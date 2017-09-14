Додано: Вів 05 сер, 2025 08:33

fler написав: Отже, 20% вже повернулися, 20% вже точно не повернуться, тоді 60% під питанням. Шось мені підказує, що з них більшість може повернутися після закінчення війни та "шари". І причина буде саме у небажанні тяжко працювати там, щоб нормально жити. Отже, 20% вже повернулися, 20% вже точно не повернуться, тоді 60% під питанням. Шось мені підказує, що з них більшість може повернутися після закінчення війни та "шари". І причина буде саме у небажанні тяжко працювати там, щоб нормально жити.

В рівняння треба додати, що при відкритті кордонів після закінчення війни цілком можуть бути)) бажаючі виїхати з України.Ну щоб не чекати наступного "акту війни" або "чудєсів на віражах" в країні, коли припиниться фіндопомога і загостряться-вилізуть всі проблеми післявоєнні.Що тут будуть будувати?Вітрину сходу ЄС чи фортецю?______________________________*Мы хотим, чтобы Украина была в топ-5 мировых экспортеров оружия. У нас есть для этого все основания. У нас было в прошлом году 9 млрд долларов годового производства оружия. Мы имеем потенциал в 3-4 раза больше. Мы должны иметь большую долю мирового рынка вооружений. И это наша задача номер один. Для этого мы создаем перечень таких предприятий, по которым есть условие, чтобы они производили исключительно оружие. 90% продукции предприятия должно составлять оружие.На какой результат рассчитывает государство?— Мы рассчитываем на рост объемов производства оружия как минимум до 30 млрд долларов в год. Часть этого оружия должна пойти на экспорт. Мы хотим захватить мировой рынок вооружения и, повторюсь, занять там место в топ-5. Это наша цель._______________________________* Я понимаю, что вы упрощаете, но на эти простые вопросы нет простых ответов. Если я дам вам простой ответ, то его разнесут и скажут, что мы хороним наших пенсионеров живьем. А я такого делать не буду. Я отвечу по-другому: надо наконец-то решиться (это я себя имею в виду, свою политическую силу, потому что она уже шесть лет у власти) на большую пенсионную реформу*________________________________Цікаве все попереду...Здатні і головне бажаючі "важко працювати" будуть обирати де починати-продовжувати цей шлях: там, де вже все давно є, чи тут, де тільки планується (і невідомо як піде).