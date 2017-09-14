|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 03 сер, 2025 20:49
Shaman написав:
місцеві звісно мені пояснять - що це їх прадіди будували, але вони забули до якої церкви ці прадіди належали. як власне й твої прадіди, на яких ти посилався - ще раз запитаю, РПЦ тут до чого?
ну понятно,
ми забули а ти безбожник, но памятаєш)
Сиди, самі розберемся без іновірців та активістів з антикорупційного лгбт двіженія ))))
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3302
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 03 сер, 2025 20:51
Banderlog написав:
Сиди, самі розберемся без іновірців та активістів з антикорупційного лгбт двіженія ))))
Не забудь свою сраку під Онуфрія підставити ))
Ти ж в двадцятці ))
А то викинуть в сотню ))
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 03 сер, 2025 20:51, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11796
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1259 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 03 сер, 2025 20:51
budivelnik написав: Shaman написав: detroytred написав:
...
А управління-регулювання-реформування ринків, країн, суспільств кейнсами-рузвельтами-бальцеровичами-куанями
і т.д. -- складніше.
Тому вони та їх думка-бачення визнаються у всьому світі, а ваші співи-заклики є лише а-ля отим ієговістськими місіонерськими.
Тільки на відміну від Ієгових тощо, ви якісь пришлепкуваті -- агресивні та занадто брехливі.
а де в цьому переліку видатних постатей є detroytred
???
й по друге - кейнсіанство - лише одна з теорій. потім керувалися монетаризмом Фрідмана. й найцікавіше - а що ви взагалі читали з цього переліку?
я от Кейнса поки не подужав - надто складний стиль викладання - або невдалий переклад.
Назви він нагуглить...
Друге питання що далі ніж анотація чи пояснення він не просунувся, бо використовує обмеженний набір слів дотичних до економіки...
Взагалі словарний запас цього воєнпенса- дико обмежений
наприклад (думаю опишу 90% всіх термінів які воно використовує)Можновладці мають ричаги і зобовязання
Створення ринку
Можновладці недопрацьовують
Як написано в Кейнса
Два рази згадував Адама Смітта
Як показали реформатори -практики
злився...
це стосовно економіки
якщо стосовно опонентаералашики, брешеш, спотворив думку , думка була про головне, думка не про це....
Якщо ж попросити його описати який реальний механізм- то це відразу дика істерика і щось типуя вже це десять разів казав
почитай кейнса
подивия як бальцерович лікуань батьки реформатори...
Ніби все
Хто хоче-може відлистати назад пяток сторінок і подивитись чи були в його повідомленнях якісь інші слова....
Давай з тобою, брехун.
На поліграфі прохожу перевірку, що читав саме роботи.
От цікаво мені було.
Зрозуміти суть економічних процесів.
А от ти абсолютно зі стелі береш і брешеш - "Назви він нагуглить...
Друге питання що далі ніж анотація чи пояснення він не просунувся, бо використовує обмеженний набір слів дотичних до економіки...".
Тупо прямо брешеш і не соромишся.
Бо в брехні по вище вух.
Трешак...
Суцільне будування на брехні.
І зрозуміло, що з вами, брехунами, я вже давно спілкуюсь штампами, щоб не напружуватись.
А тільки макати.
І буду отак спілкуватись.
На більше ви не заслуговуєте.
Тільки тицяти.
Як отих місіонерів...
Можу знов одразу - лісом.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24998
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 03 сер, 2025 20:56
detroytred написав: Shaman написав: detroytred написав:
...
А управління-регулювання-реформування ринків, країн, суспільств кейнсами-рузвельтами-бальцеровичами-куанями
і т.д. -- складніше.
Тому вони та їх думка-бачення визнаються у всьому світі, а ваші співи-заклики є лише а-ля отим ієговістськими місіонерськими.
Тільки на відміну від Ієгових тощо, ви якісь пришлепкуваті -- агресивні та занадто брехливі.
а де в цьому переліку видатних постатей є detroytred
???
й по друге - кейнсіанство - лише одна з теорій. потім керувалися монетаризмом Фрідмана. й найцікавіше - а що ви взагалі читали з цього переліку? я от Кейнса поки не подужав - надто складний стиль викладання - або невдалий переклад.
І до чого маячню з питанням про де там я, притулив?
Я і Фрідмана з його монетаризмом вивчав та інших.
Вже декілька разів пояснював - Кейнс згадується мною в якості собіратєльного образа. Бо про нього хоч чули.
З таким же успіхом можу Фрідмана підставляти.
По-третє: ти уводиш в бік...
На особистості, коли предметом є вплив-роль-значення на розвиток країни, ринку управлінців-можновлалців-регуляторів ... визнаних...
І твої з Ко співи-заклики на хфорумі з сотнею відвідувачів.
бо твої висновки не є обгрунтованими, хоча ти намагаєшся посилатися на класиків.
можеш легко підставляти замість Кейнса Фрідмана - але їх теорії суперечать одна одній. тому або ти не зрозумів, або взагалі не читав - якщо так легко заміняєш Кейнса на Фрідмана
підкажи інший фінансовий форум з більшою кількістю читачів.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9331
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 772 раз.
- Подякували: 1631 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 03 сер, 2025 20:57
Песікіт
Ау!
То давай перевіримо твою брехню на особисту адресу про крадіжку пального.
Чи брехати херой, а як перевірити свою ж брехню, то хероїчний херой.
