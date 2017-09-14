budivelnik написав:Давай визначимо ЩО МАСШТАБУЄТЬСЯ.? ...... Ріст зарплати з 8000 до 12000 при умові на 30% більше часу - масштабується на ура... ...... ...... Зараз заробляє 50000.. правда має 20 робочих днів у місяць , тай керує тягачем який возить будівельну техніку( точноважчу/більшу від танка) по всій Україні ...... Все що вище 40000... тут треба попотіти або отримуючи кваліфікацію , або вкладаючи капітал в своє робоче місце
Угумц: оперируем ДЕНЬЖИЩЩАМИ порядка средней ЗП по стране... О чем и разговор: у человека НЕТ утойчивого "пути развития" даже до уровня условного "директора АТБ".
А ти що хотів? ......
Я хотел вот прямо как в тех инфо-циганских рассказах: "поотказывал себе во всем пять (или сколько там было?) лет - и в топ 10% (или сколько там?) по доходам вышел". Вот такие истории финансового успеха у финансового гуру есть?
_hunter написав:Как доказательсво: сколько "успешные успехи не якісно працював - а второй Apple у них не вышел".
Планку опусти.. Ти ж про масштабування ......
Ну да: массшабирование. Но УСПЕХА. Увеличить минимальную ЗП до средней -- такой себе успех...
Для когось суп без мяса, а комусь перли -замаленькі. Я прихильник еволюційного розвитку. Якщо людина має мінімалку і зможе за пару років збільшити її на 30%- то це успіх... Бо тепер маючи вищу стартову площадку ніж була-людина наступних пару років може працювати над збільшенням того що має - на 30%... І кожен самостійно може приймати рішення черз скільки років і на якому рівні розвитку переставати розвиватись і все отримане запускати на власні витрати
_hunter написав:Я хотел вот прямо как в тех инфо-циганских рассказах: "поотказывал себе во всем пять (или сколько там было?) лет - и в топ 10% (или сколько там?) по доходам вышел". Вот такие истории финансового успеха у финансового гуру есть?
За 5 років - нема За 20-25 років - є. Глянь як зміниться доходи, якщо ти будеш кожних 3 роки збільшувати їх на 30% (грубо 10% в рік) ____ ______ зарплата 3 ______ 8000 6 ______ 10400 9 ______ 13520 12 ______ 17576 15 ______ 22849 18 ______ 29703 21 ______ 38614 24 ______ 50199 27 ______ 65258 30 ______ 84836
Banderlog написав:мясом воюєм ми. Бо в нас нема ні ракет ні кабів. Те що ти називаєш терором мирного населення все відбувається десятикратно на фронті. Чи ти вважаєш що мобілізованих менш шкода ніж ухилянтів в тилу? Я можу запропонувати. 1 вибори і новий презедент, бо цей вийти з даної ситуації не здатен. 2. Мобілізація тотальна, зняти кілька частин нацгвардії з фронту і зачистити великі міста. Слабих на укріпроботи, здорових на фронт, бзвп вже пройдуть в підрозділах, за 3 роки в них час був... 3. Заборонити вивіз грошей з україни на час війни. Має бути держ монополія на зовнішню торгівлю. Звідси виводиться більше ніж сюди поступає. 4. Відвоювавшим 3 і більше років дати відпустку на рік. 5. Антикорупціонерів всіх теж на фронт. 6. Відмовитись від гоніння на церкву, курсу в нато, відчепитись від російськомовних...
У ніч проти 3 серпня російські військові били по українських містах ракетами й ударними безпілотниками. У Миколаєві й на Харківщині під удар потрапили житлові будинки, є постраждалі. У Миколаївській області та Херсоні після атаки зникало електропостачання.
Росія атакувала Херсон і Миколаїв ракетами близько 22.00.
ДОПОВНЕНО о 08.23. Як повідомив Кім, внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждали семеро людей – чотирьом із них медичну допомогу надано на місці. Станом на ранок у лікарні перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості, 32-річному чоловіку надано допомогу амбулаторно.
Зруйновано три приватні будинки, виникли пожежі. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень.
Shaman написав:а в мене є - переважне коло спілкування має відповідну кваліфікацію й відповідні доходи. власне бізнесменів й немає, переважно кваліфіковані працівники (добре, назвіть їх висококваліфіковані). в тебе є приклади, що хтось якісно працював, й не зміг заробити гроші? цей форум наводить протилежне. за винятком тих, хто гроші має, а пояснити походження не може
Ты снова или флудиш или подменяеш Между
Shaman написав: а брати й робити - то все буде добре. як власне й робили ті, хто досяг успіху.
и
Shaman написав:якісно працював, й не зміг заробити гроші?
-- как говорится: "две большие разницы". Как доказательсво: сколько "успешные успехи не якісно працював - а второй Apple у них не вышел".
як завжди - між теплим та м'яким є різниця. згоден, є, а що хотів сказати незрозуміло. що малося на увазі - "успешные успехи не якісно працював"?
спробую здогадатись - так, не всі, хто працюють створюють навіть не apple, а просто успішну компанію. але мова про те, що якщо людина якісно працює - то гарантовано заробить. цього щось ніхто не мое заперечити
_hunter написав:... О чем и разговор: у человека НЕТ утойчивого "пути развития" даже до уровня условного "директора АТБ".
але недолуго намагаються. бо директор АТБ - це директор однієї з найбільших корпорацій України таких напевне сотні. та умовний директор магазину АТБ - це все одно керівна посада. а керівників, як й підприємців, не так багато - точно менше 30%.
