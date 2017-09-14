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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 сер, 2025 19:38
Shaman написав: Banderlog написав:
Комунікувати? Ця влада і так забагато комунікує, раніше звернення було 2, 3 рази на рік. А зара черчіль сам знімає відосики на телефон.(напевно економить гроші для телемарафону
)
Народ втомився од цієї безкінечної пустої балаканини.
Виборів під час війни не буде а війна буде до 35 року? ))
І демобілізації не буде до 35 року? А влада не боїться, що не розігнавши майдан на захист набу, зявиться новий майдан? Рідних військовослужбовців, за терміни демобілізації? Майдан тих кому затримують виплати за убитих і скалічених? Думаєш цих людей буде розігнати легше ніж атикорупціонерів?
про воювати м'ясом - ти просто накидаєш лайна. цифр немає у відкритому доступі. якраз кажуть, що нам не вистачає піхоти.
про майдан - ти так й не зрозумів одну річ. на майдан виходять люди які борються за певні ідеї - проти автократії, за демократію, проти корупції. проактивна категорія громадян. й в цієї категорії є чітка думка, що таке добре й що погане. тому ніяких майданів не буде (якщо влада не утне чергову дурість, як недавно). а ЛАД
та Бандерлог
тільки на форумі можуть бузити. й на кухні обговорювати, як все погано
кажеш вам піхоти не вистачає? А шо так? Чому 40 мільйонна держава не здатна виставити достатню армію проти 700 тисячної армії вторгнення росіян? За твоєю логікою ж нам живої сили треба менше ніж москалям?
Це іще добавити що вони вимушені тримати війська в тилу для подавлення ворожого до них населення криму донбасу та новоокупованих територій?
то кажеш народ вийти за своє не здатен? Тіко активісти за певні ідеї проти автократії? За демократію лгбт паради і проти міфічної корупції?
я так розумію в активістів родичів які безстроково в зсу нема? І кому затримують виплати за вбитих родичів теж нема?
А що ж у вінниці було як не спалах бунту? Як в чернівцях собор відбили од поліцаїв та томосівських активістів?
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Додано: Нед 03 сер, 2025 19:50
Banderlog написав:
За демократію лгбт паради і проти міфічної корупції?
Banderlog, те що ти тупе і так зрозуміло
Але, ти ще й пєдєраст, ти знову підтвердив
Нашо тобі твій камінг-аут ...Бо хто постійно згадує про ЛГБТ - той пєдєраст ))
Без варіантів
Banderlog написав:
Як в чернівцях собор відбили од поліцаїв та томосівських активістів?
Храм Всіх Святих Чернігівських - служби йдуть
Ти ... жодного слова не сказав на підтримку, жодного
Ти жодного слова не сказав, коли Храм зазнав пошкоджень, внаслідок московитськів обстрілів
Ти такий віруючий і вуйко з Буковини, як я - балерун ))
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 03 сер, 2025 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 19:57
Banderlog написав: Shaman написав:
про воювати м'ясом - ти просто накидаєш лайна. цифр немає у відкритому доступі. якраз кажуть, що нам не вистачає піхоти.
про майдан - ти так й не зрозумів одну річ. на майдан виходять люди які борються за певні ідеї - проти автократії, за демократію, проти корупції. проактивна категорія громадян. й в цієї категорії є чітка думка, що таке добре й що погане. тому ніяких майданів не буде (якщо влада не утне чергову дурість, як недавно). а ЛАД
та Бандерлог
тільки на форумі можуть бузити. й на кухні обговорювати, як все погано
кажеш вам піхоти не вистачає? А шо так? Чому 40 мільйонна держава не здатна виставити достатню армію проти 700 тисячної армії вторгнення росіян? За твоєю логікою ж нам живої сили треба менше ніж москалям?
Це іще добавити що вони вимушені тримати війська в тилу для подавлення ворожого до них населення криму донбасу та новоокупованих територій?
то кажеш народ вийти за своє не здатен? Тіко активісти за певні ідеї проти автократії? За демократію лгбт паради і проти міфічної
корупції?
я так розумію в активістів родичів які безстроково в зсу нема? І кому затримують виплати за вбитих родичів теж нема?
А що ж у вінниці було як не спалах бунту? Як в чернівцях собор відбили
од поліцаїв та томосівських активістів?
повертайся до реальності - так є корупція чи вона "міфічна", ти якось визначись
про собор - як захопили перетворюється на відбили - прям як в руських - раша не захоплює, вона повертає своє. громада вирішила перейти в ПЦУ, батюшка з бабульками й головне з молодиками не хоче таке гарне місце віддавати. а питання - а руські тут до чого? вони цей храм не будували... й Почаєвська Лавра звісно споконвічно до РПЦ відноситься...
