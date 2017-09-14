Shaman написав:.......... не було б розмов про шашлики й подивитися в очі. й була б підготовка до війни. але це не ключове
"розмови про шашлики" это просто ни о чём. На решение Путина они точно никакого влияния не имеют. Рассказы о сворачивании подготовки к войне оставьте Шмиту, это его тема. Я несколько раз выкладывал цифры расходов на оборону. Они точно не уменьшались, а даже несколько росли. Разве что не привели войска в готовность и не объявили заранее мобилизацию. Не берусь судить, как бы это повлияло.
ніхто не знає, як воно б було. але якби замість доріг на Чонгарі були б суцільні траншеї - доля півдня могла бути зовсім іншою. основна ідея наступу Раші в лютому 2022 - що їх тут будуть зустрічати квітами. Зе гадаю теж доклався до формуваня такої думки. за Пороха таких думок в Раші не було б
Верно. Но в войне есть два выхода - "тиснути" (побеждать) или пытаться договориться, идя на какие-то уступки. Порой существенные.
знову почалося. була американська пропозиція - з великими поступками України. Раша її відкинула - про що питання в черговий раз? припинення війни не хоче Раша, й просто пропонує здатися, від нас нічого не залежить. тому оце завуальоване - треба здаватися - викиньте зі свого лексикону.
Тот американский план відкинула не только Раша, но и мы тоже. Сегодняшних чётких формулировок РФ я не видел и не знаю. Думаю, в Стамбуле они излагались, но публикаций не видел. Слухи обсуждать не хочу.
де ми відкинули той план, що за вигадки? ми були готові обговорювати план - його відкинула Раша.
ЛАД, це зараз чергова ІПСО від Раші - ми готові до перемовин, проти Україна (що брехня). а чого її ви підтримуєте? та й Banderlog в унісон?
ще раз - ми відкрити для перемовин, проти Раша. які публікації - оці вимоги Раші неодноразово озвучували й Лавров, й Пєсков, й інші офіційні особи - як мінімум 4 області. все, інших пропозицій від Раші немає.
звісно в нас теж проблеми. але нам так, допомагають. й головне - Раша це може припинити, ми - поки ні. чого не визнаєте очевидне
а в серпні подивимось, що утне Трамп
В нас не "теж проблеми", а пока заметно бОльшие, чем у РФ. А "дивимось" мы уже 3,5 года. І ніяк не надивимось.
з точки зору жертв цивільного населення - так, це не ми, а Раша займається терором. з точки зору деградації економіки - в них проблем набагато більше. але у вас не вистачає профільної освіти, але є бажання заперечувати будь-які проблеми Раші. й знову - пропозиції є, окрім як продовжувати боротися? пропозицій немає...
абстрактна корупція - а чого ж половина повідомлень "все пропало" - саме про корупцію?
Коррупция не абстрактная, а вполне конкретная. А вот результаты работы НАБУ и САП пока несколько абстрактные. А их роль... Тут я больше соглашусь с Banderlog"ом.
ви можете погоджуватися з ким завгодно.
якби не НАБУ та САП разом з Шабуніним - от тоді ми побачили, що таке корупція. щоб оцінювати - треба якийсь критерії. на цьому починаються лише суб'єктивні оцінки та спекуляції. в першу чергу про неефективність НАБУ розповідають самі корупціонери - грошей достатньо для чорного піару...
detroytred написав:створи в ринку сприятливі для його розвитку умови (тобто для прирощування капіталу), то в ринок хлинуть не те що місцеві капітали, а й з усього світу.
Теоретично - ти правий ПАрактично створити ефективний ринок по вирощуванню бананів в Африці- не може жоден можновладець... Бо пінгвіни банани не люблять...
Для всіх інших Простий приклад Існує десяток ліків, з допомогою яких тисячі лікарів лікують сотні тисяч людей від ...ОДНОЇ ХВОРОБИ І не зважаючи на це різноманіття-жоден з лікарів не досяг 100% позитивного результату
Чи говорить це про те що лікарі НЕДОПРАЦЬОВУЮТЬ ?
Тепер ДРУГЕ питання Пререважна більшість населення ХОЧЕ жити здоровим. Лікарі розсказують що ЗНАЮТЬ як це зробити...
Поясніть Хто більш винуватий в тому що ми не доживаємо до 120 років( як про це говорить сучасна медицина що це нормальний вік) Населення ... чи Лікарі?
А тепер поміняйте слово ЛІКАР на МОЖНОВЛАДЕЦЬ і все стане зрозумілим.
Просто теоретики ніколи не вибирали між поганим і дуже поганим варіантом розвитку.. вони завжди переконані що є правильний ІДЕАЛЬНИЙ... і вони завжди можуть висунути теорію по якій варіант вибраний практиком- є не вірним...
