RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14642146431464414645>
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 21:52

  Shaman написав:
що там з приводу переходу на особистості? інших критикуємо, собі дозволяємо - буває, буває 8)

Угу.
Зранку про особисті досягнення (відсутність в мене) хто проспівав?
Вище підключився до співаків про шаріковщину хто?

І ти гадаєш, що після цього я до тебе не буду відповідно?!

Дійсно схоже, що ще й тупуваті.
detroytred
 
Повідомлень: 25000
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 21:55

  detroytred написав:На поліграфі прохожу перевірку, що читав саме роботи.
От цікаво мені було.
Зрозуміти суть економічних процесів.

може й пройдеш - якщо поліграф постійно зашкалює й незрозуміло, чи ти щось правдиве сказав :lol:

прочитав, то таке. а що зрозумів? а то сьогодні одного незгодного читача вже цитували 8)

ти знаєш, яка біда - а зараз на кого посилатися - на Кейнса чи на Фрідмана? чи взагалі треба іншу теорію винайти? бо економіка значно змінилася за останні два десятки років. а зараз, з впровадженням AI - й поготів
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9331
З нами з: 29.09.19
Подякував: 772 раз.
Подякували: 1631 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:05

  detroytred написав:
  Shaman написав:що там з приводу переходу на особистості? інших критикуємо, собі дозволяємо - буває, буває 8)

Угу.
Зранку про особисті досягнення (відсутність в мене) хто проспівав?
Вище підключився до співаків про шаріковщину хто?

І ти гадаєш, що після цього я до тебе не буду відповідно?!

Дійсно схоже, що ще й тупуваті.

пізненько у вас ранок починається :oops: бо вранці я лише з бандерлогами воював :lol:

то які досягнення, окрім того, що подужали Кейнса й Фрідмана. до речі, а Фрідмана що саме читали?

якщо образив, то вибачте. чи тепер все - ніякої конкретики - лише штампи? в мене вже є один такий опонент 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9331
З нами з: 29.09.19
Подякував: 772 раз.
Подякували: 1631 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:07

  Shaman написав:detroytred
я тебе давно не читаю, бо тексту багато, змісту мало. але навіть стало цікаво - ти так самовпевнено оперуєш термінами, хоча з реальною економікою не стикався. треба буде почитати твої опуси 8)

upd а сам ти до якої теорії схиляєшся? а що австрійська школа каже з цього приводу? ;)

Треш...


А стосовно до чого я схиляюсь, то це не має ніякого значення.
Бо дійсно всі теорії, точніше підходи-методи-інструменти від різних визнаних фахівців, мають право на існування.
І доречні за тих чи інших обставин.
Це я і виніс з вивченого.
Що треба дивитись на конкретні обставини-умови і під них брати найпідходящі.

Узагальнена ж суть, що ринки вже давно регулюються. Їх розвиток-регрес визначаються в значній мірі саме регуляторами ринку. Тобто можновладцями-управлінцями.
Їх рішення та дії є визначальними.

І на знатока економіки я навіть близько ніколи не претендував.
Але навіть моїх невеличких знань цілком достатньо, щоб угледіти елементарні наочні помилки місіонера. Невизнаного генія...
Вся новизна якого побудована саме на помилках. Є відсеб'ятиною...
Мала б цінність, то йому б давно Нобелівку дали, винали та застосовували б на практиці.

Оце кожен до дзеркала, збільшить на 10% тощо.
Тоді проблема в тому й полягає, як досягти оцього, щоби умовно кожен..

Упралінці-регулятори впливають через покращення умов в ринку...
Місіонер хоче впливати через співи-заклики. Як оті комісари((

По сотому колу..
Не читав мої бачення, то й не починай.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 03 сер, 2025 22:39, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25000
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:32

  Shaman написав:то які досягнення, окрім того, що подужали Кейнса й Фрідмана. до речі, а Фрідмана що саме читали?

якщо образив, то вибачте. чи тепер все - ніякої конкретики - лише штампи? в мене вже є один такий опонент 8)

То викладай свої досягнення.
Давай викладай.
Нехай оцінюють та хають...

Да хоч і хвалять.
В мене комплексів нема, щоб цим займатися. Да ще й перед такими, як ти і Ко...
Тим паче отак купитися на твої намагання.

