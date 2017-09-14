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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14627146281462914630
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 23:16

  Hotab написав:Як скажете… Де ви, а де «молоді роки»..
Тут в 50 сітківка у підвального тойво. А вам же більше

Дівкам я вже не цікавий.
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 23:18

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.......
ніхто не знає, як воно б було. але якби замість доріг на Чонгарі були б суцільні траншеї - доля півдня могла бути зовсім іншою. основна ідея наступу Раші в лютому 2022 - що їх тут будуть зустрічати квітами. Зе гадаю теж доклався до формуваня такої думки. за Пороха таких думок в Раші не було б
Господи, до чего же надоело!
Я вам уже писал - не ваше это.
Петя много нарыл за 5 лет траншей на Чонгаре?
Раша ориентировалась/интересовалась взглядами Пети или Володи? Они ему до лампочки.
Или вы думаете, что Путин рассчитывал, что Зеленский лично выйдет встречать войска с хлебом-солью и вручит им ключи от города?

звісно, лише ваша думка має значення :D а мені, замість аргументів - не моє це. хитродупо :lol:

а чого було копати Чонгар під час каденції Пороха? тоді Мінські діяли. Зе просрав 2021 рік, коли прямим текстом казали, що буде вторгнення. Порох в 2021 році діяв би зовсім по-іншому. й нагадати про зраду голів Херсонського та Харківського СБУ, бо головою СБУ призначив некомпетентного приятеля? а так втратили південь, ЗАЕС й купи загиблих в Маріуполі - це вже питання після війни, але його будуть розбирати
де ми відкинули той план, що за вигадки? ми були готові обговорювати план - його відкинула Раша.
У вас с памятью совсем плохо?
Начальный план Трампа мы отвергли и предложили какой-то свой, разработанный совместно с Европой.
руські й наш, й американський план відкинули. буду лупати цю тупість до кінця - ПЕРЕМОВИН НЕ ХОЧЕ РАША...
/quote]
ЛАД, це зараз чергова ІПСО від Раші - ми готові до перемовин, проти Україна (що брехня). а чого її ви підтримуєте? та й Banderlog в унісон?
Не хочет Путин. Точнее, хочет, но больше, чем мы согласны.
Проблема в том, что война на нашей территории, разрушаются больше наши города и сёла. Поэтому мы больше заинтересованы в переговорах, соответственно, должны больше проявлять инициативы.[/quote]
це як при зґвалтуванні - жертва більш зацікавлена, тому має підмахувати, щоб той закінчив швидше. головна ініціатива - наносити більше шкоди - й на території Раші, й по знищенню окупантів в Україні. треба робити війну дуже дорогою для Раші...
ще раз - ми відкрити для перемовин, проти Раша. які публікації - оці вимоги Раші неодноразово озвучували й Лавров, й Пєсков, й інші офіційні особи - як мінімум 4 області. все, інших пропозицій від Раші немає.
Уже много раз писал, требования в публичной сфере и до переговоров могут сильно отличаться от того, на что согласятся на переговорах.
Что говорилось в Стамбуле я понятия не имею. И вы тоже. Потому о переговорах я вообще не высказываюсь. И не обсуждаю.

а як не обговорюєте, то не треба про нашу ініціативу - наших ініціатив достатньо
з точки зору жертв цивільного населення - так, це не ми, а Раша займається терором. з точки зору деградації економіки - в них проблем набагато більше. але у вас не вистачає профільної освіти, але є бажання заперечувати будь-які проблеми Раші. й знову - пропозиції є, окрім як продовжувати боротися? пропозицій немає...
"не вистачає профільної освіти" это сильный аргумент. :)
Но я вижу количество разрушенных заводов. Как минимум в Харькове. Думаю, Харьковом это не ограничивается. Разрушенная энергетика. Не полностью, но очень сильно. Чего стоит одно только Каховское водохранилише.
"будь-які проблеми Раші" никто не заперечує. Они есть.
Но у вас примерно профильное образование. И у вас хватает совести писать, что "в них проблем набагато більше"?
Если завтра подпишут мирный договор и снимут санкции (хотя бы основные), экономика Раши тут же начнёт работать так же, как до войны.
А сколько лет придётся восстанавливать разрушения нам? Да даже "просто" разминировать поля и леса...
Когда вы пишете такое... даже разговаривать с вами не хочется.

звісно не хочеться. бо як же можна визнати, що все це наслідки агресії Раші. й мінування, й жертви серед населення. це з вами розмоляти нема бажання, бо ви свідомо заплющюєте очі на злочини Раші. вже міжнародні організації визнають системність злочинів, як у нацистів під 2СВ - а ви всі співаєте, це війна. якщо війна - то тоді погодьтесь - німці теж просто воювали під час 2СВ - які претензії? теж уникаєте цього питання.

економіка працювати не почне, як раніше. санкції не знімуть, це перше. друге, в них повернеться до дому купа злочинців, які відчули кров та легкі гроші. й це буде не ПТСР - це будуть реальні банди - можемо їм лише успіхів побажати. ринок Європи втрачений - що по газу, що по вугіллю. тому як раніше - це вигадка.

й ще ви забуваєте - після мирного договору ОБОВ'ЯЗКОВО на Рагші виникне питання - а заради чого війна? заради цих областей - стільки людей загинуло, й стільки економічних втрат? питання як голосно його будуть задавати, а задавати будуть...
якби не НАБУ та САП разом з Шабуніним - от тоді ми побачили, що таке корупція. щоб оцінювати - треба якийсь критерії. на цьому починаються лише суб'єктивні оцінки та спекуляції. в першу чергу про неефективність НАБУ розповідають самі корупціонери - грошей достатньо для чорного піару...
Вообще-то, методы оценки работы правоохранительных служб хорошо известны.
Это количество приговоров и количество возвращённых денег. А лучше количество предотвращённых случаев и сумм растраты государственных средств. Чтобы не получалось, как пишет будивельник - когда борьба с коррупцией обходится дороже коррупции.

ну так "палочная система". совок не виводиться. а як порахувати попереджені випадки? поліція ж до рівня ДАІ не повернулася, ні? й права вже не так легко отримати, чи не так? прозорро працює? моде не так, як хочеться, а звідки йде іфно про корупцію - кроків зроблено достатньо - будемо й дал рухатися. зараз ваш Зе один з тих, хто гальмує боротьбу з корупцією...й по податковій теж рух є, але його ви точно не бачите 8)

корупція є різна, й це можна було б обговорити, якби це було комусь цікаво, а не лише накидати.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 23:20

  UA написав:...
Кабін може хоч якісь репресії проти тупих рагулів провести?
Поки тільки найкращих людей з України репресіями та переслідуваннями видавлюють.

а треба таких, як UA... чи ти вже втік? дякувати Богу...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 23:28

  UA написав:Дівкам я вже не цікавий.
Антиквариат :mrgreen:

а в младовоєнпєнса хронічний нетойвос 4ї степені
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 23:35

  Shaman написав:
  UA написав:...
Кабін може хоч якісь репресії проти тупих рагулів провести?
Поки тільки найкращих людей з України репресіями та переслідуваннями видавлюють.

а треба таких, як UA... чи ти вже втік? дякувати Богу...

Вспомнишь дурака — он и появится
UA
 
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