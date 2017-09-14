Banderlog написав:Просто влада говорить тільки про втрати цивільних і висвітлюєть в основному удари по столиці і мільйонниках. Ти багато чув про обстріли херсону сум чи харкова?
От ти брехло московитське ... Потрібно тебе забанити, прохання до модераторів, з цього приводу
Постійно про це кажуть, про Херсон, про Суми, про Харьків, про інші міста Це в новинах, я про це пишу
Представники влади на місцях про це пишуть і кажуть
і скільки прилетіло кабів по степногірську за минулий місяць? По оріхову? По гуляйполю? .... це ти собі нафантазував що рф бє ракетами тільки по тилам. В першу чергу виноситься прифронтова логістика і не повіриш точки де є зосередження військовослужбовці, магазини, пошта генделики, заправки
detroytred написав:І ти забув направити до місіонера з дійсно чарівною паличкою: г - якщо кожен підійде до дзеркала...
США - забудь , там триста років... тобто це варіант ЗМІНИ поколінь Польщу забудь- була в совку 30 років і навіть на час перебування мала капіталістичні відносини у формі малого підприємництва + все сільке господарство фермери Сінгапур- забудь , з 1824 по 1940 - Британська Імперія, з 1940 по 1945 -Японська Імперія, з 1945 по1959 Британська Імперія... і тільки після 1959 - Сингапур.. То як люди були виховані совками чи Британцями на протязі 140 років? а потім ще 30 років лікуанем?
Так що засунь свої фантазії туди звідки взяв.
Ти б ще на відмінність мови вказав в якості причини неможливості.
З постсовків Укоаїни можна було ліпити, що завгодно... Пластичний народ... Та й не дурний-то. Не гірший за інші народи. Розумні реформи сприйняв би. Максимум - трохи повпирався. Так як впоралося реформам населення всіх інших країн.
Жгі ще. Про неможливе від фахівців. Та можливу свою відсеб'ятину -- якщо кожен підійде до дзеркала або додасть 10%.
detroytred написав:що і хто може, повинен зробити, аби населення брало й робило.
Відповідь В першу чергу САМЕ населення повинно про себе подбати Бо ті ХТО і ЩО які будуть розповідати КОМУ і ЩО робити - будуть враховувати СВОЇ інтереси а не інтереси конкретного громадянина. Ба більше Інтереси різних людей-різні.. саме тому воєнпенс вважає що протер штани не даремно а в будівельника з шаманом на цю тему інша думка.
А якби до влади прийшов Будівельник? воєнпенс був би щасливим копаючи лопатою рів заради щасливого майбутнього лада?
Є факт -- населення не дбає. Факт.
Факт наступний -- бальцеровичі, куані брали й реформували, створювали інші сприятливі для розвитку країни, ринку умови.
От коли прийдеш до влади хоча б своєму місті, то й подивимось. Поки факт - на хфорумі співаєш-закликаєш, дуєш щоки та фантазуєш, брешеш. Виходь з фактів. А не будуй на фантазіях та брехні.
В будівельника і йому подібних месіонерів реформи зводяться до: "відняти і поділити"
Всі ми знаємо що алкоголь/тютюн і наркотики - шкодять здоровью. Отже той можновладець який повинен бути відповідальним на 100% повинен в першу голову зробити все щоб ці речовини були максимально недоступні... В тому ж США це спробували робити ( там також був свій воєнпенс , який був за ідеальні рішення без врахувань наслідків).. Чим це закінчилось? - розгулом і становленням мафії Висновок Не всі ідеальні рішення можна впровадити в життя , навіть якщо ці рішення життєво необхідні для населення у випадку коли населення проти цих рішень.
budivelnik написав:Всі ми знаємо що алкоголь/тютюн і наркотики - шкодять здоровью. Отже той можновладець який повинен бути відповідальним на 100% повинен в першу голову зробити все щоб ці речовини були максимально недоступні... В тому ж США це спробували робити ( там також був свій воєнпенс , який був за ідеальні рішення без врахувань наслідків).. Чим це закінчилось? - розгулом і становленням мафії Висновок Не всі ідеальні рішення можна впровадити в життя , навіть якщо ці рішення життєво необхідні для населення у випадку коли населення проти цих рішень.
Да, кеп.
Але єралашик ти склав на фундаменті прирівняння самої радикальної форми боротьби проти шкідливих звичок "алкоголю, тютюну, наркотиків" (повної заборони) до створення сприятливих умов для розвитку ринку.
Треш... Ну ніззя, ніззя бути на стільки тугим.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 03 сер, 2025 17:42, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А в отих книжках реальні практики-реформатори змінюють країни, розвивають ринки країн.
ти акуратніше В книжках вони ОПИСУЮТь зроблене... А от чи підійде алгоритм один в один того що зроблено в США в 1990-1930 до тог ощо треба зробити в Україні - в книжках не написано. Ось саме це для тебе і є головною проблемою.
Сьогоднішній десятикласник- знає більше академіка столітньої давності.... Але той самий десятикласник не зможе сказати що буде завтра. Тому я розповідаю що було вчора (реально було в цій країні) і пропоную іншим зробити СВОЇ дії з уточненням на те що від вчора до сьогодні деякі ввідні змінились.
ПС простий приклад дрони... це ж єралашики з гімна і палок... в порівнянні з літаком який ти вивчав-це примітив з примітивів... але РЕЗУЛЬТАТ сьогодні роблять вони.
Тому й пояснюю Ще існує вікно можливостей для тих 5-8 млн нехлюїв яким всі винні бо вони теоретиків наслухались - змінити своє життя на краще.. Завтра вікно закриється а вони як були коло розбитого корита так там і залишаться.
Banderlog написав:Просто влада говорить тільки про втрати цивільних і висвітлюєть в основному удари по столиці і мільйонниках. Ти багато чув про обстріли херсону сум чи харкова?
От ти брехло московитське ... Потрібно тебе забанити, прохання до модераторів, з цього приводу
Постійно про це кажуть, про Херсон, про Суми, про Харьків, про інші міста Це в новинах, я про це пишу
Представники влади на місцях про це пишуть і кажуть
і скільки прилетіло кабів по степногірську за минулий місяць? По оріхову? По гуляйполю? .... це ти собі нафантазував що рф бє ракетами тільки по тилам. В першу чергу виноситься прифронтова логістика і не повіриш точки де є зосередження військовослужбовці, магазини, пошта генделики, заправки
Тебе вже понесло ... пишешь маечню, потім приписуешь щось іншим і знову пишешь нову маєчню ...