sergey_stasyuk555 написав:зрозуміла давно: Європа платить - сша надає зброю.
кому як, а мені не зрозуміло Де гарантія що Європа буде оплачувати потрібні обсяги, а не як завжди - "ось вам 10 бредлі, наступайте хочь до Владивостока, але пам'ятайте що ви нам тепер по життю зобов'язані, і давно же пора розглядати мобілізацію жінок та школярів?" схоже що в полку турбопереможців поповнення
sergey_stasyuk555 написав:нарешті почала працювати модель, реальність якої була зрозуміла давно: Європа платить - сша надає зброю.
США та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі.
імхо якщо пощастить - Покровськ буде останнім великим містом, втраченим в цій частині війни...
?
Жозеп Боррель покинул пост главы европейской дипломатии в конце 2024 года. С тех пор, по его словам, Европейский союз не предоставил Украине никакой новой военной помощи.
В интервью изданию EUObserver, отвечая на вопрос о том, как можно преодолеть блокаду Венгрии, Боррель заявил: Санкции единогласно одобряются странами ЕС. Так оно и есть. Мы не собираемся это менять, потому что это потребует изменения договоров. Этого не произойдет. Но это не только санкции. С тех пор, как я ушел, ЕС не предоставил Украине ни одной новой военной помощи. 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира заблокированы из-за Венгрии. Это был конец этого инструмента. Теперь все должно быть двусторонним. И если Венгрия откажется продлевать санкции, их нельзя будет продлить. Мы застряли. https://meta.ua/news/politics/iz-za-ven ... e_vignette
А от окремі країни Європи будуть платить США за зброю для України. Німеччина особливо. Не дарма ж історична фундаментальна для країни подія відбулася (можна сказати, в якійсь мірі завдяки війні в Україні) зняли обмеження по боргу.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 сер, 2025 08:19, всього редагувалось 1 раз.
sergey_stasyuk555 написав:нарешті почала працювати модель, реальність якої була зрозуміла давно: Європа платить - сша надає зброю.
США та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі.
fler написав:Отже, 20% вже повернулися, 20% вже точно не повернуться, тоді 60% під питанням. Шось мені підказує, що з них більшість може повернутися після закінчення війни та "шари". І причина буде саме у небажанні тяжко працювати там, щоб нормально жити.
В рівняння треба додати, що при відкритті кордонів після закінчення війни цілком можуть бути)) бажаючі виїхати з України. Ну щоб не чекати наступного "акту війни" або "чудєсів на віражах" в країні, коли припиниться фіндопомога і загостряться-вилізуть всі проблеми післявоєнні.
Що тут будуть будувати? Вітрину сходу ЄС чи фортецю? ______________________________ *Мы хотим, чтобы Украина была в топ-5 мировых экспортеров оружия. У нас есть для этого все основания. У нас было в прошлом году 9 млрд долларов годового производства оружия. Мы имеем потенциал в 3-4 раза больше. Мы должны иметь большую долю мирового рынка вооружений. И это наша задача номер один. Для этого мы создаем перечень таких предприятий, по которым есть условие, чтобы они производили исключительно оружие. 90% продукции предприятия должно составлять оружие. На какой результат рассчитывает государство?
— Мы рассчитываем на рост объемов производства оружия как минимум до 30 млрд долларов в год. Часть этого оружия должна пойти на экспорт. Мы хотим захватить мировой рынок вооружения и, повторюсь, занять там место в топ-5. Это наша цель. https://delo.ua/ru/economy/danilo-getma ... mo-449982/ _______________________________ * Я понимаю, что вы упрощаете, но на эти простые вопросы нет простых ответов. Если я дам вам простой ответ, то его разнесут и скажут, что мы хороним наших пенсионеров живьем. А я такого делать не буду. Я отвечу по-другому: надо наконец-то решиться (это я себя имею в виду, свою политическую силу, потому что она уже шесть лет у власти) на большую пенсионную реформу* ________________________________
Цікаве все попереду... Здатні і головне бажаючі "важко працювати" будуть обирати де починати-продовжувати цей шлях: там, де вже все давно є, чи тут, де тільки планується (і невідомо як піде).
fler написав:Отже, 20% вже повернулися, 20% вже точно не повернуться, тоді 60% під питанням. Шось мені підказує, що з них більшість може повернутися після закінчення війни та "шари". І причина буде саме у небажанні тяжко працювати там, щоб нормально жити.
