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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14640146411464214643>
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:
  detroytred написав:...
А управління-регулювання-реформування ринків, країн, суспільств кейнсами-рузвельтами-бальцеровичами-куанями і т.д. -- складніше.
Тому вони та їх думка-бачення визнаються у всьому світі, а ваші співи-заклики є лише а-ля отим ієговістськими місіонерськими.

Тільки на відміну від Ієгових тощо, ви якісь пришлепкуваті -- агресивні та занадто брехливі.

а де в цьому переліку видатних постатей є detroytred??? :shock:

й по друге - кейнсіанство - лише одна з теорій. потім керувалися монетаризмом Фрідмана. й найцікавіше - а що ви взагалі читали з цього переліку? я от Кейнса поки не подужав - надто складний стиль викладання - або невдалий переклад.

Назви він нагуглить...
Друге питання що далі ніж анотація чи пояснення він не просунувся, бо використовує обмеженний набір слів дотичних до економіки...
Взагалі словарний запас цього воєнпенса- дико обмежений
наприклад (думаю опишу 90% всіх термінів які воно використовує)
Можновладці мають ричаги і зобовязання
Створення ринку
Можновладці недопрацьовують
Як написано в Кейнса
Два рази згадував Адама Смітта
Як показали реформатори -практики
злився...
це стосовно економіки
якщо стосовно опонента
ералашики, брешеш, спотворив думку , думка була про головне, думка не про це....
Якщо ж попросити його описати який реальний механізм- то це відразу дика істерика і щось типу
я вже це десять разів казав
почитай кейнса
подивия як бальцерович лікуань батьки реформатори...
Ніби все
Хто хоче-може відлистати назад пяток сторінок і подивитись чи були в його повідомленнях якісь інші слова....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 03 сер, 2025 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Далі, чим більше недолугий, тим більше тяга до складних термінів та теорій

Написання складних термінів чи цитування складних теорій - як компенсація власної недолугості


напомнило

"- читал переписку Энгельса с этом как его...чёрт...Каутским
- и?
- та не согласен я!
- с кем?
- да с обоими!"(с)

:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:27

  Прохожий написав:
  pesikot написав:Далі, чим більше недолугий, тим більше тяга до складних термінів та теорій

Написання складних термінів чи цитування складних теорій - як компенсація власної недолугості


напомнило

"- читал переписку Энгельса с этом как его...чёрт...Каутским
- и?
- та не согласен я!
- с кем?
- да с обоими!"(с)

:mrgreen:


Саме так :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:30

  Shaman написав:
  detroytred написав:...
А управління-регулювання-реформування ринків, країн, суспільств кейнсами-рузвельтами-бальцеровичами-куанями і т.д. -- складніше.
Тому вони та їх думка-бачення визнаються у всьому світі, а ваші співи-заклики є лише а-ля отим ієговістськими місіонерськими.

Тільки на відміну від Ієгових тощо, ви якісь пришлепкуваті -- агресивні та занадто брехливі.

а де в цьому переліку видатних постатей є detroytred??? :shock:

й по друге - кейнсіанство - лише одна з теорій. потім керувалися монетаризмом Фрідмана. й найцікавіше - а що ви взагалі читали з цього переліку? я от Кейнса поки не подужав - надто складний стиль викладання - або невдалий переклад.

І до чого маячню з питанням про де там я, притулив?

Я і Фрідмана з його монетаризмом вивчав та інших.

Вже декілька разів пояснював - Кейнс згадується мною в якості собіратєльного образа. Бо про нього хоч чули.
З таким же успіхом можу Фрідмана підставляти.

По-третє: ти уводиш в бік...
На особистості, коли предметом є вплив-роль-значення на розвиток країни, ринку управлінців-можновлалців-регуляторів ... визнаних...
І твої з Ко співи-заклики на хфорумі з сотнею відвідувачів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:35

  Shaman написав: батюшка з бабульками й головне з молодиками не хоче таке гарне місце віддавати. а питання - а руські тут до чого? вони цей храм не будували... й Почаєвська Лавра звісно споконвічно до РПЦ відноситься...

