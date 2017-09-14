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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 02 сер, 2025 06:11
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Вместе.
Взбунтуются "угнетённые народы Востока" и разгромят клятих москалив и клятих ханьцив.
И все они бросятся спасаться в Украину. Придётся нам, даже не знаю что, ставить на границах, чтобы спастись от нашествия жаждущих стать гражданами Украины. Наверно, придётся сооружать стену повыше китайской, а перед ней глубокий и широкий ров с нильскими крокодилами. Воду придётся подогревать, чтобы крокодилы не замёрзли.
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Додано: Суб 02 сер, 2025 08:30
pesikot написав: ЛАД написав: Banderlog написав:
........
трамп поставить когось на переговори замість черчіля. По суті вибір не великий або порошенко або залужний.
1. Как он это сделает практически?
2. Вы уверены, что в сегодняшней ситуации найдётся дурак, который захочет/согласится стать президентом Украины? Мне кажется, разве что за большие деньги. Причём не просто большие, а ооочень большие.
Но Banderlog ошибается, Порошенко не сдался и Залужный не сдался, и не сдад
порошенко підписав мінські домовленості.
Не бачу смислу чіплятись за нато язик і церкву, тут інтереси не путіна а інтерес України стати як швейцарія і щодо мови і щодо віри....
Да, я впевнений що на президентське місце багато охочих.
Кажете час не підходящий?
Дуже навіть підходящий, можно затягівать пояса і валити все на папередніків, що все розікрали
та клятих комуняк,
що недостатньо набудували щоб можно було красти далі)
2 як практично це зробити? Хз, треба через верховну раду протягувати, проголосувати щоб шоколадний став головою вр потім зеля під в відставку по стану здоровя(тільки не надо... залізний якось списався з зсу в дипломати?) Все можливо, якщо хотіти зробити.
Мир не те що назрів, мир треба було підписувати максимум в лютому.... зараз ситуація на фронті куди гірша
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Додано: Суб 02 сер, 2025 08:39
Xenon написав:
Абдула, поджигай!! (с)
❗️США повністю готові до ядерної війни з рф, – Трамп.
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Додано: Суб 02 сер, 2025 10:00
Гордые персы победили евреев и триклятый запад, теперь следующие кацапы ))))
Муниципалитет Тегерана решил закрыть общественные туалеты, расположенные по всему иранскому столичному городу, из-за серьезного водного кризиса в стране, как сообщалось вчера в иранских СМИ
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Додано: Суб 02 сер, 2025 10:08
ЛАД написав: UA написав:
.........
Опус fler про дрони - головорізи був більш захоплюючо фантазійним.
.........
Это я как-то пропустил.
А когда это было?
То фантазії UA, не звертайте уваги. Я писала про дроноводів-професіоналів, які могли майстерно знести ворогу голову фпв-дроном або ще кудись влучити.
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Додано: Суб 02 сер, 2025 10:10
fler написав:
Справедливості заради зазначу, що наразі Китай технологічно відстає від США на півроку. Це означає, що китайські аналоги новинок, які з'явилися в США сьогодні, ми побачимо лише через півроку. Це багато про що говорить тим, хто вміє мислити..
Справедливості ради, додам що я не вмію мислити і не мислю, не такий розумний.
Беру і просто констатую факти. Дронів куча та ще й кожен день, додались реактивні. А всі ці мега технологічні новинки, сосусуть лапу проти міліона фпв, а тих фпв в китайців, така гора що вони шоу влаштовують. І якщо так глянути на той китай - то щось там трішки технологічніше стало чим в тій же європі.
А взагалі, нащо нам той Китай. В нас є інші проблеми.
Ось сьогодні по нпз трішки прилетіло, ось це краса, а той китай і та америка, хай хоть воюють хоть ні, нам не те що без різниці а все одно.
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Додано: Суб 02 сер, 2025 10:35
Banderlog написав: ЛАД написав: Banderlog написав:
........
