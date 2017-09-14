Додано: Суб 02 сер, 2025 01:23

budivelnik написав: detroytred написав: створи в ринку сприятливі для його розвитку умови (тобто для прирощування капіталу), то в ринок хлинуть не те що місцеві капітали, а й з усього світу. створи в ринку сприятливі для його розвитку умови (тобто для прирощування капіталу), то в ринок хлинуть не те що місцеві капітали, а й з усього світу.

Теоретично - ти правий

ПАрактично створити ефективний ринок по вирощуванню бананів в Африці- не може жоден можновладець...

Бо пінгвіни банани не люблять...



Для всіх інших

Простий приклад

Існує десяток ліків,

з допомогою яких тисячі лікарів

лікують сотні тисяч людей від ...ОДНОЇ ХВОРОБИ

І не зважаючи на це різноманіття-жоден з лікарів не досяг 100% позитивного результату



Чи говорить це про те що лікарі НЕДОПРАЦЬОВУЮТЬ ?



Тепер ДРУГЕ питання

Пререважна більшість населення ХОЧЕ жити здоровим.

Лікарі розсказують що ЗНАЮТЬ як це зробити...



Поясніть

Хто більш винуватий в тому що ми не доживаємо до 120 років( як про це говорить сучасна медицина що це нормальний вік)

Населення ... чи Лікарі?



А тепер поміняйте слово ЛІКАР на МОЖНОВЛАДЕЦЬ і все стане зрозумілим.



Просто теоретики ніколи не вибирали між поганим і дуже поганим варіантом розвитку..

вони завжди переконані що є правильний ІДЕАЛЬНИЙ... і вони завжди можуть висунути теорію по якій варіант вибраний практиком- є не вірним...



Але в мене завжди тільки ОДНЕ запитання

Чому ті хто вибирав НЕВІРНИЙ з точки зору теоретиків результат - отримали КРАЩИЙ ніж середньостатистичний по країні? Теоретично - ти правийПАрактично створити ефективний ринок по вирощуванню бананів в Африці- не може жоден можновладець...Бо пінгвіни банани не люблять...Для всіх іншихПростий прикладІснує десяток ліків,з допомогою яких тисячі лікарівлікують сотні тисяч людей від ...ОДНОЇ ХВОРОБИІ не зважаючи на це різноманіття-жоден з лікарів не досяг 100% позитивного результатуЧи говорить це про те що лікарі НЕДОПРАЦЬОВУЮТЬ ?Тепер ДРУГЕ питанняПререважна більшість населення ХОЧЕ жити здоровим.Лікарі розсказують що ЗНАЮТЬ як це зробити...ПояснітьХто більш винуватий в тому що ми не доживаємо до 120 років( як про це говорить сучасна медицина що це нормальний вік)Населення ... чи Лікарі?А тепер поміняйте слово ЛІКАР на МОЖНОВЛАДЕЦЬ і все стане зрозумілим.Просто теоретики ніколи не вибирали між поганим і дуже поганим варіантом розвитку..вони завжди переконані що є правильний ІДЕАЛЬНИЙ... і вони завжди можуть висунути теорію по якій варіант вибраний практиком- є не вірним...Але в мене завжди тільки ОДНЕ запитанняЧому ті хто вибирав НЕВІРНИЙ з точки зору теоретиків результат - отримали КРАЩИЙ ніж середньостатистичний по країні?

Вы долго и нудно спорите с, но никак не хотите понять, что вы с ним говорите о совершенно разных вещах.Вы говорите о возможности успехачеловека, о том, что он может "отримати результат - КРАЩИЙ ніж середньостатистичний по країні". Но если у этого человека он выше, то у кого-то другого он ниже "середньостатистичного". При этом этот самый середньостатистичний уровень вполне может не меняться. Но конкретный человек для себя лично может добиться более высокого результата почти независимо от действующих законов и политики властей, которые могут только облегчить или усложнить задачу этого индивида.говорит о необходимости менять этот самый середньостатистичний уровень. При изменении этого середньостатистичного уровня, вы сегодня были бы (условно) не гривневым, а долларовым миллионером, а ваши продавцы могли бы отдыхать не на приусадебном участке, а хотя бы в Турции (пусть даже не в пиковый сезон и в 3-звёздочном отеле). А вот это уже от законов, действующих в стране, и политики властей зависит гораздо сильнее. К примеру, если законы и политика в основном направлены на поддержание и развитие низкомаржинальных секторов экономики - с/х производство, производство и продажа продуктов питания, бытовой химии, недорогой одежды и обуви, то и развитие экономики будет медленным, соответственно, медленно будет расти и середньостатистичний уровень. Высокие налоги также замедлят развитие.А в обоих ваших примерах виноваты таки в значительной степени лікарі. Точнее, не лікарі, наука медицина. Пока что нет чётких рекомендаций, как дожить до 120 лет. Кроме общих рекомендаций - не пить, не курить и быть достаточно физически активным. И часто нет достаточно эффективных лекарств (а порой и просто нет лекарств).Хотя, конечно, виновато и население - люди часто не выполняют даже эти общие и широко известные рекомендации.