Але в мене завжди тільки ОДНЕ запитання Чому ті хто вибирав НЕВІРНИЙ з точки зору теоретиків результат - отримали КРАЩИЙ ніж середньостатистичний по країні?
Вы долго и нудно спорите с detroytred, но никак не хотите понять, что вы с ним говорите о совершенно разных вещах. Вы говорите о возможности успеха отдельного человека, о том, что он может "отримати результат - КРАЩИЙ ніж середньостатистичний по країні". Но если у этого человека он выше, то у кого-то другого он ниже "середньостатистичного". При этом этот самый середньостатистичний уровень вполне может не меняться. Но конкретный человек для себя лично может добиться более высокого результата почти независимо от действующих законов и политики властей, которые могут только облегчить или усложнить задачу этого индивида.
І ці люди називають мене маніпулятором.... Давайте зайдемо з другого боку Припустимо що сьогодні середній рівень споживання мяса -10 кг на людину... І цей рівень ОБМЕЖЕНИЙ випуском мяса..., але в навколишніх країнах середній рівень споживання мяса 20 кг... Що відбудеться якщо 2 з десяти виробників мяса вирішать працювати більше(навіть не продуктивніше чи ефективніше (бо для цього потрібні інвестиції) а просто банально БІЛЬШЕ... тобто замість 160 годин/місяць , почнуть працювати 200 годин в місяць ? Хтось збідніє? Ні Просто в середньому на ринку люди зможуть зїсти по 10+(20%*30%=6%)=0,6 кг мяса.... Так , при цьому 20% працівників стануть на 30% багатшими в порівнянні з попередніми періодами... але де тут програвші? Мяса- більше , попит на комплектуючі до мяса-на 6% вищий, капітал на руках на 6% більше... Тобто всього 20% працівників- збільшивши ОБЄМИ праці на 30% - перетворять країну з ростом в 0% на країну з ростом 6%.. Ось Вам і вплив ларьочника на кінцевий результат.
ЛАД написав:detroytred говорит о необходимости менять этот самый середньостатистичний уровень. При изменении этого середньостатистичного уровня, вы сегодня были бы (условно) не гривневым, а долларовым миллионером, а ваши продавцы могли бы отдыхать не на приусадебном участке, а хотя бы в Турции (пусть даже не в пиковый сезон и в 3-звёздочном отеле). А вот это уже от законов, действующих в стране, и политики властей зависит гораздо сильнее. К примеру, если законы и политика в основном направлены на поддержание и развитие низкомаржинальных секторов экономики - с/х производство, производство и продажа продуктов питания, бытовой химии, недорогой одежды и обуви, то и развитие экономики будет медленным, соответственно, медленно будет расти и середньостатистичний уровень. Высокие налоги также замедлят развитие.
1 Я показав як 20% населення без впливу можновладців виключно власним рішенням можуть покращити свої доходи на 30% , ріст Держави на 6% 2 Є теорія( це Закон) є практика(це ресурси) Якщо є РЕСУРСИ - то можна обійтись і без законів Якщо ресурсу нема - то жоден закон не допоможе. В нашому випадку найнеобхіднішим ресурсом-є недостатність власного капіталу. Казочки про зовнішній капітал і так далі- мені обговорювати не хочеться Якщо зовнішній інвестор приносить 100 одиниць- то на протязі якогось часу він забере 120. Тому кредити (зовнішні) а особливо коли вони беруться на споживання(виплати пенсій) - приводять тільки до стабільного погіршення ситуації. Поки нація не навчиться заробляти більше ніж витрачає - до того часу вона постійно буде ставати біднішою
ЛАД написав:А в обоих ваших примерах виноваты таки в значительной степени лікарі. Точнее, не лікарі, наука медицина. Пока что нет чётких рекомендаций, как дожить до 120 лет. Кроме общих рекомендаций - не пить, не курить и быть достаточно физически активным. И часто нет достаточно эффективных лекарств (а порой и просто нет лекарств). Хотя, конечно, виновато и население - люди часто не выполняют даже эти общие и широко известные рекомендации.
Я не здивований.... В будь якого носія совкового менталітету- в його проблемах крайня завжди невістка.... 1 Є лікар(можновладець) який ЗНАЄ як зробити ПРАВИЛЬНО - чи може він це правильно зробити в суспільстві яке в середньому робить ще більш не правильно ніж він сам 2 Простий приклад Лікарі звичайно живуть довше ніж прості люди... але не критично довше, може +1-3 роки... Виходить вони НАВІТЬ СЕБЕ не в стані змусити робити все вірно.. То якого милого ви вирішили що ці лікарі будуть витрачати на ВАС свій дорогоцінний час і ресурси? 3 Висновок Суспільство це середнє значення всіх членів суспільства, а тому ті хто цим суспільством керує орієнтується якраз на середнє ( можливо середнє+5%) Бо що у варіанті менше середнього , що у варіанті критично більше середнього - в керівника шансів підтягнути всіх і не зломати здурі мягке - практично не має.