а так ми звісно очікуємо від Бандерлога
на цьому форумі ще не один виступ з непокорою
з іншими бандерлогами
доки Каа-модератор не прийде...
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Додано: Нед 03 сер, 2025 20:00
detroytred написав:
ви якісь пришлепкуваті -- агресивні та занадто брехливі.
самокритика отличная вещь!)
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Додано: Нед 03 сер, 2025 20:07
detroytred написав:
...
А управління-регулювання-реформування ринків, країн, суспільств кейнсами-рузвельтами-бальцеровичами-куанями
і т.д. -- складніше.
Тому вони та їх думка-бачення визнаються у всьому світі, а ваші співи-заклики є лише а-ля отим ієговістськими місіонерськими.
Тільки на відміну від Ієгових тощо, ви якісь пришлепкуваті -- агресивні та занадто брехливі.
а де в цьому переліку видатних постатей є detroytred
???
й по друге - кейнсіанство - лише одна з теорій. потім керувалися монетаризмом Фрідмана. й найцікавіше - а що ви взагалі читали з цього переліку? я от Кейнса поки не подужав - надто складний стиль викладання - або невдалий переклад.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 20:11
Banderlog
а чого в тебе аватар Шерхана, а підпис - Бандерлог?.. чи теж про Фрейду?
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Додано: Нед 03 сер, 2025 20:16
detroytred
Shaman написав: detroytred написав:
...
А управління-регулювання-реформування ринків, країн, суспільств кейнсами-рузвельтами-бальцеровичами-куанями
і т.д. -- складніше.
Тому вони та їх думка-бачення визнаються у всьому світі, а ваші співи-заклики є лише а-ля отим ієговістськими місіонерськими.
Тільки на відміну від Ієгових тощо, ви якісь пришлепкуваті -- агресивні та занадто брехливі.
а де в цьому переліку видатних постатей є detroytred
???
є в переліку видатних постатей, яка крала паливо в ЗСУ та продавав наліво
Shaman написав:
й по друге - кейнсіанство - лише одна з теорій. потім керувалися монетаризмом Фрідмана. й найцікавіше - а що ви взагалі читали з цього переліку? я от Кейнса поки не подужав - надто складний стиль викладання - або невдалий переклад.
Далі, чим більше недолугий, тим більше тяга до складних термінів та теорій
Написання складних термінів чи цитування складних теорій - як компенсація власної недолугості
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Додано: Нед 03 сер, 2025 20:18
Прохожий написав: detroytred написав:
ви якісь пришлепкуваті -- агресивні та занадто брехливі.
самокритика отличная вещь!)
Да, кеп, несумнівно.
Також само, як 2*2=4.
Також само, як і голослівні натяки пагана річ.
Нагадай на якому числі рахунок зливів перевірити брехню на особисту адресу скінчився.
І хто брехав про сержантів і т.д.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 20:19
Shaman написав:Banderlog
а чого в тебе аватар Шерхана, а підпис - Бандерлог?.. чи теж про Фрейду?
Тут, навіть, Фройд вийшов з чату )
Banderlog, все це підтвердив )
По аватарці - шерхан, по факту - шакал Табакі
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Додано: Нед 03 сер, 2025 20:21
pesikot написав:
detroytred
Shaman написав: detroytred написав:
...
А управління-регулювання-реформування ринків, країн, суспільств кейнсами-рузвельтами-бальцеровичами-куанями
і т.д. -- складніше.
Тому вони та їх думка-бачення визнаються у всьому світі, а ваші співи-заклики є лише а-ля отим ієговістськими місіонерськими.
Тільки на відміну від Ієгових тощо, ви якісь пришлепкуваті -- агресивні та занадто брехливі.
а де в цьому переліку видатних постатей є detroytred
???
є в переліку видатних постатей, яка крала паливо в ЗСУ та продавав наліво
Shaman написав:
й по друге - кейнсіанство - лише одна з теорій. потім керувалися монетаризмом Фрідмана. й найцікавіше - а що ви взагалі читали з цього переліку? я от Кейнса поки не подужав - надто складний стиль викладання - або невдалий переклад.
Далі, чим більше недолугий, тим більше тяга до складних термінів та теорій
Написання складних термінів чи цитування складних теорій - як компенсація власної недолугості
Во!
І за підтвердженнями далеко ходити не треба.
Схотів Песікіт збрехати про крадіжку палива та продаж, то й збрехав, як чаю випив.
Й оком не моргнув.
Кажу ж: пришлепкуваті - бо агресивні та занадто брехливі.
Факт.
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