RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14619146201462114622
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 06:11

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Вместе.
Взбунтуются "угнетённые народы Востока" и разгромят клятих москалив и клятих ханьцив.
И все они бросятся спасаться в Украину. Придётся нам, даже не знаю что, ставить на границах, чтобы спастись от нашествия жаждущих стать гражданами Украины. Наверно, придётся сооружать стену повыше китайской, а перед ней глубокий и широкий ров с нильскими крокодилами. Воду придётся подогревать, чтобы крокодилы не замёрзли.

ви знайшли собі якісних форумчан для спілкування - успіхів 8)

Вы не поняли?
Это больше для вас. :)

ваші ідеї підтримують найбільш недолугі форумчани. які ідеї, така й підтримка :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9285
З нами з: 29.09.19
Подякував: 770 раз.
Подякували: 1631 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 14619146201462114622
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 115315
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 296632
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 963372
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4978)
02.08.2025 06:51
Ринок ОВДП (9324)
01.08.2025 22:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.