Приклади Лікуаня-Бальцеровича - це приклади коли суспільство було готове і прийшов лідер який вів у тому напрямку в якому хотіло йти суспільство Приклади Леніна/Гітлера/Сталіна - це приклади коли СИЛОВИМИ і Ідеологічними методами суспільство змушували йти в прірву... і воно йшло.
detroytred написав:Що ти, практик, реформував? Ринок якої країни? Ніякої.
Вуцко- ти якусь армію реформував? Ні То виходить що тобі пенсію платять ні за що? Чи все таки за той обєм який ти в цій Армії зробив? При чому не факт що зробив добре- бо коли прийшов реальний час перевіряти ху і ху... ти здриснув як нашкодивше котеня на пенсію. Тому ще раз для тебе Якщо 2 млн таких як я побудували в Україні для СЕБЕ Німеччину.... То цим МИ витягнули тебе з совка до половнини Польщі - це тобі хоч зрозуміло. Бо як би не ми - то ти б не пенсію отримував-а на базарі з протягнутою рукою стояв ( як в 1990 році ті кого ти називаєш бізнесменами)...
Ти хоч розумієш що Задача Є 20 млн працездатних , з яких 10 млн сплачують в середньому 8000 грн/місяць податків, але це середня по Державі, бо в цих 10 млн є 2 млн які сплачують по 20000грн/місяць податків в середньому, тобто 10 млн * 8000 - 2 млн*20000=8млн*5000....
Тобто якби не я і мені подібні- то твоя б пенсія сьогодні була РІВНО в ДВА рази нижче..
Це до тебе хоч доходить А якби таких як я було не 2 млн а 4 млн - твоя пенсія б була в 1,5 рази вища..
Тепер розумієш проти кого ти гавкаєш і чию руку кусаєш..
ПС а так як ти не помер і будеш жити далі, то уявляєш якщо твій прогноз про те що Молодь не буде працювати... - справдиться? Звідки тобі пенсія прийде?
От спробуй будувати не на брехні та перекрученні! Не зможеш! Бо тоді ні на чому буде будувати.
Дивись, чудаче: мені й не повинні платити були грошове забезпечення і зараз пенсію за реформування ЗСУ. В моїх посадових обов'язках і близько не було таких задач та відповідальності за реформування ЗСУ. То до чого ти це припхав? Щоб на цій дурнуватій брехні будувати...
Зроблене-виконане і за що платять --- це одне, один предмет. Реформування ринку країни, ЗСУ, судової системи і т.д. тощо --- це інше, інший предмет. Навіщо ти підмінюєш та вінегретиш? Бо тоді ні на чому буде будувати тобі.
Ти оці єралашики про себе незамінного бабцям співай... А тебе залюбки замінили б твої конкуренти. І так само продавали б горілку-хліб та возили б на таксі. А також побудували б отой будинок-житло.
Наступне: до чого тут мої зауваження про твою брехню-дурню-єралашики-шнобелівщину стосовно предмету --- розвитку ринку та деяких інших --- до твоєї сплати податків? Ні до чого. Жодних претензій до того, що ти бізнесуєш та сплачує податки, з мого боку нема і не було. Працюєш, сплачуєш, молодець. Ти знов тупо підмінюш предмет.
І від того, що я маю та висловлюю отут тобі думку стосовно молоді (що вона не збирається, як ти, 30+ років важко працювати та жити на 1/3 від 3-х мінімалок), що не маю --- це ніяк не впливає і не вплине на їх поведінку і виплату мені пенсії. Це не пов'язані процеси.. Мої думки та висловлювання тут не мають впливу на молодь країни. Не прийде мені пенсія, то й не прийде. Тобто ти й тут теж прибрехав.
Ну спробуй ти нарешті будувати і місіонерити не на прибрехеньках. Ну Ієгови й ті не настільки примітивні в свойому місіонерстві, як ти. _________________________ Зробити так, щоб оті мільйони сплачували податки..., це пряма безпосередня функція управлінців-можновлалців-регуляторів ринку. Саме в них інструменти впливу на ринок. Від пряників і до кнутів. Саме їх рішення та дії впливають на економічну і не тільки поведінку населення. ____________________________ І гвіздок тобі у лоба: якби ти і Ко не платив теж, то регулятори ринку зачухались би і знайшли рішення... Ти і Ко сплачуєш...забезпечуєш існування ринку, країни по мінімуму. То ж управлінці й нічого більшого (або іншого) й не роблять. Бо їх мета досягнута --- мінімум досягнутий.
