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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14640146411464214643
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:49

  Shaman написав:


місцеві звісно мені пояснять - що це їх прадіди будували, але вони забули до якої церкви ці прадіди належали. як власне й твої прадіди, на яких ти посилався - ще раз запитаю, РПЦ тут до чого? 8)
ну понятно,
ми забули а ти безбожник, но памятаєш)
Сиди, самі розберемся без іновірців та активістів з антикорупційного лгбт двіженія ))))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:51

  Banderlog написав:Сиди, самі розберемся без іновірців та активістів з антикорупційного лгбт двіженія ))))


Не забудь свою сраку під Онуфрія підставити ))
Ти ж в двадцятці ))

А то викинуть в сотню ))
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 03 сер, 2025 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:51

  budivelnik написав:
  Shaman написав:
  detroytred написав:...
А управління-регулювання-реформування ринків, країн, суспільств кейнсами-рузвельтами-бальцеровичами-куанями і т.д. -- складніше.
Тому вони та їх думка-бачення визнаються у всьому світі, а ваші співи-заклики є лише а-ля отим ієговістськими місіонерськими.

Тільки на відміну від Ієгових тощо, ви якісь пришлепкуваті -- агресивні та занадто брехливі.

а де в цьому переліку видатних постатей є detroytred??? :shock:

й по друге - кейнсіанство - лише одна з теорій. потім керувалися монетаризмом Фрідмана. й найцікавіше - а що ви взагалі читали з цього переліку? я от Кейнса поки не подужав - надто складний стиль викладання - або невдалий переклад.

Назви він нагуглить...
Друге питання що далі ніж анотація чи пояснення він не просунувся, бо використовує обмеженний набір слів дотичних до економіки...
Взагалі словарний запас цього воєнпенса- дико обмежений
наприклад (думаю опишу 90% всіх термінів які воно використовує)
Можновладці мають ричаги і зобовязання
Створення ринку
Можновладці недопрацьовують
Як написано в Кейнса
Два рази згадував Адама Смітта
Як показали реформатори -практики
злився...
це стосовно економіки
якщо стосовно опонента
ералашики, брешеш, спотворив думку , думка була про головне, думка не про це....
Якщо ж попросити його описати який реальний механізм- то це відразу дика істерика і щось типу
я вже це десять разів казав
почитай кейнса
подивия як бальцерович лікуань батьки реформатори...
Ніби все
Хто хоче-може відлистати назад пяток сторінок і подивитись чи були в його повідомленнях якісь інші слова....

Давай з тобою, брехун.

На поліграфі прохожу перевірку, що читав саме роботи.
От цікаво мені було.
Зрозуміти суть економічних процесів.

А от ти абсолютно зі стелі береш і брешеш - "Назви він нагуглить...
Друге питання що далі ніж анотація чи пояснення він не просунувся, бо використовує обмеженний набір слів дотичних до економіки...".

Тупо прямо брешеш і не соромишся.
Бо в брехні по вище вух.

Трешак...
Суцільне будування на брехні.

І зрозуміло, що з вами, брехунами, я вже давно спілкуюсь штампами, щоб не напружуватись.
А тільки макати.
І буду отак спілкуватись.
На більше ви не заслуговуєте.
Тільки тицяти.
Як отих місіонерів...

Можу знов одразу - лісом.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:56

  detroytred написав:
  Shaman написав:
  detroytred написав:...
А управління-регулювання-реформування ринків, країн, суспільств кейнсами-рузвельтами-бальцеровичами-куанями і т.д. -- складніше.
Тому вони та їх думка-бачення визнаються у всьому світі, а ваші співи-заклики є лише а-ля отим ієговістськими місіонерськими.

Тільки на відміну від Ієгових тощо, ви якісь пришлепкуваті -- агресивні та занадто брехливі.

а де в цьому переліку видатних постатей є detroytred??? :shock:

й по друге - кейнсіанство - лише одна з теорій. потім керувалися монетаризмом Фрідмана. й найцікавіше - а що ви взагалі читали з цього переліку? я от Кейнса поки не подужав - надто складний стиль викладання - або невдалий переклад.

І до чого маячню з питанням про де там я, притулив?

Я і Фрідмана з його монетаризмом вивчав та інших.

Вже декілька разів пояснював - Кейнс згадується мною в якості собіратєльного образа. Бо про нього хоч чули.
З таким же успіхом можу Фрідмана підставляти.

По-третє: ти уводиш в бік...
На особистості, коли предметом є вплив-роль-значення на розвиток країни, ринку управлінців-можновлалців-регуляторів ... визнаних...
І твої з Ко співи-заклики на хфорумі з сотнею відвідувачів.

бо твої висновки не є обгрунтованими, хоча ти намагаєшся посилатися на класиків.

можеш легко підставляти замість Кейнса Фрідмана - але їх теорії суперечать одна одній. тому або ти не зрозумів, або взагалі не читав - якщо так легко заміняєш Кейнса на Фрідмана 8)

підкажи інший фінансовий форум з більшою кількістю читачів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:57

Песікіт
Ау!
То давай перевіримо твою брехню на особисту адресу про крадіжку пального.

Чи брехати херой, а як перевірити свою ж брехню, то хероїчний херой.

Агресивні та занадто брехливі...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 21:05

  Shaman написав:
  detroytred написав:
  Shaman написав:а де в цьому переліку видатних постатей є detroytred??? :shock:

й по друге - кейнсіанство - лише одна з теорій. потім керувалися монетаризмом Фрідмана. й найцікавіше - а що ви взагалі читали з цього переліку? я от Кейнса поки не подужав - надто складний стиль викладання - або невдалий переклад.

І до чого маячню з питанням про де там я, притулив?

Я і Фрідмана з його монетаризмом вивчав та інших.

Вже декілька разів пояснював - Кейнс згадується мною в якості собіратєльного образа. Бо про нього хоч чули.
З таким же успіхом можу Фрідмана підставляти.

По-третє: ти уводиш в бік...
На особистості, коли предметом є вплив-роль-значення на розвиток країни, ринку управлінців-можновлалців-регуляторів ... визнаних...
І твої з Ко співи-заклики на хфорумі з сотнею відвідувачів.

бо твої висновки не є обгрунтованими, хоча ти намагаєшся посилатися на класиків.

можеш легко підставляти замість Кейнса Фрідмана - але їх теорії суперечать одна одній. тому або ти не зрозумів, або взагалі не читав - якщо так легко заміняєш Кейнса на Фрідмана 8)

підкажи інший фінансовий форум з більшою кількістю читачів.

Треш...

Замінити Кейнса на Фрідмана в якості прикладів ролі управлінців-можновлалців-регуляторів -- мається на увазі з точки зору впливу управлінців на ринок.
Що кейнсіанством, що монетаризмом регулюють ринок. Не персічні чи інопланетяни, а управлінці-можновлалці-регулятори.
Саме про це мова.

А те, що це протилежні інструменти (бо кейнсіанство майже пряме держвтручання, а монетаризм є більш ринковим інструментом, косвенним впливом) - це кеп...

Ти сплутав, перебрехав.
В мене про замінити Кейнса на Фрідмана, а в тебе кейнсіанство на монетаризм - замінити теорії.

Трешак...
Рівень..
Тому й до брехні постійно вдаєтеся.
Щоб було хоч на чомусь будувати.
Хоча може ви дійсно ще й тупуваті..
detroytred
 
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