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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14621146221462314624
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 14:07

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:1. Как он это сделает практически?
2. Вы уверены, что в сегодняшней ситуации найдётся дурак, который захочет/согласится стать президентом Украины? Мне кажется, разве что за большие деньги. Причём не просто большие, а ооочень большие.



Но Banderlog ошибается, Порошенко не сдался и Залужный не сдался, и не сдад
порошенко підписав мінські домовленості.

Підписав і що ?

Він, не маючи карт, як сьогодні модньо казати, майже зупинив активні бойові дії отими мінськими
А до цього багато районів було звільнено

А після мінських, рашисти особливо нічого не захопили.
Ми ж виграли час, озброїли армію

Зараз, станції Мінська уже пройдена, цього не буде.
Путін не згодится ні на що, окрім капітуляції України

  Banderlog написав:Мир не те що назрів, мир треба було підписувати максимум в лютому.... зараз ситуація на фронті куди гірша

Знову запитую - нам хтось пропонує мир ?

Путін не хоче припиняти війну, ти цього через кагор взагалі не бачишь
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 14:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дрони СБУ вразили аеродром зберігання "шахедів" у Краснодарському краї
В СБУ заявили, що цієї ночі першою ціллю далекобійних БпЛА став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ". На його території було уражено місця зберігання й запуску "шахедів", які атакують Україну. Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа.


Генштаб підтвердив ураження двох НПЗ, нафтобази та заводу "Электроприбор"
Підтверджено влучання в підприємства нафтопереробної галузі РФ – Рязанський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи.

Крім цього, українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів "Анна нефтепродукт" у Воронезькій області Росії та уразили підприємство АТ "Пензенское производственное объединение "Электроприбор", яке спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв’язку та друкованих плат для військової техніки.
pesikot
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  #<1 ... 14621146221462314624
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