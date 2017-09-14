Можэет наконец-то обложат пошлинами индийский экспорт ит-услуг русские айтишники мало того что расползлись по Европе как тараканы, захватывая украинскую пищевую нишу, так некоторые умудряются аутсорсить не слезая со своих скрепных стульев через индийские прокладки Вообще в свое время Украину США выебли только за подозрение в экспорте "кольчуги", и готовы были выебать за Бушер. А теперь получается "что так можно было"
НАТО і ЄС ймовірно розпадуться внаслідок перебудови США, – Буданов.
▪️Я – аполітична людина. Я не входжу в будь-які партії. Ви мене не побачите на зборах якоїсь політсили. Цього немає. ▪️Наслідки війни відчуватимуться ще багато років після її закінчення. ▪️рф хоче бути готовою до 2030 воювати з НАТО. Це їхня задача №1, яка прописана в документах. ▪️наступник путіна вже нічого не змінить – система до всього готова; ▪️Іран бомбили з території США, щоб показати всьому світу, що вони так можуть – це вразило путіна;
budivelnik написав:Приклади Лікуаня-Бальцеровича - це приклади коли суспільство було готове і прийшов лідер який вів у тому напрямку в якому хотіло йти суспільство
Треш((( На заміну кому прийшов Куань? (Самому собі. Сам змінив СВОЮ мету). І звідки прийшов Бальцерович? (З інституту марксизму-ленінізму ((((
Ти хоч колись аналізуєш те що читаєш? Де я писав НА заміну? Де я акцентував ЗВІДКИ ? Де я озвучував МЕТУ Лікуаня чи Бальцеровича? Головний посил це приклади коли суспільство було готове і прийшов лідер який вів у тому напрямку в якому хотіло йти суспільство Так що почитай-подумай.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 02 сер, 2025 20:48, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:[ ................ найбільш корумпований режим це був Яник. оця програма "обналу" під керівництвом податкової чого варта. з того часу й ПДВ трошки почистили, й сам "обнал" трохи піджали. так скрутки є, а фіктивного ПДВ немає. що на митниці коїться, не скажу - не стикаюся. Banderlog може прокоментує, що там з контрабасом
зп потрохи переходять в білу, бізнес від ФОПів відганяють. тому потрібні й не залежні антикорупційні структури, й активісти, й прозорість, й таке інше. боротьба з корупцією - це процес, повністю її напевне ніде не викореніли, її треба просто вивести за рамки нормально. ........
Это всё, вроде, сделали без НАБУ и САП? Или, по крайней мере, это далеко не только их заслуга. Или я ошибаюсь? И, вообще-то, то, что вы перечислили, не коррупция, а её результаты или предпосылки. И да, "результат боротьби з корупцією - це не кількість посаджених, а рівень корупції". Хотите сказать, что посадок нет, т.к. у нас нет коррупции?
detroytred написав:Буданов також підкреслив, що українці повинні самостійно сформулювати свою стратегічну мету, а не чекати, поки її нав'яжуть ззовні.
"Ми маємо чітко визначити самі для себе: якщо ми цього не зробимо - нам це спробують нав'язати. Тож краще зробити самим свою стратегічну мету: хто ми, куди йдемо. І тоді вже обирати інструменти, які нам потрібні для досягнення цього. Бо інакше можна просто бути сюжетом чергової марки, умовно кажучи", - підсумував начальник ГУР. https://espreso.tv/suspilstvo-budanov-y ... ina-znikne
Тобто, виходить, що українці ДОСІ! самі не визначилися з *стратегічною метою: хто ми, куди йдемо*. І відповідно не обрали інструментів для її досягнення.
Гадаю, що зрозуміло на що натякає голова ГУР.
може почати з вивчення преамбули Конституції
Востаннє редагувалось flyman в Суб 02 сер, 2025 20:52, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:до чого тут мої зауваження про твою брехню-дурню-єралашики-шнобелівщину стосовно предмету --- розвитку ринку та деяких інших --- до твоєї сплати податків?
До того що ти ЗДУРІ критикуєш моє рішення не чекати приходу можновладців, але за рахунок таких як я ОТРИМУЄШ в два рази більше ніж отримував би якби ми діяли по твоєму алгоритму.
Ще раз Податки=дохід Держави З доходу Держави платять пенсії і все інше Податки всього 2 млн таких як я= 50% всівх податків сплачених в Державі. Тому не будь нас (які йшли не завдяки а наперекір) ти і тобі подібні мали б менше.
Тому три рази подумай кого варто критикувати а чиї алгоритми просувати.
detroytred написав:Зробити так, щоб оті мільйони сплачували податки..., це пряма безпосередня функція управлінців-можновлалців-регуляторів ринку.
Труси-хрестик Так можновладці СТВОРИЛИ систему по якій такі як я змогли заробити стільки що такі як ти можуть отримувати в два рази більше Чи можновладці недопрацювали?
Ти б якось визначився, хоча б в межах одного повідомлення
budivelnik написав:Приклади Лікуаня-Бальцеровича - це приклади коли суспільство було готове і прийшов лідер який вів у тому напрямку в якому хотіло йти суспільство
Треш((( На заміну кому прийшов Куань? (Самому собі. Сам змінив СВОЮ мету). І звідки прийшов Бальцерович? (З інституту марксизму-ленінізму ((((
Ти хоч колись аналізуєш те що читаєш? Де я писав НА заміну? Де я акцентував ЗВІДКИ ? Де я озвучував МЕТУ Лікуаня чи Бальцеровича? Головний посил це приклади коли суспільство було готове і прийшов лідер який вів у тому напрямку в якому хотіло йти суспільство Так що почитай-подумай.
