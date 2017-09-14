5878509:budivelnik"[quote="5878508:_hunter"А теперь смотрим, что я сказал в самом начале этого спора непойми о чем... [/quoteА тепер згадай що я тобі відповів 1 Не масштабується моє досягнення. ......[/quote Именно! -- о чем я в самом начале и сказал: [quote="5878463:_hunter написав:
Shaman"[quote="5878451:ЛАД написав:detroytred Я вам уже говорил - вы ведёте бесполезный спор. У человека единственная цель - похвастать своими достижениями. Никто не спорит - успеха он добился. Но, подозреваю, здесь достаточно людей, добившихся не меньшего. И я даже не говорю, что материальный успех не единственный вил успеха. Но при такой цели доказывать что-либо бесполезно, человек просто не хочет говорить о другом и будет всё переводить на одну тему - на себя любимого.
......
там проблема: нет никаких доказательств, что оно хоть как-то масштабируется. Т.е. не является обычной случайностью.
Дальше говорить не о чем...[/quote] Треш. За два тижні місіонер вже вдруге прямо вийшов сам на себе. На тому тижні з ринком (надлишком товарів-послуг).
Уявимо що Україна - це корабель... Є якийсь середній рівень розумності серед членів екіпажу. Отже Капітан - найрозумніший і найефективніший можновладець Приймає рішення цей можновладець вести корабель найефективнішим маршрутом ... але штурман розуміє що найефективніший маршрут заскладний для його кваліфікації і змінює його на більш легкий, в той час головний механік побачивши що навантаження на двигун хоч і в межах нормативного... але моторист погано виконав регламентні роботи і тому заганяти двигун на нормативні значення не варто - тому ще змінює щоб витримав двигун Моторист памятаючи що він не все розповів механіку( схалявив більше ніж зробив) в свою чергу ще сильніше обмежив потужність , аж тут прибіг матрос і попросив ще сильніше обмежити бо під час завантаження солярки він за ящик горілки допустив що в солярку линули якогось мазуту замість солярки...
_hunter написав:А теперь смотрим, что я сказал в самом начале этого спора непойми о чем...
А тепер згадай що я тобі відповів 1 Не масштабується моє досягнення. 2 При цьому є 2 млн тих хто не вивчаючи мої досягнення- досяг кращого 3 Масштабується досягнення тих хто ВНИЗУ по доходам і чим більше вони внизу тим менші зусилля їм треба прикласти щоб вилізти вище 4 Але вилазячи вище вони починають конкурувати з тими хто там вже є
Таким чином Те що є всього ОДИН олімпійський чемпіон- не заперечує того що сотня тисяч у цьому ж виді спорту стануть чемпіонами свого двору.
ПС за пошуками чарівної палички тобі до а - воєнпенса - в нього є тверде переконання що колись якийсь можновладець за вас все вирішить б - до лада - той вважає що треба здатись і тоді москалі вам все вирішать або в - до долярчика, він вже вступав двома ногами в піраміду, йому зайвий партнер заважати не буде
Це факт: батьки-засновники США, бальцеровичі, куані і т.д. СТВОРИЛИ умови, системи для розвитку країн, суспільств.
І ти забув направити до місіонера з дійсно чарівною паличкою: г - якщо кожен підійде до дзеркала...
detroytred написав:Є факт -- населення не дбає. Факт.
Тому є ТРИ варіанти вирішення цього факту ( перший-злочинний, другий фантастичний, третій-єдино можливий) Перший - розділити на меншу і більшу частини і більшу загнати в концтабір а меншу змусити загнаних охороняти і працювати.. Як я розумію цей варіант ти ОФІЦІЙНО не підтримуєш Другий варіант - знайти бабку в Канаді яка своє майно перекаже в Україну( і бажано щоб прізвище цієї бабки було чи то Маск, чи то Цукерберг) - тут як я розумію ти також безсилий Отже існує третій- а -спростити ведення бізнесу( єдиний податок , зааплати 1000 доларів і цілий рік роби що хочеш тільки не заробляй більше 100 000 доларів) б - запропонувати населенню цим варіантом скористатись(метода Будівельника) в - дочекатись поки ті хто не хочуть скористатись зникнуть природнім шляхом( який також показує Будівельник)
_hunter написав:А теперь смотрим, что я сказал в самом начале этого спора непойми о чем...
