірним...

Але в мене завжди тільки ОДНЕ запитання
Чому ті хто вибирав НЕВІРНИЙ з точки зору теоретиків результат - отримали КРАЩИЙ ніж середньостатистичний по країні?
Вы долго и нудно спорите с detroytred, но никак не хотите понять, что вы с ним говорите о совершенно разных вещах.
Вы говорите о возможности успеха отдельного человека, о том, что он может "отримати результат - КРАЩИЙ ніж середньостатистичний по країні". Но если у этого человека он выше, то у кого-то другого он ниже "середньостатистичного". При этом этот самый середньостатистичний уровень вполне может не меняться. Но конкретный человек для себя лично может добиться более высокого результата почти независимо от действующих законов и политики властей, которые могут только облегчить или усложнить задачу этого индивида.
detroytred говорит о необходимости менять этот самый середньостатистичний уровень. При изменении этого середньостатистичного уровня, вы сегодня были бы (условно) не гривневым, а долларовым миллионером, а ваши продавцы могли бы отдыхать не на приусадебном участке, а хотя бы в Турции (пусть даже не в пиковый сезон и в 3-звёздочном отеле). А вот это уже от законов, действующих в стране, и политики властей зависит гораздо сильнее. К примеру, если законы и политика в основном направлены на поддержание и развитие низкомаржинальных секторов экономики - с/х производство, производство и продажа продуктов питания, бытовой химии, недорогой одежды и обуви, то и развитие экономики будет медленным, соответственно, медленно будет расти и середньостатистичний уровень. Высокие налоги также замедлят развитие.

А в обоих ваших примерах виноваты таки в значительной степени лікарі. Точнее, не лікарі, наука медицина. Пока что нет чётких рекомендаций, как дожить до 120 лет. Кроме общих рекомендаций - не пить, не курить и быть достаточно физически активным. И часто нет достаточно эффективных лекарств (а порой и просто нет лекарств).
Хотя, конечно, виновато и население - люди часто не выполняют даже эти общие и широко известные рекомендации.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35524
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 01:33

  Xenon написав:Абдула, поджигай!! (с)

❗️США повністю готові до ядерної війни з рф, – Трамп.

М-да...
Если бы во время Карибского кризиса президентом США был не Кеннеди, а Трамп, то, возможно. сегодняшней войны не было бы. Да и нас с вами тоже. :mrgreen:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35524
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 01:41

В Харькове по состоянию на 1 августа зарегистрировано более 205,2 тысячи внутренне перемещенных лиц.

Среди них — 12,6 тысячи человек с инвалидностью, почти 27 тысяч детей и около 56 тысяч пенсионеров.
........Для временного проживания переселенцев в Харькове функционируют 52 общежития, где размещено около 6,7 тысячи человек.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/08/01/skolko-pereselentsev-zhivet-v-harkove-informatsiya-merii/#google_vignette
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35524
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 14619146201462114622
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 115258
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 296564
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 963284
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6675)
02.08.2025 02:13
Ринок ОВДП (9324)
01.08.2025 22:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.