Banderlog написав:порошенко підписав мінські домовленості.pesikot написав:
Но Banderlog ошибается, Порошенко не сдался и Залужный не сдался, и не сдад
Підписав і що ?
Він, не маючи карт, як сьогодні модньо казати, майже зупинив активні бойові дії отими мінськими
А до цього багато районів було звільнено
А після мінських, рашисти особливо нічого не захопили.
Ми ж виграли час, озброїли армію
Зараз, станції Мінська уже пройдена, цього не буде.
Путін не згодится ні на що, окрім капітуляції України
Знову запитую - нам хтось пропонує мир ?
Путін не хоче припиняти війну, ти цього через кагор взагалі не бачишь