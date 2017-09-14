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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 сер, 2025 17:03
Banderlog написав: Shaman написав:
подивимось на Китай - кажете смертна кара? тому політичні опоненти Сі дійсно масово за ґратами. а родина Сі чесно примножує свої статки-
тому китай став 2ю а може і 1ю економікою світу.
А куди поділась 2-а російська економіка ? )
Ще таке запитання, якщо в Китаї смертна кара за корупцію (насправді, далеко не для всіх), то чому кількість корупціонерів не зменшується ?
Вони ж знають, що смертна кара, але все одно роблять корупційні дії
Поясни, чому так ? ))
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Додано: Нед 03 сер, 2025 17:05
_hunter написав: 5878509:budivelnik"[quote="5878508:_hunter"А теперь смотрим, что я сказал в самом начале этого спора непойми о чем...
[/quoteА тепер згадай що я тобі відповів
1 Не масштабується моє досягнення.
......[/quote
Именно! -- о чем я в самом начале и сказал:
[quote="5878463:_hunter написав:
Shaman"[quote="5878451:ЛАД написав:detroytred
Я вам уже говорил - вы ведёте бесполезный спор.
У человека единственная цель - похвастать своими достижениями.
Никто не спорит - успеха он добился. Но, подозреваю, здесь достаточно людей, добившихся не меньшего. И я даже не говорю, что материальный успех не единственный вил успеха.
Но при такой цели доказывать что-либо бесполезно, человек просто не хочет говорить о другом и будет всё переводить на одну тему - на себя любимого.
......
там проблема: нет никаких доказательств, что оно хоть как-то масштабируется. Т.е. не является обычной случайностью.
Дальше говорить не о чем...[/quote]
Треш.
За два тижні місіонер вже вдруге прямо вийшов сам на себе.
На тому тижні з ринком (надлишком товарів-послуг).
Імхо. Остаточно кукухнувся зі своїми співами.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 17:07
Banderlog написав:
Просто влада говорить тільки про втрати цивільних і висвітлюєть в основному удари по столиці і мільйонниках. Ти багато чув про обстріли херсону сум чи харкова?
От ти брехло московитське ...
Потрібно тебе забанити, прохання до модераторів, з цього приводу
Постійно про це кажуть, про Херсон, про Суми, про Харьків, про інші міста
Це в новинах, я про це пишу
Представники влади на місцях про це пишуть і кажуть
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Додано: Нед 03 сер, 2025 17:09
Уявимо що Україна - це корабель...
Є якийсь середній рівень розумності серед членів екіпажу.
Отже
Капітан - найрозумніший і найефективніший можновладець
Приймає рішення цей можновладець вести корабель найефективнішим маршрутом ... але штурман розуміє що найефективніший маршрут заскладний для його кваліфікації і змінює його на більш легкий, в той час головний механік побачивши що навантаження на двигун хоч і в межах нормативного... але моторист погано виконав регламентні роботи і тому заганяти двигун на нормативні значення не варто - тому ще змінює щоб витримав двигун
Моторист памятаючи що він не все розповів механіку( схалявив більше ніж зробив) в свою чергу ще сильніше обмежив потужність , аж тут прибіг матрос і попросив ще сильніше обмежити бо під час завантаження солярки він за ящик горілки допустив що в солярку линули якогось мазуту замість солярки...
Корабель плив на три дні довше.
Чия в цьому вина?
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Додано: Нед 03 сер, 2025 17:13
budivelnik написав: _hunter написав:
А теперь смотрим, что я сказал в самом начале этого спора непойми о чем...
А тепер згадай що я тобі відповів
1 Не масштабується моє досягнення.
2 При цьому є 2 млн тих хто не вивчаючи мої досягнення- досяг кращого
3 Масштабується досягнення тих хто ВНИЗУ по доходам і чим більше вони внизу тим менші зусилля їм треба прикласти щоб вилізти вище
4 Але вилазячи вище вони починають конкурувати з тими хто там вже є
Таким чином
Те що є всього ОДИН олімпійський чемпіон- не заперечує того що сотня тисяч у цьому ж виді спорту стануть чемпіонами свого двору.
ПС
за пошуками чарівної палички тобі до
а - воєнпенса - в нього є тверде переконання що колись якийсь можновладець за вас все вирішить
б - до лада - той вважає що треба здатись і тоді москалі вам все вирішать
або
в - до долярчика, він вже вступав двома ногами в піраміду, йому зайвий партнер заважати не буде
Це факт: батьки-засновники США, бальцеровичі, куані і т.д. СТВОРИЛИ умови, системи для розвитку країн, суспільств.
І ти забув направити до місіонера з дійсно чарівною паличкою:
г - якщо кожен підійде до дзеркала...
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Додано: Нед 03 сер, 2025 17:15
detroytred написав:
Є факт -- населення не дбає.
Факт.
Тому є ТРИ варіанти вирішення цього факту ( перший-злочинний, другий фантастичний, третій-єдино можливий)Перший - розділити на меншу і більшу частини
і більшу загнати в концтабір а меншу змусити загнаних охороняти і працювати..
