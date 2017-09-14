Скажу тобі страшну річ
Перше - 50% населення СВІТУ не має заощаджень від слова взагалі
2 Ті 50% які володіють 100% заощаджень поділені також на дві групи по рівню заощаджень
Перших 49% - мають стільки ж скільки й останній 1%.
3 Треба вміти відрізняти відносні і абсолютні цифри..
а - я жив на 30% від свого доходу перших 10 років... але при цьому витрачав на сімю в абсолютних цифрах стільки ж скільки витрачали мої працівники.
Тобто моїх 30% вже через 10 років дорівнювали 100% середньостатистичного
4 Такі високі доходи це не тільки хороша освіта( медалі в мене не було , була одна четвірка з української мови), а за рахунок того що я витрачав МЕНШЕ ніж заробляв-постійно капіталізуючи свої ( а потім і найнятих) робочі місця.І де факто , через 20 років на мене працював капітал а не я...
5 Ти б може подумав
А чому це я цілий час коли кажу що КОЖЕН МОЖЕ ПОКРАЩИТИ СВОЄ- обмежую коло потенційних учасників верхньою межою заробітку? всього дві середніх по Україні(40000)
А все тому що це СУМИ які повністю йдуть на споживання. Тобто людина не створює додатковий капітал при таких заробітках , вона більше працює і більше витрачає... але працюючи і витрачаючи вона сплачує податків в Бюджет більше ніж отримує з нього послуг , а раз так то Бюджет отримує РЕСУРС для того щоб... і далі вже по твоєму тексту МОЖНОВЛАДЦІ могли.....
Тобто
розвиток буде тим швидшим чим більше ресурсу можна буде вкладати в капіталізацію робочих місць
5% найбагатших - платячи високі в абсолютних цифрах податки( а у відносних 50% від Бюджету) - ледве ледве закривають діри Бюджету по утриманню непрацездатних ( та й то на мізерному рівні)
Тому
Поки не зявляться ті хто ЗАХОТІВШИ багато витрачати - зможе самостійно необхідні суми заробляти - доти ринок буде розвиватись так як розвивається.
8 млн ( і 10 млн їх сімей) - взагалі нічого не платять
8 млн ( і 10млн їх сімей) -платять рівно стільки скільки на себе витрачають з Бюджету
2 млн ( і 3 млн їх сімей) -платять в 10 разів більше ніж на них витрачає Бюджет і за цю різницю живе 8 млн не платників.
Звідки взятись ресурсу?
Тільки перевівши тих хто не платить в групу платників за себе , а частину тих хто платить за себе в групи тих хто переплачує
І це можливо ВИКЛЮЧНО шляхом самостійного прийняття такого рішення. Жодна пропоганда без СИЛОВИХ методів а-ля сталін/гітлер(концтабори)-цього зробити на протязі одного покоління - не в стані.