трамп поставить когось на переговори замість черчіля. По суті вибір не великий або порошенко або залужний.
1. Как он это сделает практически?
2. Вы уверены, что в сегодняшней ситуации найдётся дурак, который захочет/согласится стать президентом Украины? Мне кажется, разве что за большие деньги. Причём не просто большие, а ооочень большие.
порошенко підписав мінські домовленості.
Не бачу смислу чіплятись за нато язик і церкву, тут інтереси не путіна а інтерес України стати як швейцарія і щодо мови і щодо віри....
Да, я впевнений що на президентське місце багато охочих.
Кажете час не підходящий?
Дуже навіть підходящий, можно затягівать пояса і валити все на папередніків, що все розікрали
та клятих комуняк,
що недостатньо набудували щоб можно було красти далі)
2 як практично це зробити? Хз, треба через верховну раду протягувати, проголосувати щоб шоколадний став головою вр потім зеля під в відставку по стану здоровя(тільки не надо... залізний якось списався з зсу в дипломати?) Все можливо, якщо хотіти зробити.
Мир не те що назрів, мир треба було підписувати максимум в лютому
.... зараз ситуація на фронті куди гірша
так а хто не підписав мир? ти так пишеш, наче Україна...
для слоупоків - миру й навіть просто перемовини не хоче проводити саме Раша. й відповідно, фамілія президента в цьому випадку немає значення. й його зміна нічого не дасть. путін піде на мир, коли його достатньо сильно притиснуть.
а оця заміна президента, як ви описуєте - не працює так в демократичному світі. а у рашистському працює. й в головах людей з відповідним мисленням
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Додано: Суб 02 сер, 2025 10:48
Shaman написав:
для слоупоків - миру й навіть просто перемовини не хоче проводити саме Раша. й відповідно, фамілія президента в цьому випадку немає значення. й його зміна нічого не дасть. путін піде на мир, коли його достатньо сильно притиснуть.
а оця заміна президента, як ви описуєте - не працює так в демократичному світі. а у рашистському працює. й в головах людей з відповідним мисленням
фамілія презедента має значення. шоколадний не допустив б тривалої повномаштабної війни.
Нарахунок притиснуть путіна, то щось не особливо виходить.
Думаю спробують, но якщо і цей раз невдало, то тиснути будуть вже і на зеленського.
Все в демократичних країнах нормально працює.
і не треба думати що нас будуть підтримувати до останньої верби. В перемоги багато батьків а авторство поразки на себе не візьме ні сша, ні європа.
Зеленському треба було дотискати антикорупціонерів, попустив проплачені мітинги з картонками?
Зараз як наслідок бунт в вінниці. Його вже подавити просто так не вдасться. тут треба реально саджати, і показувати покарання мітингарів на камери. А влада проблему бунту ухилянтів замовчує.
Так війну не виграють.
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Додано: Суб 02 сер, 2025 11:04
Banderlog написав:
Зеленському треба було дотискати антикорупціонерів, попустив проплачені мітинги з картонками?
Ці хлопці і дівчата з картонками надали сили послам і наразі АРМА реформують таки, НАБУ і САП в теорії можуть стати незалежними органами і ось коли призначать обраного на конкурсі БЕБ це розблокує 5млрд.$.
Непоганий результат, я вважаю )
ПС: кінцеві бенефіціари протесту - Укрпошта та НП, їх коробки рекламували протестувальники, діти і собаки )))
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Додано: Суб 02 сер, 2025 11:33
fler написав: ЛАД написав: UA написав:
.........
Опус fler про дрони - головорізи був більш захоплюючо фантазійним.
.........
Это я как-то пропустил.
А когда это было?
То фантазії UA, не звертайте уваги. Я писала про дроноводів-професіоналів, які могли майстерно знести ворогу голову фпв-дроном або ще кудись влучити.
'Снести голову дроном" - это как?
Мачете на киберпротезе к дрону скотчем примотано было?
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