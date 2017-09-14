А про що ти хотів поговорити? як прочитавши біографію Моцарта стати Моцартом? чи біографію Блохіна - стати Блохіним?
Що там ти про жабу квакав? Є ж зворотній приклад Якщо хтось обігнав 95%... то математично неможливий варіант коли 95% всі зберуться з силами і обігнавши 5% потраплять в 5%..
це ти хоч розумієш? Тим більше що мова йшла про те що чим бідніший-тим легше піднятись а не про те як всіх нероб і фантазерів перетворити в успішних з допомогою одного оповідання.. Ще раз це тобі до воєнпенса Тільки він тут переконаний що розуміє проблеми економіки бо прочитав пяток книжок класиків...
detroytred написав:що і хто може, повинен зробити, аби населення брало й робило.
Відповідь В першу чергу САМЕ населення повинно про себе подбати Бо ті ХТО і ЩО які будуть розповідати КОМУ і ЩО робити - будуть враховувати СВОЇ інтереси а не інтереси конкретного громадянина. Ба більше Інтереси різних людей-різні.. саме тому воєнпенс вважає що протер штани не даремно а в будівельника з шаманом на цю тему інша думка.
А якби до влади прийшов Будівельник? воєнпенс був би щасливим копаючи лопатою рів заради щасливого майбутнього лада?
detroytred написав:що і хто може, повинен зробити, аби населення брало й робило.
Відповідь В першу чергу САМЕ населення повинно про себе подбати Бо ті ХТО і ЩО які будуть розповідати КОМУ і ЩО робити - будуть враховувати СВОЇ інтереси а не інтереси конкретного громадянина. Ба більше Інтереси різних людей-різні.. саме тому воєнпенс вважає що протер штани не даремно а в будівельника з шаманом на цю тему інша думка.
А якби до влади прийшов Будівельник? воєнпенс був би щасливим копаючи лопатою рів заради щасливого майбутнього лада?
Є факт -- населення не дбає. Факт.
Факт наступний -- бальцеровичі, куані брали й реформували, створювали інші сприятливі для розвитку країни, ринку умови.
От коли прийдеш до влади хоча б своєму місті, то й подивимось. Поки факт - на хфорумі співаєш-закликаєш, дуєш щоки та фантазуєш, брешеш. Виходь з фактів. А не будуй на фантазіях та брехні.