Читаю - прийшов лідер. Куань не прийшов, а вже давно був.
А в Бальцеровича макнув, щоб потролити твій спів про "вимруть совки" і отоді... Самий совок Бальцерович (викладач інституту марксизму-ленінізму ((((( реформував Польщу.
І твоя пісня про начебто готове до реформ суспільство спростовується чучелами кіз під вікнами Бальцеровича та виступами проти реформ сингапурцями.
Змінилася по суті лише мета управлірців-можновладців. Метою стало дійсно реформування. Для подальшого розвитку.
detroytred написав:до чого тут мої зауваження про твою брехню-дурню-єралашики-шнобелівщину стосовно предмету --- розвитку ринку та деяких інших --- до твоєї сплати податків?
До того що ти ЗДУРІ критикуєш моє рішення не чекати приходу можновладців, але за рахунок таких як я ОТРИМУЄШ в два рази більше ніж отримував би якби ми діяли по твоєму алгоритму.
Ще раз Податки=дохід Держави З доходу Держави платять пенсії і все інше Податки всього 2 млн таких як я= 50% всівх податків сплачених в Державі. Тому не будь нас (які йшли не завдяки а наперекір) ти і тобі подібні мали б менше.
Тому три рази подумай кого варто критикувати а чиї алгоритми просувати.
detroytred написав:Зробити так, щоб оті мільйони сплачували податки..., це пряма безпосередня функція управлінців-можновлалців-регуляторів ринку.
Труси-хрестик Так можновладці СТВОРИЛИ систему по якій такі як я змогли заробити стільки що такі як ти можуть отримувати в два рази більше Чи можновладці недопрацювали?
Ти б якось визначився, хоча б в межах одного повідомлення
Здурі - це все в тебе.
А стосовно ж другого, то ти знов прибріхуєш -- забуваючи, що розвиток ринку країни - це розвиток не тільки 5% найпотужніших, а всього ринку загалом. І то! Тобі вже ЛАД нагадав -- за сприятливих умов ти мав би рази більший результат. 30 років важко працювати, мати отакі фізичні дані, досвід керування колективом, золоту медаль школи ... жити на 1/3 родиною і 14 млн. грн. на виході ---- треш... При меті діяльності -- заробити капітал (хоч на будь-чому. Хоч на равликах).
budivelnik написав:.......... Давайте зайдемо з другого боку Припустимо що сьогодні середній рівень споживання мяса -10 кг на людину... І цей рівень ОБМЕЖЕНИЙ випуском мяса..., але в навколишніх країнах середній рівень споживання мяса 20 кг... Що відбудеться якщо 2 з десяти виробників мяса вирішать працювати більше(навіть не продуктивніше чи ефективніше (бо для цього потрібні інвестиції) а просто банально БІЛЬШЕ... тобто замість 160 годин/місяць , почнуть працювати 200 годин в місяць ? Хтось збідніє? Ні Просто в середньому на ринку люди зможуть зїсти по 10+(20%*30%=6%)=0,6 кг мяса.... Так , при цьому 20% працівників стануть на 30% багатшими в порівнянні з попередніми періодами... але де тут програвші? Мяса- більше , попит на комплектуючі до мяса-на 6% вищий, капітал на руках на 6% більше... Тобто всього 20% працівників- збільшивши ОБЄМИ праці на 30% - перетворять країну з ростом в 0% на країну з ростом 6%.. Ось Вам і вплив ларьочника на кінцевий результат.
Простите не понял. От того, что 20% працівників начнут работать на 30% дольше увеличится производство мяса? Что, свиньи, крс, куры увеличится поголовье или они станут быстрее набирать вес? По-моему, пример неудачный.
2 Є теорія( це Закон) є практика(це ресурси) Якщо є РЕСУРСИ - то можна обійтись і без законів Якщо ресурсу нема - то жоден закон не допоможе.
"Є теорія є практика" нет ни одной страны в мире, которая обходилась бы без законов.
В нашому випадку найнеобхіднішим ресурсом-є недостатність власного капіталу. Казочки про зовнішній капітал і так далі- мені обговорювати не хочеться Якщо зовнішній інвестор приносить 100 одиниць- то на протязі якогось часу він забере 120. Тому кредити (зовнішні) а особливо коли вони беруться на споживання(виплати пенсій) - приводять тільки до стабільного погіршення ситуації.
Забере. Но практика показывает, что при хороших законах в стране остаётся больше. Яркий пример - Китай.
ЛАД написав:А в обоих ваших примерах виноваты таки в значительной степени лікарі. Точнее, не лікарі, наука медицина. Пока что нет чётких рекомендаций, как дожить до 120 лет. Кроме общих рекомендаций - не пить, не курить и быть достаточно физически активным. И часто нет достаточно эффективных лекарств (а порой и просто нет лекарств). Хотя, конечно, виновато и население - люди часто не выполняют даже эти общие и широко известные рекомендации.
Я не здивований.... В будь якого носія совкового менталітету- в його проблемах крайня завжди невістка.... 1 Є лікар(можновладець) який ЗНАЄ як зробити ПРАВИЛЬНО - чи може він це правильно зробити в суспільстві яке в середньому робить ще більш не правильно ніж він сам
Вы совсем не читаете, на что отвечаете? Я, вроде, написал, что "нет чётких рекомендаций, как дожить до 120 лет", а вы птшете, что "лікар... ЗНАЄ як зробити ПРАВИЛЬНО".
2 Простий приклад Лікарі звичайно живуть довше ніж прості люди... але не критично довше, може +1-3 роки... Виходить вони НАВІТЬ СЕБЕ не в стані змусити робити все вірно..
Откуда такая статистика? И, может, не живут дольше именно потому, что не знают как?