але якщо людина - якісний автослюсар, якісний пліточник, якісний зварювальник - він все одно своє заробить - гарантовано. ключове слово - якісний. хтось зможе стати керівником, хтось ні - але це вже інше питання.
ху.нтер, вистачить вже тут флудити хто як працює. щось від тебе не чути про твої успіхи за кордоном - весь час на форумі за рахунок німецьких платників податків?
Banderlog написав: Це ще один спосіб викачки з україни грошей. Щоб боротись з корупцією першим ділом треба заборонити, точніше сильно обмежити вивід звідси грошей. Хоча б на час війни.
Це взагалі ні до чого, бо як я писав вище - коррупція має значно більше проявів
Це якраз до чого, те про що пишеш ти то пусте. Головне це корупція в верхах. Народ хоче пожиттєвих термінів для корупціонерів з кофіскацією майна. Ні про один такий випадок не чути. Корупціонеори виводять гроші в європу, далі вивозять туди родини. Кожен можновладець, який бере взятки має знати, що рано чи пізно , держава його випотрошить, а його сімя буде доїдати хрін собачий без солі. Тоді буде порядок. А та корупція про яку ти говориш взагалі не вартує уваги.
Shaman написав:я свої думки виклав - чекаю на твої. а то критиканів багато, нема кому робити - й ти один з таких
м'ясом вони як воювали, так й воюють - як це ти не хочеш визнавати. а ракетами та шахеди тероризують цивільне населення. руські так завжди й воюють - вони герої лише проти беззахисних.
а скільки можна брехати - "ти ж того року не хотів перемирря по лінії зіткнення?" - це ж твоя вигадка та нахабна брехня. чи є стиль життя по-руські - нахабно брехати. схоже ти просто балабол, який сам нічого не може запропонувати, лише накидає на інших...
а ще я дивлюся - затишшя на гілці, всі проросійські поховалися. може нас чекає чергова різка зміна курсу, й всі чекають оновлені методички? бо сміливість руських - це лише блефувати, а в житті - бекати - "а нас за що"
мясом воюєм ми. Бо в нас нема ні ракет ні кабів. Те що ти називаєш терором мирного населення все відбувається десятикратно на фронті. Чи ти вважаєш що мобілізованих менш шкода ніж ухилянтів в тилу? Я можу запропонувати. 1 вибори і новий презедент, бо цей вийти з даної ситуації не здатен. 2. Мобілізація тотальна, зняти кілька частин нацгвардії з фронту і зачистити великі міста. Слабих на укріпроботи, здорових на фронт, бзвп вже пройдуть в підрозділах, за 3 роки в них час був... 3. Заборонити вивіз грошей з україни на час війни. Має бути держ монополія на зовнішню торгівлю. Звідси виводиться більше ніж сюди поступає. 4. Відвоювавшим 3 і більше років дати відпустку на рік. 5. Антикорупціонерів всіх теж на фронт. 6. Відмовитись від гоніння на церкву, курсу в нато, відчепитись від російськомовних...
з приводу що ми воюємо м'ясом - надто смілива заявка. ми кидаємо людей на самовбивчі штурми? тому обережніше зі словами. а ракети чомусь Раша все одно пускає в тил. на фронті більше дрони літають. дронів нам вистачає?
я так бачу плану, як домовитися в тебе звісно немає - аби на інших наїхати.
виборів під час війни не буде, крапка. це провокація під час війни. Зе міг би створити коаліційний уряд, але так, особисті амбіції переважають. маємо що маємо. менша з проблем.
про мобілізацію - немає данних скільки ми мобілізуємо. так має, бути така кількість, щоб забезпечити ротацію. демобілізація - це має влада відкрито комунікувати, не ховатися.
антикорупціонерів в армію - контролювати, щоб різні Banderlogи собі на золоті унітази не заробляли, як вони вихваляються
а що про зупинення бойових дій? спочатку зупинення, потім про мову поговоримо. от сформулюйте, як ЛАДа утискають в Харкові з мовою. не уявляю. а про церкву - хто патріарх твоєї церкви - ти жодного разу не відповів на це питання. тому тут питання не утиску віри, а п'ята колонна з російським громадянством й незрозуміло ще з якими погонами... й все одно віряни ходять до церков. теж питання - як УПЦ МП утискають в Харкові?
російськомовних зараз не утискають, а просто нищать саме руські - що там зі "звільненими" містами Донбасу - суцільна сіра зона?
Banderlog написав:Це якраз до чого, те про що пишеш ти то пусте. Головне це корупція в верхах. Народ хоче пожиттєвих термінів для корупціонерів з кофіскацією майна. Ні про один такий випадок не чути. Корупціонеори виводять гроші в європу, далі вивозять туди родини. Кожен можновладець, який бере взятки має знати, що рано чи пізно , держава його випотрошить, а його сімя буде доїдати хрін собачий без солі. Тоді буде порядок. А та корупція про яку ти говориш взагалі не вартує уваги.
"взять и поделить". десь вже чув таке - здається той, хто сказав дуже освічена та ерудована "людина"
подивимось на Китай - кажете смертна кара? тому політичні опоненти Сі дійсно масово за ґратами. а родина Сі чесно примножує свої статки, як власне й Саша-стоматолог виявився дуже талановитим бізнесменом - недовго правда
з корупцією борються зовсім по-іншому. але тобі звісно це не сподобається, бо відповіді в тебе, звідки твої гроші - в тебе теж немає