кажеш "громада" рішила? А що робить та громада в нашій церкві коли давно є церкви кп?
Доречі, віряни кп не займались тим рейдерським наїздом з поліцаями.
Не думав мож бабульки та молодики і є церковною громадою? А не приїжджі професійні активісти?
піди спитайся в почаїв хто лавру будував, там тобі місцеві пояснять :lol: тільки помни, в нас не чернігів люди не раз на Великдень до церкви ходять... і з перенесенням календаря ви тож лопухнулись, зараз вже видно за яким календарем люди постять свєткують і в ополонку окунаються.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:35

Повтор.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 03 сер, 2025 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:36

  Прохожий написав:
  pesikot написав:Далі, чим більше недолугий, тим більше тяга до складних термінів та теорій

Написання складних термінів чи цитування складних теорій - як компенсація власної недолугості


напомнило

"- читал переписку Энгельса с этом как его...чёрт...Каутским
- и?
- та не согласен я!
- с кем?
- да с обоими!"(с)

:mrgreen:

Це ви про відсеб'ятину місіонера?
В точку.

Ти не помітив підтвердження на занадто брехливі? Як же так?!((
  pesikot написав:detroytred є в переліку видатних постатей, яка крала паливо в ЗСУ та продавав наліво

Прям одразу для тебе Песікіт підтвердив, показавши, як бреше.

Дивись: пропоную йому перевірити мене на поліграфі про крав я пальне, продавав пальне чи ні?
Хто збрехав, з того 10 куо.
(Тариф росте... Мудаков треба вчити).
Зілл'ється від перевірки своєї ж чергової брехні в десь вже вдвадцяте?

А тепер скажи, що я колись збрехав на особисту адресу Песікота.
То хто тут брехуніще?
Отож.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 03 сер, 2025 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:42

  Banderlog написав:
  Shaman написав: батюшка з бабульками й головне з молодиками не хоче таке гарне місце віддавати. а питання - а руські тут до чого? вони цей храм не будували... й Почаєвська Лавра звісно споконвічно до РПЦ відноситься...
кажеш "громада" рішила? А що робить та громада в нашій церкві коли давно є церкви кп?
Доречі, віряни кп не займались тим рейдерським наїздом з поліцаями.
Не думав мож бабульки та молодики і є церковною громадою? А не приїжджі професійні активісти?
піди спитайся в почаїв хто лавру будував, там тобі місцеві пояснять :lol: тільки помни, в нас не чернігів люди не раз на Великдень до церкви ходять... і з перенесенням календаря ви тож лопухнулись, зараз вже видно за яким календарем люди постять свєткують і в ополонку окунаються.

УПЦ КП була неканонічної церквою - як зараз УПЦ МП. а от після Томосу це змінилося. це ти теж розумієш. тому одна з важливих перешкод для переходу зникла.

місцеві звісно мені пояснять - що це їх прадіди будували, але вони забули до якої церкви ці прадіди належали. як власне й твої прадіди, на яких ти посилався - ще раз запитаю, РПЦ тут до чого? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:43

  Прохожий написав:
  pesikot написав:Далі, чим більше недолугий, тим більше тяга до складних термінів та теорій

Написання складних термінів чи цитування складних теорій - як компенсація власної недолугості

напомнило

"- читал переписку Энгельса с этом как его...чёрт...Каутским
- и?
- та не согласен я!
- с кем?
- да с обоими!"(с)
:mrgreen:

й головне - "взять и поделить" 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:48

  Banderlog написав: піди спитайся в почаїв хто лавру будував, там тобі місцеві пояснять :lol:

Невже московити будували Лавру в Почаєві?

  Banderlog написав:тільки помни, в нас не чернігів люди не раз на Великдень до церкви ходять...

От ти московитська блядина ... )

В Чернігові був Спаській Собор, коли на твоїх московських болотах, жаби квакали та медведі срали

Але ти і твої московити, засрали Спаській Собор зараз, а раніше, твої московитські комуняки намагались зруйнувати Собор

Ти до віруючих не маєшь жодного відношення.
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 03 сер, 2025 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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