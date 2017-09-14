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Напад росії і
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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14645146461464714648
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 13:17

  detroytred написав:*"Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире... * (С)

Що не так із життєвим кредо Павки?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 13:26

  Hotab написав:detroytred

Аби самому подобалос


Так а оті високопарні слова про «бєсцєльно прожітиє годи»..
ладно, 25 тис з 09 року..: я вас пробачаю. Да і робота ви не обіцяли
А муха? З 14-го 40 тис і нема обіцяного робота. Як так?

Дик, я ж не підтримую оті високопарні слова.
Зміст моєї думки був абсолютно протилежний.
То ви не правильно зрозуміли.

До Флая (що йому хочеться) мені діла нема.. Він сам собі вказівник, сам для себе вирішує.

Головне: він обіцяв сам собі? Нагадайте.
Якщо сам собі, то тим паче це його суто власна справа.

Чи пропонував, ліз до інших, брав зобов'язання перед іншими, висуваючи цим іншим умови?

Моє бачення наступне: про себе і стосовно себе співай, що хоч...
До інших не лізь.
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 13:29

detroytred

До Флая (що йому хочеться)


А як бути з його абсолютно непотрібним існуванням на цьому світі?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 13:29

  flyman написав:
  detroytred написав:*"Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире... * (С)

Що не так із життєвим кредо Павки?

З кредо павки все так.
Це його кредо, його справа.

Мова про те, що не треба зі своїм кредо (будь-яким) до інших лізти.
Тим паче, якщо оті інші не потребують цього.
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 13:31

  Hotab написав:detroytred

До Флая (що йому хочеться)


А як бути з його абсолютно непотрібним існуванням на цьому світі?

Спочатку визначитись хто, чому і як оту потрібність визначає.
Хто чому як.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 04 сер, 2025 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 13:31

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:*"Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире... * (С)

Що не так із життєвим кредо Павки?

З кредо павки все так.
Це його кредо, його справа.

Мова про те, що не треба зі своїм кредо (будь-яким) до інших лізти.
Тим паче, якщо оті інші не потребують цього.

згоден, це порушує кармічні кони, канони, та закони,
як кажуть в програмістів: "Сонце сходе: не чіпай"
flyman
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  #<1 ... 14645146461464714648
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