_hunter написав:Вот да: забавно, как женская "часть" форума напрочь игнорирует такие риски, как "встретить бусик по пути в Сильпо"...
жіночок поки ніхто не планує чіпати. вирішили почати з "виховання" дітей.
В Україні у межах реформування системи військової підготовки молоді та студентів цикл підготовки до національного спротиву починатиметься з 14 років. За новими підходами, цикл підготовки громадян до національного спротиву починається ще з 14 років, зокрема через участь у військово-патріотичних іграх таких, як "Сокіл", "Джура", а також вивчення оновленого предмета "Захист України", що вже впроваджується в школах і профтехосвіті.
*Індія відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа щодо підвищення мит через підтримку Росії.
«Індія стала мішенню для Сполучених Штатів та Євросоюзу за імпорт нафти з Росії після початку конфлікту в Україні. Фактично, Індія почала імпортувати з Росії, оскільки традиційні поставки були перенаправлені до Європи після спалаху конфлікту. Сполучені Штати на той час активно заохочували такий імпорт Індією для зміцнення стабільності на світових енергетичних ринках», – йдеться у заяві речника МЗС Індії.
У відомстві зазначають, що імпорт Індії призначений для забезпечення передбачуваних та доступних цін на енергоносії для індійського споживача – це «необхідність, зумовлена ситуацією на світовому ринку». Але, як стверджує Нью-Делі, ті самі країни, які критикують Індію, самі торгують з Росією – «На відміну від нашого випадку, така торгівля навіть не є життєво важливою національною потребою».
У МЗС Індії озвучили дані щодо нібито торгівлі ЄС та США з Росією (США "продолжают импортировать из России гексафторид урана для своей ядерной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения, а также химикаты...)
«На цьому тлі переслідування Індії є невиправданим та необґрунтованим. Як і будь-яка велика економіка, Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки», – додають у міністерстві. https://www.radiosvoboda.org/a/news-ind ... 94318.html
fler написав:🐷 експорт «газпрома» в європу пробив «дно» за півстоліття.
За січень–липень 2025 року «газпром» прокачав решткам європейських клієнтів лише 9,93 млрд кубометрів газу, підрахував Reuters на основі статистики «турецького потоку» — останнього доступного трубопроводу для постачання газу в єс.
У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, коли «газпром» продав у європу 18,3 млрд кубометрів, обсяги впали майже вдвічі. У середньому щомісяця в єс надходило лише 1,4 млрд кубів, і якщо темпи збережуться, то до кінця року «газпром» експортує до європи всього близько 17 млрд кубометрів — це стане новим антирекордом із початку 1970-х.
Для порівняння: у передвоєнні 2018–2019 роки, «газпром» качав до європи 170–180 млрд кубів на рік. Після вторгнення в україну ці обсяги обвалились: 28 млрд у 2023-му, 32 млрд — у 2024-му. З початку 2025 року «газпром» повністю втратив транзит через україну. І хоча постачання через «турецький потік» зросли на 7% у річному вимірі, цього виявилось недостатньо, аби компенсувати втрату українського маршруту.
те що кацапському газу та його експорту кінець понятно було вже давно. але є один "нюанс": більшість "лишнього" газу кацапи перероблять на добрива і просто продадуть вже без всяких санкцій... Європа нещодавно зачухалась по цьому питанню і ввела нові копійчужні мита, нормальний ріст мит буде з 2027-2028 років. але і без них покупців добрив вистачить.
те що кацапському газу та його експорту кінець понятно було вже давно. але є один "нюанс": більшість "лишнього" газу кацапи перероблять на добрива і просто продадуть вже без всяких санкцій... Європа нещодавно зачухалась по цьому питанню і ввела нові копійчужні мита, нормальний ріст мит буде з 2027-2028 років. але і без них покупців добрив вистачить.
ідея в тому, що обкласти високими тарифами ті держави які торгують з РФ хоч нафтою, хоч замороженими скультурамии з навозу, іншими словами - "блокада", а що є однією із складових війни, тобто болота беруть в облогу.
sergey_stasyuk555 написав:але є один "нюанс": більшість "лишнього" газу кацапи перероблять на добрива і просто продадуть вже без всяких санкцій...
Немає там ніяких нюансів. 1 На виготовлення 1 тонни азотних міндобрив йде від 950 до 1100м3 газу 2 Росіє експортує в рік 20+/-млн тонн
Таким чином на все виготовлення міндобрив витрачається 20 млрд м3 ( це не перевищення-це стандартний експорт педерації) Тому збільшення/зменшення навіть на 50%(реалії в 10 разів нижчі) це +/-1млрд м3... Та вони у факелах спалюють на порядок більше і втратили 150 млрд м3 експорту в Європу.
sergey_stasyuk555 написав:.......... те що кацапському газу та його експорту кінець понятно було вже давно. але є один "нюанс": більшість "лишнього" газу кацапи перероблять на добрива і просто продадуть вже без всяких санкцій... Європа нещодавно зачухалась по цьому питанню і ввела нові копійчужні мита, нормальний ріст мит буде з 2027-2028 років. але і без них покупців добрив вистачить.
Не знаю, как насчёт більшості, но РФ довольно сильно наращивала производство и экспорт сжиженного газа. Последнее время не отслеживал.
нарешті почала працювати модель, реальність якої була зрозуміла давно: Європа платить - сша надає зброю.
США та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі.
Ничего не буду говорить, хочу только напомнить, что всяких санкций уже было очень много. И второе, хватит ли у Европы денег оплачивать необходимые американские поставки. Сумма к их расходам добавляется немалая. Так что я бы не торопился с умозаключениями и выводами.
Хоча досі більше українців виїжджають з країни, аніж повертаються, все ж чимало людей приймають рішення повернутися. Так, за даними Міжнародної організації з міграції, з лютого до вересня 2022-го з-за кордону повернулися понад 343 000 українців; з жовтня 2022-го до березня 2023-го — майже 270 000; з квітня до вересня 2023-го – 122 000; відтоді кількість поверненців стабілізувалася приблизно на рівні 100 000 кожні 6 місяців. Загалом повернулися понад 1,1 мільйона українських громадян. https://hromadske.ua/suspilstvo/248872- ... ce=ukr.net Тобто десь 20% вже повернулися, а це ще пільги біженцям не скасували..
"Половина поверненців — люди, що мають принаймні одну дитину. І молодші за середній вік жителів України — тобто до 43 років. Але останнім часом серед тих, хто повертається, зростає частка людей у віці за 60 — нині їх 26%. Станом на зараз, за даними Міжнародної організації з міграції, за кордоном мешкають 5,6 мільйона українців, котрі виїхали через війну, з них 5,1 мільйона — у Європі. Більшість тих, хто повертається з ЄС, вказують на економічні, соціальні труднощі та напругу в місцях проживання за кордоном. 10% говорять, що недостатньо заробляли в Європі, щоб жити там нормальним життям. 5% вказують на те, що мали труднощі в спілкуванні з місцевими, у знаходженні щирих друзів у країнах ЄС. Зараз за кордоном лишилися ті люди, які справді знають мову, які там швидко перенавчилися, отримали якісь професії, легалізували свої освітні сертифікати. Це ті 20%, які вже точно там лишаються, яких не повернеш."
Отже, 20% вже повернулися, 20% вже точно не повернуться, тоді 60% під питанням. Шось мені підказує, що з них більшість може повернутися після закінчення війни та "шари". І причина буде саме у небажанні тяжко працювати там, щоб нормально жити.