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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 сер, 2025 18:30
pesikot написав:
Тебе вже понесло ... пишешь маечню, потім приписуешь щось іншим і знову пишешь нову маєчню ...
Замовкни
Маєчню пишеш ти коли кажеш що ракети , авіація, і шахеди рф направляє тільки по тилам для терору цивільних. Чим ближче до фронту тим більше цього добра. Тому не спорь дурно, вони воюють технологічно а ми піхотою. В нас нема адекватної відповіді шахедам, ні кабам, ні молніям.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 18:32
Banderlog написав:
pesikot написав:
Тебе вже понесло ... пишешь маечню, потім приписуешь щось іншим і знову пишешь нову маєчню ...
Замовкни
Маєчню пишеш ти коли кажеш що ракети , авіація, і шахеди рф направляє тільки по тилам для терору цивільних. Чим ближче до фронту тим більше цього добра. Тому не спорь дурно, вони воюють технологічно а ми піхотою. В нас нема адекватної відповіді шахедам, ні кабам, ні молніям.
тільки в тебе претензії до пересічених, а не до можновладців
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Додано: Нед 03 сер, 2025 18:42
Banderlog написав:
Маєчню пишеш ти коли кажеш що ракети , авіація, і шахеди рф направляє тільки по тилам для терору цивільних
pesikot написав:
Тебе вже понесло ... пишешь маечню, потім приписуешь щось іншим і знову пишешь нову маєчню ...
Замовкни
. Чим ближче до фронту тим більше цього добра. Тому не спорь дурно, вони воюють технологічно а ми піхотою. В нас нема адекватної відповіді шахедам, ні кабам, ні молніям.
Коли я це писав ?
Я лише констатую факти про обстріли цивільних
Ти сам мені приписуешь те, що я не писав
Тому що, тобі це неприємно читати, з того факту, що у тебе москалі всі - гарні, вони не можуть цивільних обстрілювати.
Тобі ці факти поперек горла
Тобі потрібно, щоб тут мовчали про це.
Як і про факти корупції пересічних взагалі, і тебе конкретно
PS. Замовкни кажу, не тринди. Брехня - то гріх.
PPS. Гріх брехні, у Онуфрія, ти може і відсповідаєшь, але Бог має дуже спеціфічне почуття гумору )
Це про тебе ...
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 03 сер, 2025 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 18:45
Banderlog написав: Shaman написав:
подивимось на Китай - кажете смертна кара? тому політичні опоненти Сі дійсно масово за ґратами. а родина Сі чесно примножує свої статки-
тому китай став 2ю а може і 1ю економікою світу.
ми ж демократія? То може проведем референдум на рахунок пожиттєвого з конфіскацією для розкрадачів в особокрупному розмірі? Чи мож це не на часі? Тут думка народу не важна? Активісти будуть боротись по іншому, дивитись щоб вистачало грошей на виплати по зовнішнім зобовязанням України?)))
ще раз показує твій рівень розуміння економічних процесів
Китай так розвив свою економіку через те, що почав співпрацювати з Заходом, й той почав туди переносити виробництво.
а зараз подивимось, що станеться, коли Сі пішов на конфронтацію. й там ще й на Тайвань зазіхне...
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Додано: Нед 03 сер, 2025 18:47
pesikot написав: Banderlog написав:
Маєчню пишеш ти коли кажеш що ракети , авіація, і шахеди рф направляє тільки по тилам для терору цивільних
pesikot написав:
Тебе вже понесло ... пишешь маечню, потім приписуешь щось іншим і знову пишешь нову маєчню ...
Замовкни
. Чим ближче до фронту тим більше цього добра. Тому не спорь дурно, вони воюють технологічно а ми піхотою. В нас нема адекватної відповіді шахедам, ні кабам, ні молніям.
Коли я це писав ?
Я лише констатую факти про обстріли цивільних
Ти сам мені приписуешь те, що я не писав
Тому що, тобі це неприємно читати, з того факту, що у тебе москалі всі - гарні, вони не можуть цивільних обстрілювати.
Тобі ці факти поперек горла
Тобі потрібно, щоб тут мовчали про це.
Як і про факти корупції пересічних взагалі, і тебе конкретно
PS. Замовкни кажу, не тринди. Брехня - то гріх.
PPS. Гріх брехні, у Онуфрія, ти може і відсповідаєшь, але Бог має дуже спеціфічне почуття гумору )
щось схоже писав я... але вже починаю перейматися, чи на місці ще дах - бо щось там все переплутано... чи то людина просто воює з форумом у альтернативному стані (не знаю від чого)
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Додано: Нед 03 сер, 2025 18:51
Shaman написав: pesikot написав: Banderlog написав:Маєчню пишеш ти коли кажеш що ракети , авіація, і шахеди рф направляє тільки по тилам для терору цивільних
. Чим ближче до фронту тим більше цього добра. Тому не спорь дурно, вони воюють технологічно а ми піхотою. В нас нема адекватної відповіді шахедам, ні кабам, ні молніям.
