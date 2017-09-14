Додано: Суб 02 сер, 2025 21:37

detroytred написав: забуваючи, що розвиток ринку країни - це розвиток не тільки 5% найпотужніших, а всього ринку загалом. забуваючи, що розвиток ринку країни - це розвиток не тільки 5% найпотужніших, а всього ринку загалом.

Скажу тобі страшну річПерше - 50% населення СВІТУ не має заощаджень від слова взагалі2 Ті 50% які володіють 100% заощаджень поділені також на дві групи по рівню заощадженьПерших 49% - мають стільки ж скільки й останній 1%.3 Треба вміти відрізняти відносні і абсолютні цифри..а - я жив на 30% від свого доходу перших 10 років... але при цьому витрачав на сімю в абсолютних цифрах стільки ж скільки витрачали мої працівники.Тобто моїх 30% вже через 10 років дорівнювали 100% середньостатистичного4 Такі високі доходи це не тільки хороша освіта( медалі в мене не було , була одна четвірка з української мови), а за рахунок того що я витрачав МЕНШЕ ніж заробляв-постійно капіталізуючи свої ( а потім і найнятих) робочі місця.І де факто , через 20 років на мене працював капітал а не я...5 Ти б може подумавА чому це я цілий час коли кажу що КОЖЕН МОЖЕ ПОКРАЩИТИ СВОЄ- обмежую коло потенційних учасників верхньою межою заробітку? всього дві середніх по Україні(40000)А все тому що це СУМИ які повністю йдуть на споживання. Тобто людина не створює додатковий капітал при таких заробітках , вона більше працює і більше витрачає... але працюючи і витрачаючи вона сплачує податків в Бюджет більше ніж отримує з нього послуг , а раз так то Бюджет отримує РЕСУРС для того щоб... і далі вже по твоєму тексту МОЖНОВЛАДЦІ могли.....Тобторозвиток буде тим швидшим чим більше ресурсу можна буде вкладати в капіталізацію робочих місць5% найбагатших - платячи високі в абсолютних цифрах податки( а у відносних 50% від Бюджету) - ледве ледве закривають діри Бюджету по утриманню непрацездатних ( та й то на мізерному рівні)ТомуПоки не зявляться ті хто ЗАХОТІВШИ багато витрачати - зможе самостійно необхідні суми заробляти - доти ринок буде розвиватись так як розвивається.8 млн ( і 10 млн їх сімей) - взагалі нічого не платять8 млн ( і 10млн їх сімей) -платять рівно стільки скільки на себе витрачають з Бюджету2 млн ( і 3 млн їх сімей) -платять в 10 разів більше ніж на них витрачає Бюджет і за цю різницю живе 8 млн не платників.Звідки взятись ресурсу?Тільки перевівши тих хто не платить в групу платників за себе , а частину тих хто платить за себе в групи тих хто переплачуєІ це можливо ВИКЛЮЧНО шляхом самостійного прийняття такого рішення. Жодна пропоганда без СИЛОВИХ методів а-ля сталін/гітлер(концтабори)-цього зробити на протязі одного покоління - не в стані.