Стосовно що саме вивчав -- да запросто вже й не пам'ятаю. Мені важливо було взнати суть, зерно, основу...
До речі, спонукало мене читати першоджерела те, як побачив як ленін перекривив Маркса. Нахабно та прямо... і отакі наслідки стали...
Тому цікаво стало, що думав Сміт, Рікардо і т.д.
Побачив в кого поцупив основні свої теорії Маркс. В тому числі і з матеріалізму. Тому ще й Гегеля та ін. більш свідомо, ніж у виші, проглянув.

Але з тобою обговорювати не буду...
Це з Мортимером можна було...
До речі, Мортимер вважав, що рішення проблеми подальшого розвитку за умов вичерпався ресурсів росту тільки в розширенні ринку. Тільки. Всі ж інші методи не вирішують ключової проблеми. Лише маскують.
Десь так вважав і Сміт, обгрунтовуючі необхідність розширення ринків..

До того ж це не по темі.

А я почекаю, як ти про свої досягнення викладеш.
detroytred
 
Повідомлень: 25000
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:38

  detroytred написав:
  Shaman написав:detroytred
я тебе давно не читаю, бо тексту багато, змісту мало. але навіть стало цікаво - ти так самовпевнено оперуєш термінами, хоча з реальною економікою не стикався. треба буде почитати твої опуси 8)

upd а сам ти до якої теорії схиляєшся? а що австрійська школа каже з цього приводу? ;)

Треш...
Точно ще й тупуваті.

А стосовно до чого я схиляюсь, то це не має ніякого значення.
Бо дійсно всі теорії, точніше підходи-методи-інструменти від різних визнаних фахівців, мають право на існування.
І доречні за тих чи інших обставин.
Це я і виніс з вивченого.
Що треба дивитись на конкретні обставини-умови і під них брати найпідходящі.

Узагальнена ж суть, що ринки вже давно регулюються. Їх розвиток-регрес визначаються в значній мірі саме регуляторами ринку. Тобто можновладцями-управлінцями.
Їх рішення та дії є визначальними.

І на знатока економіки я навіть близько ніколи не претендував.
Але навіть моїх невеличких знань цілком достатньо, щоб угледіти елементарні наочні помилки місіонера. Невизнаного генія...
Вся новизна якого побудована саме на помилках. Є відсеб'ятиною...
Мала б цінність, то йому б давно Нобелівку дали, винали та застосовували б на практиці.

Оце кожен до дзеркала, збільшить на 10% тощо.
Тоді проблема в тому й полягає, як досягти оцього, щоби умовно кожен..

Упралінці-регулятори впливають через покращення умов в ринку...
Місіонер хоче впливати через співи-заклики. Як оті комісари((

По сотому колу..
Не читав мої бачення, то й не починай.

ти надто часто використовуєш слово "треш" :D

одна біда - немає таблиці співставлень, коли використовувати ті чи інші методи...

тобто всі ваші зусилля, щоб виправляти Будівельника? :shock:

й головне, я не бачу протиріччя між тим, що ринки регулюються, й тим, що все одно потрібно, щоб населення використовувало можливості цього ринку. в США це окрема культура, що треба працювати, в тому числі через протестантську віру. в нас ще багато патерналізму від совка, й за 30 років це ще не пройшло.

дуже багато можливостей було саме в 90ті коли ринки майже не регулювалися. чим більше регулювання, тим менше можливостей...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9331
З нами з: 29.09.19
Подякував: 772 раз.
Подякували: 1631 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:47

  detroytred написав:
  Shaman написав:то які досягнення, окрім того, що подужали Кейнса й Фрідмана. до речі, а Фрідмана що саме читали?

якщо образив, то вибачте. чи тепер все - ніякої конкретики - лише штампи? в мене вже є один такий опонент

То викладай свої досягнення.
Давай викладай.
Нехай оцінюють та хають...

Да хоч і хвалять.
В мене комплексів нема, щоб цим займатися. Да ще й перед такими, як ти і Ко...
Тим паче отак купитися на твої намагання.

Стосовно що саме вивчав -- да запросто вже й не пам'ятаю. Мені важливо було взнати суть, зерно, основу...
До речі, спонукало мене читати першоджерела те, як побачив як ленін перекривив Маркса. Нахабно та прямо... і отакі наслідки стали...
Тому цікаво стало, що думав Сміт, Рікардо і т.д.
Побачив в кого поцупив основні свої теорії Маркс. В тому числі і з матеріалізму. Тому ще й Гегеля та ін. більш свідомо, ніж у виші, проглянув.

