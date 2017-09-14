Shaman написав:всім критикам скажу так - ви щось в житті створювали?
В телеграмі десь наскочив на дослідження Економіст про вартість створення робочого місця в США Цифри - шокували. Створення робочого місця на якому створюється середньостатистична для США додана вартість в 43000 доларів/рік - коштує 800 000+... .........
Источник можно?
Обзор от ИИ ......... В среднем, стоимость создания одного рабочего места в США может варьироваться от $40,000 до $100,000 и выше, в зависимости от вышеуказанных факторов. В некоторых отраслях, таких как IT, стартапы или высокотехнологичные производства, стоимость может быть значительно выше, в то время как в более традиционных отраслях, например, в сфере услуг, стоимость может быть ниже. В некоторых случаях: стоимость может быть снижена за счет использования удаленной работы, аренды коворкингов или использования готовых решений. ........ В ответах искусственного интеллекта могут быть ошибки
budivelnik написав: Ще якомусь де-Білу теоретику треба пояснювати що у нас непочатий край роботи і тільки відсутність а - власного капіталу б - людей готових своєю працею цей капітал створювати Не дає нам рухатись вперед з необхідною швидкістю.
Ідіоть, створи в ринку сприятливі для його розвитку умови (тобто для прирощування капіталу), то в ринок хлинуть не те що місцеві капітали, а й з усього світу. І поява людей (тобто збільшення кількості охочих), які готові працювати, щоб прирощувати-створювати капітал в даному ринку, теж залежить від умов в ринку.
Умови ж в ринку створюють можновладці-управлінці-регулятори ринку.
Треш. Абетку осилити не в стані.. Практик ларька. З ідеєю а-ля китайська - доменна піч в кожному подвір'ї - більше охочих в підприємці (кожен створить свій умовний ларьок) і розвиток ринку країни. Як рішення. Це вже було. І в Китаї, і в Україні в 90-ті.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 01 сер, 2025 23:25, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:створи в ринку сприятливі для його розвитку умови (тобто для прирощування капіталу), то в ринок хлинуть не те що місцеві капітали, а й з усього світу.
Де-біл.... Теоретично - ти правий ПАрактично створити ефективний ринок по вирощуванню бананів в Арктиці- не може жоден можновладець... Бо пінгвіни банани не люблять..., а неграм там холодно
Для всіх інших Простий приклад Існує десяток ліків, з допомогою яких тисячі лікарів лікують сотні тисяч людей від ...ОДНОЇ ХВОРОБИ І не зважаючи на це різноманіття-жоден з лікарів не досяг 100% позитивного результату
Чи говорить це про те що лікарі НЕДОПРАЦЬОВУЮТЬ ?
Тепер ДРУГЕ питання Пререважна більшість населення ХОЧЕ жити здоровим. Лікарі розсказують що ЗНАЮТЬ як це зробити...
Поясніть Хто більш винуватий в тому що ми не доживаємо до 120 років( як про це говорить сучасна медицина що це нормальний вік) Населення ... чи Лікарі?
А тепер поміняйте слово ЛІКАР на МОЖНОВЛАДЕЦЬ і все стане зрозумілим.
Просто теоретики ніколи не вибирали між поганим і дуже поганим варіантом розвитку.. вони завжди переконані що є правильний ІДЕАЛЬНИЙ... і вони завжди можуть висунути теорію по якій варіант вибраний практиком- є не вірним...
Але в мене завжди тільки ОДНЕ запитання Чому ті хто вибирав НЕВІРНИЙ з точки зору теоретиків результат - отримали КРАЩИЙ ніж середньостатистичний по країні?
detroytred написав:створи в ринку сприятливі для його розвитку умови (тобто для прирощування капіталу), то в ринок хлинуть не те що місцеві капітали, а й з усього світу.
Теоретично - ти правий ПАрактично створити ефективний ринок по вирощуванню бананів в Африці- не може жоден можновладець... Бо пінгвіни банани не люблять...