Коли я це писав ?
Я лише констатую факти про обстріли цивільних
Ти сам мені приписуешь те, що я не писав
Тому що, тобі це неприємно читати, з того факту, що у тебе москалі всі - гарні, вони не можуть цивільних обстрілювати.
Тобі ці факти поперек горла
Тобі потрібно, щоб тут мовчали про це.
Як і про факти корупції пересічних взагалі, і тебе конкретно
PS. Замовкни кажу, не тринди. Брехня - то гріх.
PPS. Гріх брехні, у Онуфрія, ти може і відсповідаєшь, але Бог має дуже спеціфічне почуття гумору )
щось схоже писав я... але вже починаю перейматися, чи на місці ще дах - бо щось там все переплутано... чи то людина просто воює з форумом у альтернативному стані (не знаю від чого)
Так кагор же від Онуфрія
+ забродивша сметана
Забориста речовина, виявляється ...
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 03 сер, 2025 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 18:52
budivelnik написав:
Уявимо що Україна - це корабель...
Є якийсь середній рівень розумності серед членів екіпажу.
Отже
Капітан - найрозумніший і найефективніший можновладець
Приймає рішення цей можновладець вести корабель найефективнішим маршрутом ... але штурман розуміє що найефективніший маршрут заскладний для його кваліфікації і змінює його на більш легкий, в той час головний механік побачивши що навантаження на двигун хоч і в межах нормативного... але моторист погано виконав регламентні роботи і тому заганяти двигун на нормативні значення не варто - тому ще змінює щоб витримав двигун
Моторист памятаючи що він не все розповів механіку( схалявив більше ніж зробив) в свою чергу ще сильніше обмежив потужність , аж тут прибіг матрос і попросив ще сильніше обмежити бо під час завантаження солярки він за ящик горілки допустив що в солярку линули якогось мазуту замість солярки...
Корабель плив на три дні довше.
Чия в цьому вина?
це ще складна схема. в руських та detroytred
все набагато простіше
й навіть приварене нічого не гарантує
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Додано: Нед 03 сер, 2025 19:02
Shaman написав: budivelnik написав:
Уявимо що Україна - це корабель...
Є якийсь середній рівень розумності серед членів екіпажу.
Отже
Капітан - найрозумніший і найефективніший можновладець
Приймає рішення цей можновладець вести корабель найефективнішим маршрутом ... але штурман розуміє що найефективніший маршрут заскладний для його кваліфікації і змінює його на більш легкий, в той час головний механік побачивши що навантаження на двигун хоч і в межах нормативного... але моторист погано виконав регламентні роботи і тому заганяти двигун на нормативні значення не варто - тому ще змінює щоб витримав двигун
Моторист памятаючи що він не все розповів механіку( схалявив більше ніж зробив) в свою чергу ще сильніше обмежив потужність , аж тут прибіг матрос і попросив ще сильніше обмежити бо під час завантаження солярки він за ящик горілки допустив що в солярку линули якогось мазуту замість солярки...
Корабель плив на три дні довше.
Чия в цьому вина?
це ще складна схема. в руських та detroytred
все набагато простіше
й навіть приварене нічого не гарантує
Не бреши-плутай з собою.
Це в тебе з руцькими, азіровим та місіонером все простіше -- варто лише кожному перестати скиглити, а взяти лопату...; ... підійти до дзеркала; ... збільшити на 10%.
А управління-регулювання-реформування ринків, країн, суспільств кейнсами-рузвельтами-бальцеровичами-куанями і т.д. -- складніше.
Тому вони та їх думка-бачення визнаються у всьому світі, а ваші співи-заклики є лише а-ля отим ієговістськими місіонерськими.
Тільки на відміну від Ієгових тощо, ви якісь пришлепкуваті -- агресивні та занадто брехливі.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 19:09
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
мясом воюєм ми. Бо в нас нема ні ракет ні кабів. Те що ти називаєш терором мирного населення все відбувається десятикратно на фронті. Чи ти вважаєш що мобілізованих менш шкода ніж ухилянтів в тилу?
Я можу запропонувати.
1 вибори і новий презедент, бо цей вийти з даної ситуації не здатен.
2. Мобілізація тотальна, зняти кілька частин нацгвардії з фронту і зачистити великі міста. Слабих на укріпроботи, здорових на фронт, бзвп вже пройдуть в підрозділах, за 3 роки в них час був...
3. Заборонити вивіз грошей з україни на час війни. Має бути держ монополія на зовнішню торгівлю.
Звідси виводиться більше ніж сюди поступає.
4. Відвоювавшим 3 і більше років дати відпустку на рік.
