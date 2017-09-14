Shaman написав:

Banderlog написав: мясом воюєм ми. Бо в нас нема ні ракет ні кабів. Те що ти називаєш терором мирного населення все відбувається десятикратно на фронті. Чи ти вважаєш що мобілізованих менш шкода ніж ухилянтів в тилу?

Я можу запропонувати.

1 вибори і новий презедент, бо цей вийти з даної ситуації не здатен.

2. Мобілізація тотальна, зняти кілька частин нацгвардії з фронту і зачистити великі міста. Слабих на укріпроботи, здорових на фронт, бзвп вже пройдуть в підрозділах, за 3 роки в них час був...

3. Заборонити вивіз грошей з україни на час війни. Має бути держ монополія на зовнішню торгівлю.

Звідси виводиться більше ніж сюди поступає.

4. Відвоювавшим 3 і більше років дати відпустку на рік.

5. Антикорупціонерів всіх теж на фронт.

6. Відмовитись від гоніння на церкву, курсу в нато, відчепитись від російськомовних... мясом воюєм ми. Бо в нас нема ні ракет ні кабів. Те що ти називаєш терором мирного населення все відбувається десятикратно на фронті. Чи ти вважаєш що мобілізованих менш шкода ніж ухилянтів в тилу?Я можу запропонувати.1 вибори і новий презедент, бо цей вийти з даної ситуації не здатен.2. Мобілізація тотальна, зняти кілька частин нацгвардії з фронту і зачистити великі міста. Слабих на укріпроботи, здорових на фронт, бзвп вже пройдуть в підрозділах, за 3 роки в них час був...3. Заборонити вивіз грошей з україни на час війни. Має бути держ монополія на зовнішню торгівлю.Звідси виводиться більше ніж сюди поступає.4. Відвоювавшим 3 і більше років дати відпустку на рік.5. Антикорупціонерів всіх теж на фронт.6. Відмовитись від гоніння на церкву, курсу в нато, відчепитись від російськомовних...

з приводу що ми воюємо м'ясом - надто смілива заявка. ми кидаємо людей на самовбивчі штурми? тому обережніше зі словами. а ракети чомусь Раша все одно пускає в тил. на фронті більше дрони літають. дронів нам вистачає?я так бачу плану, як домовитися в тебе звісно немає - аби на інших наїхати.виборів під час війни не буде, крапка. це провокація під час війни. Зе міг би створити коаліційний уряд, але так, особисті амбіції переважають. маємо що маємо. менша з проблем.про мобілізацію - немає данних скільки ми мобілізуємо. так має, бути така кількість, щоб забезпечити ротацію. демобілізація - це має влада відкрито комунікувати, не ховатися.антикорупціонерів в армію - контролювати, щоб різніи собі на золоті унітази не заробляли, як вони вихваляютьсяа що про зупинення бойових дій? спочатку зупинення, потім про мову поговоримо. от сформулюйте, якутискають в Харкові з мовою. не уявляю. а про церкву - хто патріарх твоєї церкви - ти жодного разу не відповів на це питання. тому тут питання не утиску віри, а п'ята колонна з російським громадянством й незрозуміло ще з якими погонами... й все одно віряни ходять до церков. теж питання - як УПЦ МП утискають в Харкові?російськомовних зараз не утискають, а просто нищать саме руські - що там зі "звільненими" містами Донбасу - суцільна сіра зона?