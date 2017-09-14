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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14648146491465014651
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 19:21

  fler написав:
  _hunter написав:Это тот случай, когда ..

Хантер може лишитися без "подачек" від німецьких платників податків.
Варіант #1
https://www.ukr.net/news/details/societ ... ium=mobile
Варіант #2
https://www.ukr.net/news/details/society/112756778.html
Вже приготувався?

Флер переживає як рідна мама.
А тут що йому буде?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 19:30

  fler написав:
  _hunter написав:Это тот случай, когда ..

Хантер може лишитися без "подачек" від німецьких платників податків.
Варіант #1
https://www.ukr.net/news/details/societ ... ium=mobile
Варіант #2
https://www.ukr.net/news/details/society/112756778.html
Вже приготувався?

Видно що Флер справжня щиросередечна українка-патріотикесса - ніщо не може таку патріотикиню порадувати більше ніж якісь негаразди інших українців.

А насправді це дно.

Я особисто бажаю тільки хорошого всім, Хантеру обрести нову Батьківщину, а Флер знайти нового заможного спонсора.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 19:34

  flyman написав:
  fler написав:
  _hunter написав:Это тот случай, когда ..

Хантер може лишитися без "подачек" від німецьких платників податків.
......

Флер переживає як рідна мама.
А тут що йому буде?

Вот да: забавно, как женская "часть" форума напрочь игнорирует такие риски, как "встретить бусик по пути в Сильпо"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 19:37

  BIGor написав:
  fler написав:
  _hunter написав:Это тот случай, когда ..

Хантер може лишитися без "подачек" від німецьких платників податків.
Варіант #1
https://www.ukr.net/news/details/societ ... ium=mobile
Варіант #2
https://www.ukr.net/news/details/society/112756778.html
Вже приготувався?


А насправді це дно.

Дійсно - це дно.
Сидіти на соціалі та писати, як погано в Україні )

  BIGor написав:Я особисто бажаю тільки хорошого всім, Хантеру обрести нову Батьківщину

Обрести нову халяву в 500 ойро ...

Ти дійсно працюєшь чи на допомозі сидишь ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 19:41

  _hunter написав:Вот да: забавно, как женская "часть" форума напрочь игнорирует такие риски, как "встретить бусик по пути в Сильпо"...


Эти риски в твоей деменционой голове )

Накатишь халявного пива, посмотришь ТГ-каналы и кажется, что бусики вокруг, от страха )
Но когда кажется, то крестятся )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 19:45

  BIGor написав:
  pesikot написав:
  BIGor написав:Я особисто бажаю тільки хорошого всім, Хантеру обрести нову Батьківщину

Обрести нову халяву в 500 ойро ...

Ти дійсно працюєшь чи на допомозі сидишь ? )

Ти дійсно такий дурний, чи прикидуєшся?


То на допомозі сидишь ... )
Що заважає відповісти прямо, га ? )

Тебе вже, свого часу, з BIG4-аудиторів звільнили і щось я не побачив, щоб ти змінився в кращу сторону

Ти, навіть, мій вік не в змозі правильно прочитати )
pesikot
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  #<1 ... 14648146491465014651
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