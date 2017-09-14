Додано: Вів 05 сер, 2025 08:01

Хоча досі більше українців виїжджають з країни, аніж повертаються, все ж чимало людей приймають рішення повернутися. Так, за даними Міжнародної організації з міграції, з лютого до вересня 2022-го з-за кордону повернулися понад 343 000 українців; з жовтня 2022-го до березня 2023-го — майже 270 000; з квітня до вересня 2023-го – 122 000; відтоді кількість поверненців стабілізувалася приблизно на рівні 100 000 кожні 6 місяців. Загаломукраїнських громадян.Тобто десь 20% вже повернулися, а це ще пільги біженцям не скасували.."Половина поверненців — люди, що мають принаймні одну дитину. І молодші за середній вік жителів України — тобто до 43 років. Але останнім часом серед тих, хто повертається, зростає частка людей у віці за 60 — нині їх 26%.Станом на зараз, за даними Міжнародної організації з міграції, за кордоном мешкають 5,6 мільйона українців, котрі виїхали через війну, з них 5,1 мільйона — у Європі.Більшість тих, хто повертається з ЄС, вказують на економічні, соціальні труднощі та напругу в місцях проживання за кордоном. 10% говорять, що недостатньо заробляли в Європі, щоб жити там нормальним життям. 5% вказують на те, що мали труднощі в спілкуванні з місцевими, у знаходженні щирих друзів у країнах ЄС.Зараз за кордоном лишилися ті люди, які справді знають мову, які там швидко перенавчилися, отримали якісь професії, легалізували свої освітні сертифікати. Це ті 20%, які вже точно там лишаються, яких не повернеш."Отже, 20% вже повернулися, 20% вже точно не повернуться, тоді 60% під питанням. Шось мені підказує, що з них більшість може повернутися після закінчення війни та "шари". І причина буде саме у небажанні тяжко працювати там, щоб нормально жити.