В рівняння треба додати, що при відкритті кордонів після закінчення війни цілком можуть бути)) бажаючі виїхати з України. Ну щоб не чекати наступного "акту війни" або "чудєсів на віражах" в країні, коли припиниться фіндопомога і загостряться-вилізуть всі проблеми післявоєнні.
Спробуйте помислити, ХТО туди поїде, коли закінчиться "шара"? 1) молодь на навчання (якщо вступить до вишу); 2) найближчі (не всі) родичі тих, хто надійно влаштувався (тобто родичі тих 20%); 3) чоловіки, чиї дружини влаштовані там - думаю, що їх дуже мало, здогадайтеся самі чому; 4) заробітчани? Вони всеодно будуть вертатися, як раніше.
П. 2) може частково перетинатися з п.1, 3 і 4, то ясне діло. Пенси не поїдуть, вони хочуть помирати вдома, а не на чужбині. Бізнесмени не поїдуть, вони вже спробували там відкрити аналогічний чи інший бізнес і зрозуміли, що стільки заробити там, як тут, вони не зможуть. До речі, не вірю, що Флайман кудись виїде))
fler написав:Отже, 20% вже повернулися, 20% вже точно не повернуться, тоді 60% під питанням. Шось мені підказує, що з них більшість може повернутися після закінчення війни та "шари". І причина буде саме у небажанні тяжко працювати там, щоб нормально жити.
В рівняння треба додати, що при відкритті кордонів після закінчення війни цілком можуть бути)) бажаючі виїхати з України. Ну щоб не чекати наступного "акту війни" або "чудєсів на віражах" в країні, коли припиниться фіндопомога і загостряться-вилізуть всі проблеми післявоєнні.
Спробуйте помислити, ХТО туди поїде, коли закінчиться "шара"? 1) молодь на навчання (якщо вступить до вишу); 2) найближчі (не всі) родичі тих, хто надійно влаштувався (тобто родичі тих 20%); 3) чоловіки, чиї дружини влаштовані там - думаю, що їх дуже мало, здогадайтеся самі чому; 4) заробітчани? Вони всеодно будуть вертатися, як раніше.
П. 2) може частково перетинатися з п.1, 3 і 4, то ясне діло. Пенси не поїдуть, вони хочуть помирати вдома, а не на чужбині. Бізнесмени не поїдуть, вони вже спробували там відкрити аналогічний чи інший бізнес і зрозуміли, що стільки заробити там, як тут, вони не зможуть. До речі, не вірю, що Флайман кудись виїде))
fler написав:Спробуйте помислити, ХТО туди поїде, коли закінчиться "шара"?
Моя думка полягала не в запереченні вашого отого вище викладеного (про наслідки закінчення шари за кордоном). З цим я згоден. А в доповненні. Що буде, коли закінчиться шара і тут. Тобто припиниться ота величезна фіндопомога. І зіжмуться, як доходи всл, так і пенсів, держслужбовців. Також скоріш за все прийдеться всім нормально сплачувати за комірне. Вилізуть також всі звичайні післявоєнні проблеми. Загостриться політична боротьба. Конкуренція за владу між можновладцями-елітами.
Цілком ймовірно, що тут, сам тут, буде такий собі армагедонець. Впритул до а-ля 90-х.
Це гарна пісня про ставку на експорт зброї... Її ще реалізувати треба. Може статися, як за совдепу...снаряди-танки замість якісних товарів побуту. Плюс ідеологічна пропаганда. Фортеця.
В принципі, справа у відношенні-планах Заходу. Стосовно України. Буде бабло, ринки збуту чи буде по мінімуму, тобто витягуйте себе за власний рахунок. Як буде, я не знаю. Але варто при об'єктивному розгляді брати до уваги всі можливі варіанти. А не тільки один позитивний найкращий, як при пропаганді.
fler написав:До речі, не вірю, що Флайман кудись виїде))
візьміть квітку ромашки, погадайте
Ромашка теж каже, що не виїде)) Бо, щоб виїхати, flyman має продати хоч одну кавалірку (щоб збільшити подушку безпеки та зменшити гембіч по утриманню кавалірок), а продати за ту ціну, що він купляв, не зможе (нах вони комусь треба), а продати дешевше, ніж купляв, він вдавиться. Подушка безпеки - це квитки до Філіпін (і назад) та трохи на їжу, житло і на спроби залицяння до місцевих жінок.