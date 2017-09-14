Давай без сварокdetroytred написав:А стосовно до чого я схиляюсь, то це не має ніякого значення.
Бо дійсно всі теорії, точніше підходи-методи-інструменти від різних визнаних фахівців, мають право на існування.
І доречні за тих чи інших обставин.
Це я і виніс з вивченого.
Що треба дивитись на конкретні обставини-умови і під них брати найпідходящі.
1 І які теорії у нас найпідходящі?
2 Що з найпідходящого є найреалістичнішим
3 Як найреалістичніше з найпідходящого - реалізувати..
Бо те що пишу я
1 Забути про несправедливість і неефективність і почати з власного самовдосконалення
2 На це піде два покоління
- перше коли зникнуть ті хто вважає що можна не платити податки
- друге коли зникнуть ті хто вважає що можна платити з мінімалки
3 Для пришвидшення зникнення потрібні певні законодавчі зміни які СЬОГОДНІ неможливі, внаслідок певного рівня менталітету населення
Приклад з кораблем - ти написав своє чергове КАПІТАН недопрацював... але КОМАНДУ капітан змінити не може, бо можновладці приходять в Країну і не можуть під свої варіанти розвитку обирати яку частину населення куди відправити(гулаг ми вже проходили -не ефективно)
Отже чекаю
Як теорію , так і варіанти її реалізації.
ПС
тільки не треба заяложену платівку
можновладці мають важелі які використовують недостатньо...