А тепер згадай що я тобі відповів 1 Не масштабується моє досягнення. 2 При цьому є 2 млн тих хто не вивчаючи мої досягнення- досяг кращого 3 Масштабується досягнення тих хто ВНИЗУ по доходам і чим більше вони внизу тим менші зусилля їм треба прикласти щоб вилізти вище 4 Але вилазячи вище вони починають конкурувати з тими хто там вже є
Таким чином Те що є всього ОДИН олімпійський чемпіон- не заперечує того що сотня тисяч у цьому ж виді спорту стануть чемпіонами свого двору.
ПС за пошуками чарівної палички тобі до а - воєнпенса - в нього є тверде переконання що колись якийсь можновладець за вас все вирішить б - до лада - той вважає що треба здатись і тоді москалі вам все вирішать або в - до долярчика, він вже вступав двома ногами в піраміду, йому зайвий партнер заважати не буде
Це факт: батьки-засновники США, бальцеровичі, куані і т.д. СТВОРИЛИ умови, системи для розвитку країн, суспільств.
І ти забув направити до місіонера з дійсно чарівною паличкою: г - якщо кожен підійде до дзеркала...
США - забудь , там триста років... тобто це варіант ЗМІНИ поколінь Польщу забудь- була в совку 30 років і навіть на час перебування мала капіталістичні відносини у формі малого підприємництва + все сільке господарство фермери Сінгапур- забудь , з 1824 по 1940 - Британська Імперія, з 1940 по 1945 -Японська Імперія, з 1945 по1959 Британська Імперія... і тільки після 1959 - Сингапур.. То як люди були виховані совками чи Британцями на протязі 140 років? а потім ще 30 років лікуанем?
budivelnik написав:Уявимо що Україна - це корабель... Є якийсь середній рівень розумності серед членів екіпажу. Отже Капітан - найрозумніший і найефективніший можновладець Приймає рішення цей можновладець вести корабель найефективнішим маршрутом ... але штурман розуміє що найефективніший маршрут заскладний для його кваліфікації і змінює його на більш легкий, в той час головний механік побачивши що навантаження на двигун хоч і в межах нормативного... але моторист погано виконав регламентні роботи і тому заганяти двигун на нормативні значення не варто - тому ще змінює щоб витримав двигун Моторист памятаючи що він не все розповів механіку( схалявив більше ніж зробив) в свою чергу ще сильніше обмежив потужність , аж тут прибіг матрос і попросив ще сильніше обмежити бо під час завантаження солярки він за ящик горілки допустив що в солярку линули якогось мазуту замість солярки...
Корабель плив на три дні довше. Чия в цьому вина?
Єралашик побудований на дурні, бо за такого сценарію на кораблі (тобто коли капітан не може узгодити-управляти (зі) штурманом, механіком, мотористом і т.д.), то він нефаховий капітан... Або не має дійсної мети ефективно вести корабель.
Ну очевидний же єралашик. Ну ніззя бути на стільки-то тугим.
detroytred написав:Єралашик побудований на дурні, бо за такого сценарію на кораблі (тобто коли капітан не може узгодити-управляти (зі) штурманом, механіком, мотористом і т.д.), то він нефаховий капітан... Або не має дійсної мети ефективно вести корабель.
тобто ти не узгодив свої дії з іншими військовими -значить ти не те що дурень , ти сволота яка жерла державні гроші знаючи що віддачі не буде..?
Ще раз Є придурки які думають що книжка=реальний світ Є нормальні, які навколо себе створюють реальний світ , при чому дуже часто буває так що цей НОВОСТВОРЕНИЙ світ ще жодна книжка не описала.. Єдина проблема Час тече в одну сторону. Тому мій досвід 30 років тому-нафік нікому не треба бо змінились умови наприклад доступності капіталу 28 років тому було НОРМАЛЬНОЮ ставкою 7% в валюті... в місяць Тому первинне накопичення-було ще тим трешем(реально без того щоб продати квартиру-варіантів практично не було) Навіть сьогодні ставка 24% в гривні при інфляції в гривні 10% в рік - це курам на сміх. Тому сьогодні БУДЬ-хто може пропустити мої варіанти перших 10 років і відразу починати з кредиту ... Єдина проблема За кредит треба купувати інструменти/технології а не мерседеси і жінок.