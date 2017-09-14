Додано: Нед 03 сер, 2025 15:13

Banderlog написав: pesikot написав:

Действительно, коррупция конкретная, но бороться с ней не нужно, главное - говорить о борьбе с коррупцией )

Главное, с трибуны или броневичка, клеимить калёным словом коррупционеров )



ЛАД, ты ж парторг, должен был сообразить, а чего это был такой реактивный режим с ограничением независимости НАБУ с САП ?



Может, потому что, они слишком близко подобрались к верхушке зеленых

Вот у кого-то нервы и сдали ... не будем показывать на ларёчника. ...



PS. Баба Юля тоже не просто так заголосила про "внешнее управление".

Злые языки говорят, то ли её зятя, то ли ещё какого-то родственника хотели за сраку взять за коррупцию Действительно, коррупция конкретная, но бороться с ней не нужно, главное - говорить о борьбе с коррупцией )Главное, с трибуны или броневичка, клеимить калёным словом коррупционеров )ЛАД, ты ж парторг, должен был сообразить, а чего это был такой реактивный режим с ограничением независимости НАБУ с САП ?Может, потому что, они слишком близко подобрались к верхушке зеленыхВот у кого-то нервы и сдали ... не будем показывать на ларёчника. ...PS. Баба Юля тоже не просто так заголосила про "внешнее управление".Злые языки говорят, то ли её зятя, то ли ещё какого-то родственника хотели за сраку взять за коррупцию можливо ти правий, якщо когось посадять з верхушки зелених то погоджусь з тобою, а поки ні. От поясни мені чому з корупцією боряться з 95 року а результатів 0 ?

можливо ти правий, якщо когось посадять з верхушки зелених то погоджусь з тобою, а поки ні. От поясни мені чому з корупцією боряться з 95 року а результатів 0 ?

Banderlog написав: Правильно, бо корупцію тут насаджують з заходу.

Правильно, бо корупцію тут насаджують з заходу.

Banderlog написав: Це ще один спосіб викачки з україни грошей. Щоб боротись з корупцією першим ділом треба заборонити, точніше сильно обмежити вивід звідси грошей. Хоча б на час війни. Це ще один спосіб викачки з україни грошей. Щоб боротись з корупцією першим ділом треба заборонити, точніше сильно обмежити вивід звідси грошей. Хоча б на час війни.

Диви, якщо ти маєшь на увазі під корупцією - красти з бюджету, то це тільки один з багатьох проявів коррупціїДалі, у нас більше розмов про боротьбу з коррупціє, ніж самої боротьби98% борців з коррупцієй, насправді, хочуть в цій коррупції приймати участь, приклади - Сірожа Лещенко, Мустафа НайемНавіть, в моєму місті був такий "борцун" з коррупцієй, як Гашпар.Такі "борцуни", як отримують якісь посади і все, як бабка відшептала, коррупцію перестають бачити взагаліЩе важливий момент, рівень крадівництва з бюджетуЯк приклад...Можно виділити з бюджету 1000 литрів соляри на прибирання снігу, техніку поставити на прикол, сніг не прибрати, 1000 літрів соляри пустити наліво (до речі, приблизно реальний кейс)Можно виділити з бюджету 1000 литрів соляри на прибирання снігу, 700 літрів витрати на прибирання снігу, 300 літрів пустити налівоЖоден з цих прикладів я не підтримую, але яка велика різниця )Ні, неправильноУ нас коррупцією пронизане все суспільство.І ця коррупція толерується населеннямПорішати з кумом - це коррупція.Пройти повз чергу, щоб оформити авто швидко - це коррупція.Поїхати у "відпустку", отримуючі бойові, з відкатом командиру - це коррупція.Скористатись "Шляхом" і залишитись за кордоном - це коррупція.Менти < 60 років за кордоном - це коррупція.На цьому форумі, багато з цих прикладів, толерується.Не толерується тільки, коли на ці факти звертають увагу.От тоді всі ці "борцуни" починають волати.Тобто, все це сприймають, мовчазно згодні.Не згодні лише, коли про це починають писати.Це взагалі ні до чого, бо як я писав вище - коррупція має значно більше проявів