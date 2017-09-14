Додано: Суб 02 сер, 2025 15:06

Banderlog написав: Shaman написав: для слоупоків - миру й навіть просто перемовини не хоче проводити саме Раша. й відповідно, фамілія президента в цьому випадку немає значення. й його зміна нічого не дасть. путін піде на мир, коли його достатньо сильно притиснуть.



а оця заміна президента, як ви описуєте - не працює так в демократичному світі. а у рашистському працює. й в головах людей з відповідним мисленням для слоупоків - миру й навіть просто перемовини не хоче проводити саме Раша. й відповідно, фамілія президента в цьому випадку немає значення. й його зміна нічого не дасть. путін піде на мир, коли його достатньо сильно притиснуть.а оця заміна президента, як ви описуєте - не працює так в демократичному світі. а у рашистському працює. й в головах людей з відповідним мисленням фамілія презедента має значення. шоколадний не допустив б тривалої повномаштабної війни.



Нарахунок притиснуть путіна, то щось не особливо виходить.

Думаю спробують, но якщо і цей раз невдало, то тиснути будуть вже і на зеленського.

Все в демократичних країнах нормально працює.

і не треба думати що нас будуть підтримувати до останньої верби. В перемоги багато батьків а авторство поразки на себе не візьме ні сша, ні європа.

Зеленському треба було дотискати антикорупціонерів, попустив проплачені мітинги з картонками?

Зараз як наслідок бунт в вінниці. Його вже подавити просто так не вдасться. тут треба реально саджати, і показувати покарання мітингарів на камери. А влада проблему бунту ухилянтів замовчує.

Так війну не виграють. фамілія презедента має значення. шоколадний не допустив б тривалої повномаштабної війни.Нарахунок притиснуть путіна, то щось не особливо виходить.Думаю спробують, но якщо і цей раз невдало, то тиснути будуть вже і на зеленського.Все в демократичних країнах нормально працює.і не треба думати що нас будуть підтримувати до останньої верби. В перемоги багато батьків а авторство поразки на себе не візьме ні сша, ні європа.Зеленському треба було дотискати антикорупціонерів, попустив проплачені мітинги з картонками?Зараз як наслідок бунт в вінниці. Його вже подавити просто так не вдасться. тут треба реально саджати, і показувати покарання мітингарів на камери. А влада проблему бунту ухилянтів замовчує.Так війну не виграють.

щоб було якби президентом був Порошенко - не знаю, може не наважилась би Раша на повноцінну війну... але коли війна йде - на жаль від нас мало що залежить для припинення війни - це зараз більше від Раші. хіба що якби ми змогли зупинити чи навіть почати тиснути - це б допомогло, але маємо що маємо...з приводу не виходить тиснути - Раша деградує. стрімко чи ні - це таке питання. але рух в одному напрямку. Те що путін закриває на це очі, чи йому про це не кажуть, й він вважає все не так погано - це вже інше питання. тиск можна посилювати - була б політична воля. й Раша з точки зору економіки все одно слабшає. але так, воювати вони ще деякий час можуть. можуть ще й НАТО випробувати на 5 статтю. й взагалі, давайте подивимось, що буде в серпні.з приводу проплачених мітингів - ну звісно, це лише на мітинги проти ТЦК виходять щиро, всі інші мітинги проплаченіз антикорупціонерами зробив величезну помилку - й на його репутації це теж залишиться.з приводу непопулярних рішень - так, уникає. хоче щоб непопулярне хтось інший проводив. але рано чи пізно буде змушений. хоча це вичікування так, коштує державі