Така ж хрєнь і з комірним... Я і Ко плачу повністю ... і це забезпечує (задовольняє) управлінців та постачальників. По мінімуму. Є результат по мінімуму. Не стану платити і я, то управлінці та постачальники зачухаються... Щоб знайти рішення і досягнути знов ... мінімуму.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 02 сер, 2025 19:47, всього редагувалось 2 разів.
абстрактна корупція - а чого ж половина повідомлень "все пропало" - саме про корупцію?
Коррупция не абстрактная, а вполне конкретная. А вот результаты работы НАБУ и САП пока несколько абстрактные. А их роль... Тут я больше соглашусь с Banderlog"ом.
Действительно, коррупция конкретная, но бороться с ней не нужно, главное - говорить о борьбе с коррупцией ) Главное, с трибуны или броневичка, клеимить калёным словом коррупционеров )
ЛАД, ты ж парторг, должен был сообразить, а чего это был такой реактивный режим с ограничением независимости НАБУ с САП ?
Может, потому что, они слишком близко подобрались к верхушке зеленых Вот у кого-то нервы и сдали ... не будем показывать на ларёчника. ...
PS. Баба Юля тоже не просто так заголосила про "внешнее управление". Злые языки говорят, то ли её зятя, то ли ещё какого-то родственника хотели за сраку взять за коррупцию
можливо ти правий, якщо когось посадять з верхушки зелених то погоджусь з тобою, а поки ні. От поясни мені чому з корупцією боряться з 95 року а результатів 0 ? Правильно, бо корупцію тут насаджують з заходу. Це ще один спосіб викачки з україни грошей. Щоб боротись з корупцією першим ділом треба заборонити, точніше сильно обмежити вивід звідси грошей. Хоча б на час війни.
Буданов також підкреслив, що українці повинні самостійно сформулювати свою стратегічну мету, а не чекати, поки її нав'яжуть ззовні.
"Ми маємо чітко визначити самі для себе: якщо ми цього не зробимо - нам це спробують нав'язати. Тож краще зробити самим свою стратегічну мету: хто ми, куди йдемо. І тоді вже обирати інструменти, які нам потрібні для досягнення цього. Бо інакше можна просто бути сюжетом чергової марки, умовно кажучи", - підсумував начальник ГУР. https://espreso.tv/suspilstvo-budanov-y ... ina-znikne
Тобто, виходить, що українці ДОСІ! самі не визначилися з *стратегічною метою: хто ми, куди йдемо*. І відповідно не обрали інструментів для її досягнення.
ЛАД написав: Коррупция не абстрактная, а вполне конкретная. А вот результаты работы НАБУ и САП пока несколько абстрактные. А их роль... Тут я больше соглашусь с Banderlog"ом.
Действительно, коррупция конкретная, но бороться с ней не нужно, главное - говорить о борьбе с коррупцией ) Главное, с трибуны или броневичка, клеимить калёным словом коррупционеров )
ЛАД, ты ж парторг, должен был сообразить, а чего это был такой реактивный режим с ограничением независимости НАБУ с САП ?
Может, потому что, они слишком близко подобрались к верхушке зеленых Вот у кого-то нервы и сдали ... не будем показывать на ларёчника. ...
PS. Баба Юля тоже не просто так заголосила про "внешнее управление". Злые языки говорят, то ли её зятя, то ли ещё какого-то родственника хотели за сраку взять за коррупцию
можливо ти правий, якщо когось посадять з верхушки зелених то погоджусь з тобою, а поки ні. От поясни мені чому з корупцією боряться з 95 року а результатів 0 ? Правильно, бо корупцію тут насаджують з заходу. Це ще один спосіб викачки з україни грошей. Щоб боротись з корупцією першим ділом треба заборонити, точніше сильно обмежити вивід звідси грошей. Хоча б на час війни.
про результатів 0 - це чистої води маніпуляція. результат боротьби з корупцією - це не кількість посаджених, а рівень корупції.
одна з причин корупції - це толерація зі сторони населення - купа людей не проти "порішати" питання. скільки тут гніву - ТЦК, ВЛК - а хто туди гроші несе, не підкажете?
найбільш корумпований режим це був Яник. оця програма "обналу" під керівництвом податкової чого варта. з того часу й ПДВ трошки почистили, й сам "обнал" трохи піджали. так скрутки є, а фіктивного ПДВ немає. що на митниці коїться, не скажу - не стикаюся. Banderlog може прокоментує, що там з контрабасом
зп потрохи переходять в білу, бізнес від ФОПів відганяють. тому потрібні й не залежні антикорупційні структури, й активісти, й прозорість, й таке інше. боротьба з корупцією - це процес, повністю її напевне ніде не викореніли, її треба просто вивести за рамки нормально.
про корупцію насаджують з Заходу посміявся. на Раші теж Захід винен? чи самі навчилися?