Для всіх інших Простий приклад Існує десяток ліків, з допомогою яких тисячі лікарів лікують сотні тисяч людей від ...ОДНОЇ ХВОРОБИ І не зважаючи на це різноманіття-жоден з лікарів не досяг 100% позитивного результату
Чи говорить це про те що лікарі НЕДОПРАЦЬОВУЮТЬ ?
Тепер ДРУГЕ питання Пререважна більшість населення ХОЧЕ жити здоровим. Лікарі розсказують що ЗНАЮТЬ як це зробити...
Поясніть Хто більш винуватий в тому що ми не доживаємо до 120 років( як про це говорить сучасна медицина що це нормальний вік) Населення ... чи Лікарі?
А тепер поміняйте слово ЛІКАР на МОЖНОВЛАДЕЦЬ і все стане зрозумілим.
Просто теоретики ніколи не вибирали між поганим і дуже поганим варіантом розвитку.. вони завжди переконані що є правильний ІДЕАЛЬНИЙ... і вони завжди можуть висунути теорію по якій варіант вибраний практиком- є не вірним...
Але в мене завжди тільки ОДНЕ запитання Чому ті хто вибирав НЕВІРНИЙ з точки зору теоретиків результат - отримали КРАЩИЙ ніж середньостатистичний по країні?
Вы долго и нудно спорите с detroytred, но никак не хотите понять, что вы с ним говорите о совершенно разных вещах. Вы говорите о возможности успеха отдельного человека, о том, что он может "отримати результат - КРАЩИЙ ніж середньостатистичний по країні". Но если у этого человека он выше, то у кого-то другого он ниже "середньостатистичного". При этом этот самый середньостатистичний уровень вполне может не меняться. Но конкретный человек для себя лично может добиться более высокого результата почти независимо от действующих законов и политики властей, которые могут только облегчить или усложнить задачу этого индивида. detroytred говорит о необходимости менять этот самый середньостатистичний уровень. При изменении этого середньостатистичного уровня, вы сегодня были бы (условно) не гривневым, а долларовым миллионером, а ваши продавцы могли бы отдыхать не на приусадебном участке, а хотя бы в Турции (пусть даже не в пиковый сезон и в 3-звёздочном отеле). А вот это уже от законов, действующих в стране, и политики властей зависит гораздо сильнее. К примеру, если законы и политика в основном направлены на поддержание и развитие низкомаржинальных секторов экономики - с/х производство, производство и продажа продуктов питания, бытовой химии, недорогой одежды и обуви, то и развитие экономики будет медленным, соответственно, медленно будет расти и середньостатистичний уровень. Высокие налоги также замедлят развитие.
А в обоих ваших примерах виноваты таки в значительной степени лікарі. Точнее, не лікарі, наука медицина. Пока что нет чётких рекомендаций, как дожить до 120 лет. Кроме общих рекомендаций - не пить, не курить и быть достаточно физически активным. И часто нет достаточно эффективных лекарств (а порой и просто нет лекарств). Хотя, конечно, виновато и население - люди часто не выполняют даже эти общие и широко известные рекомендации.
В Харькове по состоянию на 1 августа зарегистрировано более 205,2 тысячи внутренне перемещенных лиц.
Среди них — 12,6 тысячи человек с инвалидностью, почти 27 тысяч детей и около 56 тысяч пенсионеров. ........Для временного проживания переселенцев в Харькове функционируют 52 общежития, где размещено около 6,7 тысячи человек.
❗️США повністю готові до ядерної війни з рф, – Трамп.
М-да... Если бы во время Карибского кризиса президентом США был не Кеннеди, а Трамп, то, возможно. сегодняшней войны не было бы. Да и нас с вами тоже.
а під час Карибської кризи Устінов випивав пляшку горілки й щось там патякав про ядерну війну? Трамп просто ставить руських на місце, бо вони зі своєю ядерною маячнею вже світ трошки притомили. й нічого руські не зроблять. бо як виявиться, що вони й ядерну зброю розікрали - то їх взагалі знесуть дуже швидко...