Як я розумію цей варіант ти ОФІЦІЙНО не підтримуєшДругий варіант - знайти бабку в Канад
і яка своє майно перекаже в Україну( і бажано щоб прізвище цієї бабки було чи то Маск, чи то Цукерберг) - тут як я розумію ти також безсилийОтже існує третій-
а -спростити ведення бізнесу( єдиний податок , зааплати 1000 доларів і цілий рік роби що хочеш тільки не заробляй більше 100 000 доларів)
б - запропонувати населенню цим варіантом скористатись(метода Будівельника)
в - дочекатись поки ті хто не хочуть скористатись зникнуть природнім шляхом( який також показує Будівельник)
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Додано: Нед 03 сер, 2025 17:19
detroytred написав: budivelnik написав: _hunter написав:
А теперь смотрим, что я сказал в самом начале этого спора непойми о чем...
А тепер згадай що я тобі відповів
1 Не масштабується моє досягнення.
2 При цьому є 2 млн тих хто не вивчаючи мої досягнення- досяг кращого
3 Масштабується досягнення тих хто ВНИЗУ по доходам і чим більше вони внизу тим менші зусилля їм треба прикласти щоб вилізти вище
4 Але вилазячи вище вони починають конкурувати з тими хто там вже є
Таким чином
Те що є всього ОДИН олімпійський чемпіон- не заперечує того що сотня тисяч у цьому ж виді спорту стануть чемпіонами свого двору.
ПС
за пошуками чарівної палички тобі до
а - воєнпенса - в нього є тверде переконання що колись якийсь можновладець за вас все вирішить
б - до лада - той вважає що треба здатись і тоді москалі вам все вирішать
або
в - до долярчика, він вже вступав двома ногами в піраміду, йому зайвий партнер заважати не буде
Це факт: батьки-засновники США, бальцеровичі, куані і т.д. СТВОРИЛИ умови, системи для розвитку країн, суспільств.
І ти забув направити до місіонера з дійсно чарівною паличкою:
г - якщо кожен підійде до дзеркала...
США - забудь , там триста років... тобто це варіант ЗМІНИ поколінь
Польщу забудь- була в совку 30 років і навіть на час перебування мала капіталістичні відносини у формі малого підприємництва + все сільке господарство фермери
Сінгапур- забудь , з 1824 по 1940 - Британська Імперія, з 1940 по 1945 -Японська Імперія, з 1945 по1959 Британська Імперія...
і тільки після 1959 - Сингапур..
То як люди були виховані совками чи Британцями на протязі 140 років? а потім ще 30 років лікуанем?
Так що засунь свої фантазії туди звідки взяв.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 17:20
budivelnik написав:
Уявимо що Україна - це корабель...
Є якийсь середній рівень розумності серед членів екіпажу.
Отже
Капітан - найрозумніший і найефективніший можновладець
Приймає рішення цей можновладець вести корабель найефективнішим маршрутом ... але штурман розуміє що найефективніший маршрут заскладний для його кваліфікації і змінює його на більш легкий, в той час головний механік побачивши що навантаження на двигун хоч і в межах нормативного... але моторист погано виконав регламентні роботи і тому заганяти двигун на нормативні значення не варто - тому ще змінює щоб витримав двигун
Моторист памятаючи що він не все розповів механіку( схалявив більше ніж зробив) в свою чергу ще сильніше обмежив потужність , аж тут прибіг матрос і попросив ще сильніше обмежити бо під час завантаження солярки він за ящик горілки допустив що в солярку линули якогось мазуту замість солярки...
Корабель плив на три дні довше.
Чия в цьому вина?
Єралашик побудований на дурні, бо за такого сценарію на кораблі (тобто коли капітан не може узгодити-управляти (зі) штурманом, механіком, мотористом і т.д.), то він нефаховий капітан...
Або не має дійсної мети ефективно вести корабель.
Ну очевидний же єралашик.
Ну ніззя бути на стільки-то тугим.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 17:25
detroytred написав:
Єралашик побудований на дурні, бо за такого сценарію на кораблі (тобто коли капітан не може узгодити-управляти (зі) штурманом, механіком, мотористом і т.д.), то він нефаховий капітан...
Або не має дійсної мети ефективно вести корабель.
тобто ти не узгодив свої дії з іншими військовими -значить ти не те що дурень , ти сволота яка жерла державні гроші знаючи що віддачі не буде..?
Ще раз
Є придурки які думають що книжка=реальний світ
Є нормальні, які навколо себе створюють реальний світ , при чому дуже часто буває так що цей НОВОСТВОРЕНИЙ світ ще жодна книжка не описала..
Єдина проблема
Час тече в одну сторону.
Тому мій досвід 30 років тому-нафік нікому не треба бо змінились умови наприклад доступності капіталу
28 років тому було НОРМАЛЬНОЮ ставкою 7% в валюті... в місяць
Тому первинне накопичення-було ще тим трешем(реально без того щоб продати квартиру-варіантів практично не було)
Навіть сьогодні ставка 24% в гривні при інфляції в гривні 10% в рік - це курам на сміх.
Тому сьогодні БУДЬ-хто може пропустити мої варіанти перших 10 років і відразу починати з кредиту ...
Єдина проблема
За кредит треба купувати інструменти/технології а не мерседеси і жінок.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 17:25
pesikot написав:
Как же хорошо в оккупации ...
все задаєшся питанням де краще. ждун?
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