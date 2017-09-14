❗️путин готов к встрече с Зеленским после подготовительной работы на экспертном уровне, – пєсков.
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Додано: Пон 04 сер, 2025 12:30
Додано: Пон 04 сер, 2025 12:31
Та мова ж не в смішно не смішно (це хто як сприймає; кому що подобається), а про те, що Песікіт на його твердження буде голосити-оцінювати -- а-ля прорашенський тощо. Зі стелі виказувати дурниці.
Так само, як сам Фох вигадує про троцкіста, підпільного інфо-диверсанта.
Стосовно ж не скучно:
так Барабашов пише веселіше всіх...
Нікого й близько нема до нього.
Ото дійсно шедеври гумору.
Додано: Пон 04 сер, 2025 12:31
Як пес повертається на блювотину свою, так дурний повторює дурість свою.
(Притчи Соломона 26-11)
Я не звертаюся не до псів, а до таких як ви, що ще мають якісь ознаки іскри божої.
Червоний Детройт, не будьте як пес і патрон, отямтеся, самовдосконалюйтесь, пам'ятайте що Вам дано було багато, і на що Ви це все розтринькали.
Додано: Пон 04 сер, 2025 12:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Боротьба нанайських хлопчиків, якщо підсумувати
Додано: Пон 04 сер, 2025 12:39
Ото ще й від вас мені не вистачало слухати пісень, які лили у вуха в совдепі. А-ля:
*"Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире... * (С)
А далі кожний місіонер підставляє своє: комуняки своє, інші своє.
Да буду я жити і витрачати своє життя так, я лише сам я хочу. Так, як подобається саме мені.
А не за порадами та співами-закликами усіляких ....
Які чомусь (бо так їм схотілося) уявили себе вищими за мене.
Що радять-вказують мені що для мене краще і що я маю бажати, робити.
Пхають свого носа в життя іншого.
Ну треш же...
Тільки одежки різні...
Окучуйте дурнів.. Тих, хто має потребу у ваших вказівках.
От навіщо ви лізете зі своїми порадами-критеріями-вимогами до тих, хто не має потреби??
Додано: Пон 04 сер, 2025 12:52
Он, может, и чат-бот, но, как ни удивительно, типичный инструктор райкома партии по идеологии.
Правда, идеи противоположные, но методы точь в точь.
Тот же апломб и та же уверенность в своих высказываниях по вопросам, в которых не разбирается. И та же манера записывать во враги всех, кто с ним в чём-то не согласен.
Шаман, вы просили подтвердить, что у вас не пророссийские высказывания.
Подтверждаю.
Но уже писал, противоположности часто сходятся. Сегодня хороший пример - и крайне левые, и крайне правые на Западе выступают против поддержки Украины в войне.
О "мясной войне".
Не бывает не "мясной войны". Она может быть "мясной" в большей или меньшей степени, но в любом случае она мясная. Победу приносит пехота.
Война может быть не очень "мясной" в единственном случае - при подавляющем превосходстве одной из сторон в технике и технологиях. Так было в войнах США на Ближнем Востоке. Если вспомнить историю, так было в "войнах" конкистадоров с индейцами.
"чого було копати Чонгар під час каденції Пороха? тоді Мінські діяли." Вроде "Мінські не діяли" в 2019-21. И интересно, шаман хоть краем уха слышал, сколько времени сооружаются линии обороны. Не тактические, а рассчитанные на то, чтобы предотвратить вторжение. Сколько лет сооружали финны линию Маннергейма или французы линию Мажино. Хочу напомнить, что "линию Яценюка", если правильно помню, начали возводить ещё в 2015.
Я могу понять будивельника, когда он предлагает "посмотреть в зеркало" и рассказывает, что все, кто не смог разбогатеть, алкаши и бездельники.
