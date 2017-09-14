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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14625146261462714628
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 20:25

  budivelnik написав:Приклади Лікуаня-Бальцеровича - це приклади коли суспільство було готове і прийшов лідер який вів у тому напрямку в якому хотіло йти суспільство

Треш(((

На заміну кому прийшов Куань? (Самому собі. Сам змінив СВОЮ мету).

І звідки прийшов Бальцерович? (З інституту марксизму-ленінізму ((((
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 20:26

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
🇮🇳 Індійські чиновники заявили, що вони продовжать купувати дешеву нафту в росії, незважаючи на погрози Трампа санкціями, The New York Times.

https://www.nytimes.com/2025/08/02/worl ... reats.html

Можэет наконец-то обложат пошлинами индийский экспорт ит-услуг
русские айтишники мало того что расползлись по Европе как тараканы, захватывая украинскую пищевую нишу, так некоторые умудряются аутсорсить не слезая со своих скрепных стульев через индийские прокладки
Вообще в свое время Украину США выебли только за подозрение в экспорте "кольчуги", и готовы были выебать за Бушер.
А теперь получается "что так можно было"

Давно пора
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 20:27

  Xenon написав:
НАТО і ЄС ймовірно розпадуться внаслідок перебудови США, – Буданов.

▪️Я – аполітична людина. Я не входжу в будь-які партії. Ви мене не побачите на зборах якоїсь політсили. Цього немає.
▪️Наслідки війни відчуватимуться ще багато років після її закінчення.
▪️рф хоче бути готовою до 2030 воювати з НАТО. Це їхня задача №1, яка прописана в документах.
▪️наступник путіна вже нічого не змінить – система до всього готова;
▪️Іран бомбили з території США, щоб показати всьому світу, що вони так можуть – це вразило путіна;

рівень "Касандра"
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 20:47

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Приклади Лікуаня-Бальцеровича - це приклади коли суспільство було готове і прийшов лідер який вів у тому напрямку в якому хотіло йти суспільство
Треш(((
На заміну кому прийшов Куань? (Самому собі. Сам змінив СВОЮ мету).
І звідки прийшов Бальцерович? (З інституту марксизму-ленінізму ((((
Ти хоч колись аналізуєш те що читаєш?
Де я писав
НА заміну?
Де я акцентував ЗВІДКИ ?
Де я озвучував МЕТУ Лікуаня чи Бальцеровича?
Головний посил
це приклади коли суспільство було готове і прийшов лідер який вів у тому напрямку в якому хотіло йти суспільство
Так що почитай-подумай.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 02 сер, 2025 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 20:48

  Shaman написав:[
................
найбільш корумпований режим це був Яник. оця програма "обналу" під керівництвом податкової чого варта. з того часу й ПДВ трошки почистили, й сам "обнал" трохи піджали. так скрутки є, а фіктивного ПДВ немає. що на митниці коїться, не скажу - не стикаюся. Banderlog може прокоментує, що там з контрабасом 8)

зп потрохи переходять в білу, бізнес від ФОПів відганяють. тому потрібні й не залежні антикорупційні структури, й активісти, й прозорість, й таке інше. боротьба з корупцією - це процес, повністю її напевне ніде не викореніли, її треба просто вивести за рамки нормально.
........

Это всё, вроде, сделали без НАБУ и САП? Или, по крайней мере, это далеко не только их заслуга. Или я ошибаюсь?
И, вообще-то, то, что вы перечислили, не коррупция, а её результаты или предпосылки.
И да, "результат боротьби з корупцією - це не кількість посаджених, а рівень корупції". Хотите сказать, что посадок нет, т.к. у нас нет коррупции?
ЛАД
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