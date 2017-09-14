За 15 років я тобі багаторазово надавав
Що трапилось на 16-му? 😅
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Додано: Пон 04 сер, 2025 10:27
Нормально ж общались
Що трапилось на 16-му? 😅
Додано: Пон 04 сер, 2025 10:36
Набридло, став втрачатися інтерес. Рано чи пізно це повинно було статися.
Па сєкрєту: кількість колись переходить в нову якість.
Природній процес.
Може колись з'явиться інтерес. Може й ні. В житті багато що є непередбачуваним.
Додано: Пон 04 сер, 2025 10:43
🙂
*Он не испытывал желания рыть ямы весь остаток жизни, но не возражал против того, чтобы рыть их до конца войны, и в этом видел свой вклад в дело победы.
— У нас есть долг, — говорил он. — И каждый обязан его выполнять. Мой долг заключается в том, чтобы копать и копать ямы, и я тружусь так старательно, что меня представили к медали «За хорошее поведение». Твой долг — околачиваться в училище и надеяться, что война кончится раньше, чем тебя произведут в офицеры. Обязанность фронтовиков — выиграть войну, и мне бы очень хотелось, чтобы они выполнили свой долг так же хорошо, как я выполняю свой. Было бы несправедливо, если бы я отправился за океан и стал выполнять их работу, ведь верно?* (С)
Все та ж уловка-22.
Додано: Пон 04 сер, 2025 10:49
Додано: Пон 04 сер, 2025 10:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
что вы как дети малые
эти кийосаки-эксгибиционисты не успокоятся, пока не доведут доля собственного контента в теме до 90%
особливо "червоний детройт" - підпільний інфо-диверсант ще з часів Картера
законсервований релікт холодної війни думає що дочекався свого часу
Додано: Пон 04 сер, 2025 11:07
Бачу інше: заспокоїтися не можеш ти.
Якусь маячню несеш про троцкистів, ексгібіціоістів, консервованих реліктів, диверсантів.
По суті ти той же самий агресивний воук...
Заздри(( якось мовчки.
Ніхто тобі не заважає викладати свої думки-бачення.
Песікіт, особливий твій поціновувач, неодмінно оцінить.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 04 сер, 2025 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 сер, 2025 11:15
detroytred
Я навіть не буду читати ваші жалюгідні виправдовування
Але можу поспорити - що і через місяць , і через рік гілка кишитиме кіосакі , бальцеровичами та іншим псевдополітекономічним сурогатом
Переписка "Енгельса з Каутським" на яку ми заслужили
Додано: Пон 04 сер, 2025 11:21
Без проблем.
Приймаю парі. Навіть ні на що. Лише кукарікнеш тут голосно - "я, Фох76, дурний брехливий воук!".
На місяць, да хоч на два, три я овсі не буду тут з'являтися.
Уяви, як до того ж це не в'яжеться з твоєю брехнею вище про диверсанта тощо -- за дрібницю припиню діяльність (((
То що?
Згоден?
Чи зілл'єшся... від своєї ж пропозиції?
Вибір в тебе невелик:
- зілл'єшся, то сам розумієш, хто тоді жалюгідний;
- приймеш, то будеш кукарікати.
Тож чекаю твого рішення-відповіді на твоє ж "Але можу поспорити - що і через місяць , і через рік гілка кишитиме..".
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 04 сер, 2025 11:29, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 04 сер, 2025 11:22
через 5 днів Трамп вимикає лічильник і: "ну шо Вовани, буду принуждать до миру, вас по черзі чи з Венсом?"
Додано: Пон 04 сер, 2025 11:28
Детройт у безпеці, покличе до себе на Великі Озера будівельника
щоб морально помститися у побуті та інтернеті
і пікнуть не посміє більше нічого супроти Кейнса та Бернштейна
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