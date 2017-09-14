|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 04 сер, 2025 19:34
flyman написав: fler написав: _hunter написав:
Это тот случай, когда ..
Хантер може лишитися без "подачек" від німецьких платників податків.
......
Флер переживає як рідна мама.
А тут що йому буде?
Вот да: забавно, как женская "часть" форума напрочь игнорирует такие риски, как "встретить бусик по пути в Сильпо"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10184
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 04 сер, 2025 19:37
BIGor написав:
А насправді це дно.
Дійсно - це дно.
Сидіти на соціалі та писати, як погано в Україні )
BIGor написав:
Я особисто бажаю тільки хорошого всім, Хантеру обрести нову Батьківщину
Обрести нову халяву в 500 ойро ...
Ти дійсно працюєшь чи на допомозі сидишь ? )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11800
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1259 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 04 сер, 2025 19:41
_hunter написав:
Вот да: забавно, как женская "часть" форума напрочь игнорирует такие риски, как "встретить бусик по пути в Сильпо"...
Эти риски в твоей деменционой голове )
Накатишь халявного пива, посмотришь ТГ-каналы и кажется, что бусики вокруг, от страха )
Но когда кажется, то крестятся )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11800
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1259 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 04 сер, 2025 19:45
BIGor написав: pesikot написав: BIGor написав:
Я особисто бажаю тільки хорошого всім, Хантеру обрести нову Батьківщину
Обрести нову халяву в 500 ойро ...
Ти дійсно працюєшь чи на допомозі сидишь ? )
Ти дійсно такий дурний, чи прикидуєшся?
То на допомозі сидишь ... )
Що заважає відповісти прямо, га ? )
Тебе вже, свого часу, з BIG4-аудиторів звільнили і щось я не побачив, щоб ти змінився в кращу сторону
Ти, навіть, мій вік не в змозі правильно прочитати )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11800
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1259 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 04 сер, 2025 20:28
про цивілізаційну спадщину, без шароварщини
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40277
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1604 раз.
- Подякували: 2849 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 04 сер, 2025 21:19
fler написав: _hunter написав:
Думаете, Трамп таки сможет их заставить подписать РПО?
Ні, не він, а безвихідь
змусить.
Ви ж бачите, що чим далі, тим цікавіше. Літаки пачками, нпз, жд, газогін, шо там ще за останні дні- місяці (втрата ринків збуту, втрата впливу на Кавказі, в Сирії і т.д., посилення залежності від Хазяїна). Всьо харашо, прєкрасная маркіза(с)
Безвихідь?
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5112
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 04 сер, 2025 21:21
detroytred написав:
Да буду я жити і витрачати своє життя так, я лише сам я хочу. Так, як подобається саме мені.
А не за порадами та співами-закликами усіляких ....
Так ніхто тобі не заважає жити так як хочеш.
Тобі заважають розповсюджувати МАЯЧНЮ , яка тобі приснилась після того як ти здурі вирішив зрозуміти економіку.. і замість того щоб почати з бази - продавцем на базарі і далі вверх-ти вирішив що можна почати зверху(такий собі Зеленський з клоунів-відразу в Черчілі сучасності).
І ще б куди не йшло , якби ти цими так званими знаннями хузувася перед собою , на крайняк перед такими самими воєнпенсами які вже одною ногою в моги.і
Але ж ти здурі вирішив РОЗСЛАБИТИ і СПОТВОРИТИ підростаюче покоління..
От тут тобі вже й виявилось не солодко.
Тому-можеш навіть переїхати з квартири в діжку з під пива і казати що ти Діоген
Але розповсюджувати на форумі те чого не розумієш - як мінімум не варто
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26777
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 04 сер, 2025 21:23
Schmit написав: fler написав: _hunter написав:
Думаете, Трамп таки сможет их заставить подписать РПО?
Ні, не він, а безвихідь
змусить.
Ви ж бачите, що чим далі, тим цікавіше. Літаки пачками, нпз, жд, газогін, шо там ще за останні дні- місяці (втрата ринків збуту, втрата впливу на Кавказі, в Сирії і т.д., посилення залежності від Хазяїна). Всьо харашо, прєкрасная маркіза(с)
Безвихідь?
Флер: тут бачу, а тут не бачу
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40277
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1604 раз.
- Подякували: 2849 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 04 сер, 2025 22:00
budivelnik написав: detroytred написав:
Да буду я жити і витрачати своє життя так, я лише сам я хочу. Так, як подобається саме мені.
А не за порадами та співами-закликами усіляких ....
Так ніхто тобі не заважає жити так як хочеш.
Тобі заважають розповсюджувати МАЯЧНЮ , яка тобі приснилась після того як ти здурі вирішив зрозуміти економіку.. і замість того щоб почати з бази - продавцем на базарі і далі вверх-ти вирішив що можна почати зверху(такий собі Зеленський з клоунів-відразу в Черчілі сучасності).
І ще б куди не йшло , якби ти цими так званими знаннями хузувася перед собою , на крайняк перед такими самими воєнпенсами які вже одною ногою в моги.і
Але ж ти здурі вирішив РОЗСЛАБИТИ і СПОТВОРИТИ підростаюче покоління..
От тут тобі вже й виявилось не солодко.
Тому-можеш навіть переїхати з квартири в діжку з під пива і казати що ти Діоген
Але розповсюджувати на форумі те чого не розумієш - як мінімум не варто
Ти, чучело тупе й брехливе, будеш оцінювати та визначати? Ще й мені радити, що мені і як робити?
Окстись, місіонер.
Попустись. І вали лісом.
Зі своїми прибрехеньками та єралашиками.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25017
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|117420
|
|
|1493
|299224
|
|
|6076
|966331
|
|