Но когда якобы специалист, обладающий "специальными экономическими знаниями" (или как он там формулировал) пишет: "якщо не розповідати, що хтось винен, а брати й робити - то все буде добре. як власне й робили ті, хто досяг успіху" и "переважне коло спілкування має відповідну кваліфікацію й відповідні доходи. власне бізнесменів й немає, переважно кваліфіковані працівники (добре, назвіть їх висококваліфіковані). в тебе є приклади, що хтось якісно працював, й не зміг заробити гроші?"...
И какой % таких успешных?
Будивельник называл цифру 5%. Так такой % "успешных" есть в любой самой отсталой африканской стране. Есть отдельные богатые районы, где живут такие "успешные". А остальное население...
Экономист не понимает, что в бедной стране при всём желании не могут быть все богатыми или хотя бы обеспеченными. Если 5% живут существенно богаче, то остальные живут сильно беднее. При всём их старании. И простой рабочий или продавец не могут повлиять на рост ВВП страны, чтобы поднять средний уровень. Хотя, действительно, каждый отдельный индивид может в принципе улучшить своё благосостояние. Но это как в старом советском анекдоте, вкратце:
- У нас в принципе всё есть.
- А вы не подскажите, где находится этот принцип?
Если один человек успешно открыл продмаг в микрорайоне, то ещё 20 человек этого уде сделать не смогут (цифры условные).
Единственное исключение, которое знаю, - аптеки. Часто вижу 3 аптеки рядом или 5-6 аптек на каких-то 200 м. Как они выживают, не представляю. Или у нас люди покупают лекарства вместо мяса и картошки?
Но всё равно - открыть рядом ещё 1-2 уже не получится.
Неужели экономист не понимает, что когда он пишет о деградации экономики и сравнивает нас с РФ, то забывает, что российские обстрелы городов, это не только погибшие и раненые. И когда будивельник считает расходы России на одного нашего пострадавшего от обстрелов, то это ни о чём.
Понятно, что гибель людей и постоянные обстрелы сильно воздействуют на эмоции. У кого-то вызывают ненависть к врагу, а у кого-то панику, страх и желание любым способом закончить это.
Но с точки зрения экономики всё выглядит несколько иначе. Человеческая жизнь бесценна, поэтому не буду об этом.
Но очень часто в сообщениях говорится о прилёте в "гражданское предприятие". Или "давно не работающее". Понятно, что других у нас вообще нет. "Я сказал, нет! Всем понятно?!"
Но не важно, какое это было предприятие. Важно, что оно разрушено.
Более того, пусть не предприятие, а жилой дом. Он тоже имеет стоимость (опять же не касаюсь вопроса пострадавших людей).
Это всё потери экономики?
Сколько сотен миллиардов долларов потерь уже насчитали наши экономисты? Сильно боюсь, что это превышает все потери РФ от санкций и расходов на войну.
Причём это потери, которые не исчезнут с окончанием войны. В отличие от потерь в результате, например, кризиса. После кризиса предприятия опять начинают работать и экономика быстро восстанавливается. Разрушенные предприятия и дома сами по себе не восстановятся. А в РФ разрушений крайне мало (относительно, да и абсолютно тоже).
Додано: Пон 04 сер, 2025 12:57
detroytred
Тридцяти тисячам повідомлень . Ні,
70, на двох з мухою. 😅
Так ми бойових роботів ніколи не дочекаємось 😅
Додано: Пон 04 сер, 2025 13:06
Да хоч чому. Аби самому подобалося, хотілося.
Не комусь, а самому.
То хто ж вам лікар, якщо ви очікуєте. Хочеться очікувати, очікуйте.
15 тисяч повідомлень, теж самі себе не написали. За цей час можна було б замість очікування самому отого робота зібрати.
А якщо додати ще чиїсь тисячі повідомлень, то і овсі...
Додано: Пон 04 сер, 2025 13:16
detroytred
Так а оті високопарні слова про «бєсцєльно прожітиє годи»..
ладно, 25 тис з 09 року..: я вас пробачаю. Да і робота ви не обіцяли
А муха? З 14-го 40 тис і нема обіцяного робота. Як так?
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