Але з тобою обговорювати не буду...
Це з Мортимером можна було...
До речі, Мортимер вважав, що рішення проблеми подальшого розвитку за умов вичерпався ресурсів росту тільки в розширенні ринку. Тільки. Всі ж інші методи не вирішують ключової проблеми. Лише маскують.
Десь так вважав і Сміт, обгрунтовуючі необхідність розширення ринків..

До того ж це не по темі.

А я почекаю, як ти про свої досягнення викладеш.

Маркс, Ленін - це точно обговорювати не буду 8) аж стало цікаво в коло вкрав ідеї Маркс - але вже бачу знайоме - знаю, але не скажу. добре не треба :D

Сміт, Рікардо - це історія. й читати можна лише як історію, прикладного значення немає. й якщо читали Маркса, а що ж Шумпетер? бо згідно Шумпетера, без таких, як Будівельник, економіка не працює 8)

щодо моїх досягнень, то я ще на початку розповідав. може якось повторюсь, якщо пропустили або забули ;)

але так, для цієї гілки це флуд. треба закінчувати, бо вихідні закінчуються :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9331
З нами з: 29.09.19
Подякував: 772 раз.
Подякували: 1631 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:50

  Shaman написав:дуже багато можливостей було саме в 90ті коли ринки майже не регулювалися. чим більше регулювання, тим менше можливостей...

Вичерпалися ресурси росту за отих умов - тобто без регулювання.

Оте втручання-регулювання (хоч через кейнсіанство, хоч через монетаризм .... хоч через 6-й флот) саме для того і виакає, вводиться всюди --- щоб створити сприятливі умови. Для подальшого розвитку ринку.

А не щоб економічно активне населення кидало свої бізнеси (бо западати вони починають), та подавалося в гастарбайтери, наймані, алкаші, дивани і т.д.

Умови - розвиток відповідно існуючих умов - вичерпання ресурсів росту в даних умовах - зміна умов на нові сприятливі - розвиток відповідно цих нових умов - вичерпання... І т.д.

Корінець: можновладці-управлінці-регулятори .... які змінюють-створюють нові умови в ринку. Сприятливі.
Або не створюють((
Або не сприятливі створюють((
detroytred
 
Повідомлень: 25000
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 23:02

  Shaman написав:Маркс, Ленін - це точно обговорювати не буду 8) аж стало цікаво в коло вкрав ідеї Маркс - але вже бачу знайоме - знаю, але не скажу. добре не треба :D

Сміт, Рікардо - це історія. й читати можна лише як історію, прикладного значення немає. й якщо читали Маркса, а що ж Шумпетер? бо згідно Шумпетера, без таких, як Будівельник, економіка не працює 8)

щодо моїх досягнень, то я ще на початку розповідав. може якось повторюсь, якщо пропустили або забули ;)

але так, для цієї гілки це флуд. треба закінчувати, бо вихідні закінчуються :lol:

Знаю і скажу без проблем.
В Рікардо Маркс взяв ідеї вартостей... Хоча додав і трохи свого.
В Гегеля взяв другу філософську частину. Трошки підрихтував.
І третю частину вже сам наваяв. Про рехфолюцію((

Такі, як тутошній бізнесмен, були, є і будуть в ринку без його співів...
І що працювати потрібно...
Це ніхто не заперечує.
Ринок - це ж конкуренція виробників...
Мова про інше.
Капіталу прибуток необхідний. Лише за цією умови він буде обертатися.
А не працювати більше..., споживати менше..., як рішення проблеми подальшого розвитку.

Згоден, що вихідні закінчуються, то ж досить.
detroytred
 
Повідомлень: 25000
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 23:11

  Shaman написав:........
щось на Раші не видно таких особистостей - там всі, хто залишився вислужуються один за одним. ідея відкритих кордонів на додаток до вже дорослих посадок за інакодумство дає результат. країна деградує, але кого це цікавить...

Вы очень легко расписываетесь за всех.
Но, между прочим, Ясперс, конечно, весьма уважаемый человек, не замаранный сотрудничеством с нацистами, но всё время жил в Германии и ни в каком сопротивлении не участвовал.
Так чем он отличается от тех "особистостей на Раші, хто залишився"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35546
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 14642146431464414645>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 116744
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 298464
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 965459
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4299)
04.08.2025 00:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.