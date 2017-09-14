Додано: Пон 04 сер, 2025 12:52

flyman написав: ЛАД написав: Shaman написав: ........

щось на Раші не видно таких особистостей - там всі, хто залишився вислужуються один за одним. ідея відкритих кордонів на додаток до вже дорослих посадок за інакодумство дає результат. країна деградує, але кого це цікавить... ........щось на Раші не видно таких особистостей - там всі, хто залишився вислужуються один за одним. ідея відкритих кордонів на додаток до вже дорослих посадок за інакодумство дає результат. країна деградує, але кого це цікавить...

Вы очень легко расписываетесь за всех.

Но, между прочим, Ясперс, конечно, весьма уважаемый человек, не замаранный сотрудничеством с нацистами, но всё время жил в Германии и ни в каком сопротивлении не участвовал.

Так чем он отличается от тех "особистостей на Раші, хто залишився"? Вы очень легко расписываетесь за всех.Но, между прочим, Ясперс, конечно, весьма уважаемый человек, не замаранный сотрудничеством с нацистами, но всё время жил в Германии и ни в каком сопротивлении не участвовал.Так чем он отличается от тех "особистостей на Раші, хто залишився"?

Вам охота спілкуватися із чат-ботом? Вам охота спілкуватися із чат-ботом?

в принципе

Разрушенные

разрушений

Он, может, и чат-бот, но, как ни удивительно, типичный инструктор райкома партии по идеологии.Правда, идеи противоположные, но методы точь в точь.Тот же апломб и та же уверенность в своих высказываниях по вопросам, в которых не разбирается. И та же манера записывать во враги всех, кто с ним в чём-то не согласен.Шаман, вы просили подтвердить, что у вас не пророссийские высказывания.Подтверждаю.Но уже писал, противоположности часто сходятся. Сегодня хороший пример - и крайне левые, и крайне правые на Западе выступают против поддержки Украины в войне.О "мясной войне".Не бывает не "мясной войны". Она может быть "мясной" в большей или меньшей степени, но в любом случае она мясная. Победу приноситВойна может быть не очень "мясной" в единственном случае - при подавляющем превосходстве одной из сторон в технике и технологиях. Так было в войнах США на Ближнем Востоке. Если вспомнить историю, так было в "войнах" конкистадоров с индейцами."чого було копати Чонгар під час каденції Пороха? тоді Мінські діяли." Вроде "Мінські не діяли" в 2019-21. И интересно, шаман хоть краем уха слышал, сколько времени сооружаются линии обороны. Не тактические, а рассчитанные на то, чтобы предотвратить вторжение. Сколько лет сооружали финны линию Маннергейма или французы линию Мажино. Хочу напомнить, что "линию Яценюка", если правильно помню, начали возводить ещё в 2015.Я могу понять будивельника, когда он предлагает "посмотреть в зеркало" и рассказывает, что все, кто не смог разбогатеть, алкаши и бездельники.Но когда якобы специалист, обладающий "специальными экономическими знаниями" (или как он там формулировал) пишет: "якщо не розповідати, що хтось винен, а брати й робити - то все буде добре. як власне й робили ті, хто досяг успіху" и "переважне коло спілкування має відповідну кваліфікацію й відповідні доходи. власне бізнесменів й немає, переважно кваліфіковані працівники (добре, назвіть їх висококваліфіковані). в тебе є приклади, що хтось якісно працював, й не зміг заробити гроші?"...И какой % таких успешных?Будивельник называл цифру 5%. Так такой % "успешных" есть в любой самой отсталой африканской стране. Есть отдельные богатые районы, где живут такие "успешные". А остальное население...Экономист не понимает, что в бедной стране при всём желании не могут быть все богатыми или хотя бы обеспеченными. Если 5% живут существенно богаче, то остальные живут сильно беднее. При всём их старании. И простой рабочий или продавец не могут повлиять на рост ВВП страны, чтобы поднять средний уровень. Хотя, действительно, каждый отдельный индивид можетулучшить своё благосостояние. Но это как в старом советском анекдоте, вкратце:- У нас в принципе всё есть.- А вы не подскажите, где находится этот принцип?Если один человек успешно открыл продмаг в микрорайоне, то ещё 20 человек этого уде сделать не смогут (цифры условные).Единственное исключение, которое знаю, - аптеки. Часто вижу 3 аптеки рядом или 5-6 аптек на каких-то 200 м. Как они выживают, не представляю. Или у нас люди покупают лекарства вместо мяса и картошки?Но всё равно - открыть рядом ещё 1-2 уже не получится.Неужели экономист не понимает, что когда он пишет о деградации экономики и сравнивает нас с РФ, то забывает, что российские обстрелы городов, это не только погибшие и раненые. И когда будивельник считает расходы России на одного нашего пострадавшего от обстрелов, то это ни о чём.Понятно, что гибель людей и постоянные обстрелы сильно воздействуют на эмоции. У кого-то вызывают ненависть к врагу, а у кого-то панику, страх и желание любым способом закончить это.Но с точки зрения экономики всё выглядит несколько иначе. Человеческая жизнь бесценна, поэтому не буду об этом.Но очень часто в сообщениях говорится о прилёте в "гражданское предприятие". Или "давно не работающее". Понятно, что других у нас вообще нет. "Я сказал, нет! Всем понятно?!"Но не важно, какое это было предприятие. Важно, что оно разрушено.Более того, пусть не предприятие, а жилой дом. Он тоже имеет стоимость (опять же не касаюсь вопроса пострадавших людей).Это всё потери экономики?Сколькопотерь уже насчитали наши экономисты? Сильно боюсь, что это превышает все потери РФ от санкций и расходов на войну.Причём это потери, которые не исчезнут с окончанием войны. В отличие от потерь в результате, например, кризиса. После кризиса предприятия опять начинают работать и экономика быстро восстанавливается.предприятия и дома сами по себе не восстановятся. А в РФкрайне мало (относительно, да и абсолютно тоже).