5. Антикорупціонерів всіх теж на фронт.
6. Відмовитись від гоніння на церкву, курсу в нато, відчепитись від російськомовних...
з приводу що ми воюємо м'ясом - надто смілива заявка. ми кидаємо людей на самовбивчі штурми? тому обережніше зі словами. а ракети чомусь Раша все одно пускає в тил. на фронті більше дрони літають. дронів нам вистачає?
я так бачу плану, як домовитися в тебе звісно немає - аби на інших наїхати.
виборів під час війни не буде, крапка. це провокація під час війни. Зе міг би створити коаліційний уряд, але так, особисті амбіції переважають. маємо що маємо. менша з проблем.
про мобілізацію - немає данних скільки ми мобілізуємо. так має, бути така кількість, щоб забезпечити ротацію. демобілізація - це має влада відкрито комунікувати, не ховатися.
антикорупціонерів в армію - контролювати, щоб різні Banderlog
и собі на золоті унітази не заробляли, як вони вихваляються
а що про зупинення бойових дій? спочатку зупинення, потім про мову поговоримо. от сформулюйте, як ЛАДа
утискають в Харкові з мовою. не уявляю. а про церкву - хто патріарх твоєї церкви - ти жодного разу не відповів на це питання. тому тут питання не утиску віри, а п'ята колонна з російським громадянством й незрозуміло ще з якими погонами... й все одно віряни ходять до церков. теж питання - як УПЦ МП утискають в Харкові?
російськомовних зараз не утискають, а просто нищать саме руські - що там зі "звільненими" містами Донбасу - суцільна сіра зона?
це так і є, ми воюєм мясом. На штурми воно закінчилось в 23му, тепер стає тільки на оборону. В нас нема переваги в дронах, особливо там де фронт рветься. Чим по твому компенсується перевага росіян в артилерії, ракетах та авіації? Тільки піхотою в норах. На фронті ракет і дронів літає більше ніж в тилу. Просто влада говорить тільки про втрати цивільних і висвітлюєть в основному удари по столиці і мільйонниках. Ти багато чув про обстріли херсону сум чи харкова?
Комунікувати? Ця влада і так забагато комунікує, раніше звернення було 2, 3 рази на рік. А зара черчіль сам знімає відосики на телефон.(напевно економить гроші для телемарафону
)
Народ втомився од цієї безкінечної пустої балаканини.
Виборів під час війни не буде а війна буде до 35 року? ))
І демобілізації не буде до 35 року? А влада не боїться, що не розігнавши майдан на захист набу, зявиться новий майдан? Рідних військовослужбовців, за терміни демобілізації? Майдан тих кому затримують виплати за убитих і скалічених? Думаєш цих людей буде розігнати легше ніж атикорупціонерів?
про воювати м'ясом - ти просто накидаєш лайна. цифр немає у відкритому доступі. якраз кажуть, що нам не вистачає піхоти.
тепер - не чув про обстріли шахедами на передовій, там більшу фпв на оптоволокні. КАБи були проблемою, останнім часом не чути, бо наче винайшли певні методи. це як приклади як ти перекручуєш.
війни до 2035 року не буде. й якщо війна ще буде кілька років, то гадаю десь в 2027 почнеться обговорення про перевибори - тому це просто твої вигадки й черговий накид.
про майдан - ти так й не зрозумів одну річ. на майдан виходять люди які борються за певні ідеї - проти автократії, за демократію, проти корупції. проактивна категорія громадян. й в цієї категорії є чітка думка, що таке добре й що погане. тому ніяких майданів не буде (якщо влада не утне чергову дурість, як недавно). а ЛАД
та Бандерлог
тільки на форумі можуть бузити. й на кухні обговорювати, як все погано
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Додано: Нед 03 сер, 2025 19:11
pesikot написав: Shaman написав: pesikot написав:
Коли я це писав ?
Я лише констатую факти про обстріли цивільних
Ти сам мені приписуешь те, що я не писав
Тому що, тобі це неприємно читати, з того факту, що у тебе москалі всі - гарні, вони не можуть цивільних обстрілювати.
Тобі ці факти поперек горла
Тобі потрібно, щоб тут мовчали про це.
Як і про факти корупції пересічних взагалі, і тебе конкретно
PS. Замовкни кажу, не тринди. Брехня - то гріх.
PPS. Гріх брехні, у Онуфрія, ти може і відсповідаєшь, але Бог має дуже спеціфічне почуття гумору )
щось схоже писав я... але вже починаю перейматися, чи на місці ще дах - бо щось там все переплутано... чи то людина просто воює з форумом у альтернативному стані (не знаю від чого)
Так кагор же від Онуфрія
+ забродивша сметана
Забориста речовина, виявляється ...
там схоже гріхів стільки, що після сповіді не одна пляшка потрібна. Батюшці теж - щоб забути оцю всю маячню
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