Агресивні та занадто брехливі...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24998
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 03 сер, 2025 21:05
Shaman написав: detroytred написав: Shaman написав:
а де в цьому переліку видатних постатей є detroytred
???
й по друге - кейнсіанство - лише одна з теорій. потім керувалися монетаризмом Фрідмана. й найцікавіше - а що ви взагалі читали з цього переліку? я от Кейнса поки не подужав - надто складний стиль викладання - або невдалий переклад.
І до чого маячню з питанням про де там я, притулив?
Я і Фрідмана з його монетаризмом вивчав та інших.
Вже декілька разів пояснював - Кейнс згадується мною в якості собіратєльного образа. Бо про нього хоч чули.
З таким же успіхом можу Фрідмана підставляти.
По-третє: ти уводиш в бік...
На особистості, коли предметом є вплив-роль-значення на розвиток країни, ринку управлінців-можновлалців-регуляторів ... визнаних...
І твої з Ко співи-заклики на хфорумі з сотнею відвідувачів.
бо твої висновки не є обгрунтованими, хоча ти намагаєшся посилатися на класиків.
можеш легко підставляти замість Кейнса Фрідмана - але їх теорії суперечать одна одній. тому або ти не зрозумів, або взагалі не читав - якщо так легко заміняєш Кейнса на Фрідмана
підкажи інший фінансовий форум з більшою кількістю читачів.
Треш...
Замінити Кейнса на Фрідмана в якості прикладів ролі управлінців-можновлалців-регуляторів -- мається на увазі з точки зору впливу управлінців на ринок.
Що кейнсіанством, що монетаризмом регулюють ринок. Не персічні чи інопланетяни, а управлінці-можновлалці-регулятори.
Саме про це мова.
А те, що це протилежні інструменти (бо кейнсіанство майже пряме держвтручання, а монетаризм є більш ринковим інструментом, косвенним впливом) - це кеп...
Ти сплутав, перебрехав.
В мене про замінити Кейнса на Фрідмана, а в тебе кейнсіанство на монетаризм - замінити теорії.
Трешак...
Рівень..
Тому й до брехні постійно вдаєтеся.
Щоб було хоч на чомусь будувати.
Хоча може ви дійсно ще й тупуваті..
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24998
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 03 сер, 2025 21:19
Banderlog написав: Shaman написав:
місцеві звісно мені пояснять - що це їх прадіди будували, але вони забули до якої церкви ці прадіди належали. як власне й твої прадіди, на яких ти посилався - ще раз запитаю, РПЦ тут до чого?
ну понятно,
ми забули а ти безбожник, но памятаєш)
Сиди, самі розберемся без іновірців та активістів з антикорупційного лгбт двіженія ))))
вже на дідів не вийде посилатися
3:25-3:45
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9331
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 772 раз.
- Подякували: 1631 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 03 сер, 2025 21:25
detroytred написав: Shaman написав:
бо твої висновки не є обгрунтованими, хоча ти намагаєшся посилатися на класиків.
можеш легко підставляти замість Кейнса Фрідмана - але їх теорії суперечать одна одній. тому або ти не зрозумів, або взагалі не читав - якщо так легко заміняєш Кейнса на Фрідмана
підкажи інший фінансовий форум з більшою кількістю читачів.
Треш...
Замінити Кейнса на Фрідмана в якості прикладів ролі управлінців-можновлалців-регуляторів -- мається на увазі з точки зору впливу управлінців на ринок.
Що кейнсіанством, що монетаризмом регулюють ринок. Не персічні чи інопланетяни, а управлінці-можновлалці-регулятори.
Саме про це мова.
А те, що це протилежні інструменти (бо кейнсіанство майже пряме держвтручання, а монетаризм є більш ринковим інструментом, косвенним впливом) - це кеп...
Ти сплутав, перебрехав.
В мене про замінити Кейнса на Фрідмана, а в тебе кейнсіанство на монетаризм - замінити теорії.
Трешак...
Рівень..
Тому й до брехні постійно вдаєтеся.
Щоб було хоч на чомусь будувати.
Хоча може ви дійсно ще й тупуваті..
взагалі то ідея монетаризму, що втручання держави має бути мінімальним - а так майже вгадав. тому "монетаризмом регулюють ринок" - це твій власний винахід. а чого не рептилоїди керують?
що там з приводу переходу на особистості? інших критикуємо, собі дозволяємо - буває, буває
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9331
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 772 раз.
- Подякували: 1631 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 03 сер, 2025 21:28
detroytred
я тебе давно не читаю, бо тексту багато, змісту мало. але навіть стало цікаво - ти так самовпевнено оперуєш термінами, хоча з реальною економікою не стикався. треба буде почитати твої опуси
upd а сам ти до якої теорії схиляєшся? а що австрійська школа каже з цього приводу?
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 03 сер, 2025 21:44, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9331
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 772 раз.
- Подякували: 1631 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 03 сер, 2025 21:30
detroytred написав:
Песікіт
Ау!
То давай перевіримо твою брехню на особисту адресу про крадіжку пального.
Чи брехати херой, а як перевірити свою ж брехню, то хероїчний херой.
Агресивні та занадто брехливі...
добре, переконав - ти в армії навіть соляру вкрасти не зміг
а які ще в тебе досягнення?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9331
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 772 раз.
- Подякували: 1631 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|116627
|
|
|1493
|298329
|
|
|6076
|965293
|
|