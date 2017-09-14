Додано: Нед 03 сер, 2025 14:06

зібрались два совка по ментальності....

І вирішили всім розповісти як правильно діяти совковими методами.

А чому - бо методів то тоді й не було багато

Розстріл/Тюрьма....

І вирішив їм опонент з капіталістичними знаннями трошки пояснити що і як...

Тому слухайте совки і не кажіть що не чули

1 Можновладці ОБМЕЖЕНІ в своїх рішеннях наявними в них ресурсами

2 Ресурси можновладці отримують тільки від тих хто платить податки.

3 Є три категорії тих хто МОЖЕ платити податки

8 млн ( може більше, може менше-не суть важливо) хитровимаханих - не платять взагалі

8 млн тих чий дохід до 40000 грн( середній по групі 13000)-ті скільки заплатили стільки й забрали

2 млн тих чий дохід від 400000 грн( середній по групі 80000 грн)-ці якраз і забезпечують ВЕСЬ ресурс який є у руках можновладців

4 Але є проблема

Все що отримали від цих 2 млн -влада витратила на Бюджетників, Пенсіонерів, трошки на освіту дітей...

Тобто можновладці ХОЧУТЬ щось ЗРОБИТИ , але

НЕМАЮТЬ за що.



Що кажу я

Резерв є.

Найбільший резерв для держави це в групі тих

8 млн які не платять нічого... якщо вони заплатять хоча б з мінімалки це +30% до Бюджету. І для того щоб заплатити -можновладці не повинні взагалі нічого робити , ні законів нових писати , ні умов створювати бо ХИТРОВИМАХАНІ вже десь отримують дохід...

Тобто РІСТ на 30% в Державі-від можновладців не залежить ні на грам...

А залежить від РІШЕННЯ платити/не платити цих хитровимаханих.



Тепер що я розумію як ПРАКТИК

а - змусити цих людей заплатити-неможливо. Тому вони зникнуть природнім шляхом ( працездатний вік-20-60, тобто за 40 років їх не стане

б - але за 40 років виростуть їх діти які також спробують бути хитровимаханими , тому тут потрібні Закони від Держави а-ля

Якщо в тебе відсутні(або менші) податкові платежі на дату звертання кудись там (сімейний лікар , виїзд за кордон , купівля авто чи квартири, запис дитини в державний дитячий садочок, чи на безкоштовну вищу освіту), розраховані по формулі

твій вік-20 років * розмір податків з мінімалки за рік - то ти повинен цю різницю компенсувати для того щоб отримати необхідну від Держави послугу.Якщо ж ти інвалід то ці суми повине тобі забезпечити працедавець( у нас є Законодавство про те що підприємство на кожних 8 і більше треба брати одного інваліда) або відділ соцстраху



Так пройде 30 років і тоді НЕПЛАТНИКИ ЗНИКНУТЬ

і можна буде переходити до групи яка має менший потенціал росту(десь 10% до ВВП)

це тих 8 млн які мають середню в 13000

Тут також не потрібні спеціальні закони від Держави , бо ця група все одно може працевлаштуватись на вищу зарплату ( у нас потрібно працівників в категорії до 20000 в десятки разів більше ніж в категорії від 400000грн )

Тут також пройде років 20

І от тоді , враховуючи що в можновладців зявиться +50% до сьогоднішніх сум з яких вони половину відправлять Бюджетникам/пенсіонерам -щоб ті за них голосували , а вже другу половину на стимуляцію певних Державотворних галузей...