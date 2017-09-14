|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 07 сер, 2025 19:31
detroytred написав:
Але тут затримали ж саме даючих.
Такая подстава возможна в обе стороны.
detroytred написав:
Грубо: умовно лише за пачку цигарок він би й так за полігон вийшов(( покурить.
Выйти за полигон не проблема. Тут вопрос расстояния до ближайшего транспорта.
Хотя да, 20К за услуги такси - перебор
Профіль
Додано: Чет 07 сер, 2025 19:37
Сибарит написав: detroytred написав:
Але тут затримали ж саме даючих.
Такая подстава возможна в обе стороны.
Можлива звісно.
Але якщо мета підставити даючих, то який сенс завищувати тариф?
Навпаки, доцільно ще й трохи знизити, аби спокусились, не відмовились.
Щось неймовірне..
Додано: Чет 07 сер, 2025 19:37
BIGor написав:
Те саме про сучасну економіку України - топ світу по металургії та аграрці - але медіанна пенсія 75 Євро.
залишилось тобі пояснити, як одне повинно впливати на інше ...
у нас солідарна пенсійна система, що поклали в ЕСВ, з того і пенсії
але навіть це - дотаційне
Додано: Чет 07 сер, 2025 19:39
Тяжело будет подниматься после такого падения...
но молдованам точно не выгорит за наш счет
одной украинской десантно-штурмовой брригады хватит чтобы= их всех там тцкануть включая пэмэровцев
вот азербайджанцы за счет нашей беды свои проблемы порешали
и многие так
а украинцы единственные в дураках остались
Аналитика Куща написав:
Завтра Трамп примет в Белом Доме лидеров Армении и Азербайджана для подписания соглашения о создании Зангезурского коридора под управлением США.
Америка делает то, что сейчас максимально правильно - берет под контроль евразийские геополитические оси.
Зангезур - часть Большой геополитической сделки.
Усиление модерации США в рамках тюркского кластерного проекта, в границах Центральной Азии, Закавказья и Турции.Зангезурский коридор будет назван в честь Трампа.
Он завершит десятилетия войн между Арменией и Азербайджаном и ослабит влияние РФ в Закавказье до минимума.
А также, ослабит влияние Китая на Закавказье.
Что обьясняет и новую модель отношений Баку с РФ.
Большая геополитическая победа Трампа. И, можно сказать, молниеносная.Кстати, в контексте украинского проекта Евразийского степного коридора, можно его и в честь Трампа назвать, в чем проблема.
Главное, чтоб по данному коридору шли потоки товаров и инвестиций в инфраструктуру, а не потоки войск.
Додано: Чет 07 сер, 2025 20:04
Мені подобається.
Тільки гостріше зробити.
Наприклад підходить Песікот та достає з трусів "Справку про догляд", за ним підлітає чувак з пропелером за спиною "А в мене ВОС не тот"...
Додано: Чет 07 сер, 2025 20:26
Ще одні педики що заховалися за окривавленою українською спиною
І крутять дулі
не буду писати крамолу, але в мене дуууже погані передчуття щодо геополітичних перспектив східно\центральної Європи
бо їх Господь рано чи пізно покарає
Поляки розмірковують куди подіти старі танки, якщо не передавати їх Україні
Через надходження великої кількості сучасних танків у Польщі почали розглядати варіанти подальшого використання старих Т-72 та PT-91 крім їхньої передачі до України
Додано: Чет 07 сер, 2025 21:00
fox767676 написав:
Ще одні педики що заховалися за окривавленою українською спиною
І крутять дулі
не буду писати крамолу, але в мене дуууже погані передчуття щодо геополітичних перспектив східно\центральної Європи
бо їх Господь рано чи пізно покарає
Поляки розмірковують куди подіти старі танки, якщо не передавати їх Україні
Через надходження великої кількості сучасних танків у Польщі почали розглядати варіанти подальшого використання старих Т-72 та PT-91 крім їхньої передачі до України
У сучасній війні танки що старі, що нові не мають того значення, що в часи 2СВ, коли танковий клин туда, інший сюда, армія Гудеріана, армада на Дубно
Додано: Чет 07 сер, 2025 21:09
flyman написав: fox767676 написав:
Ще одні педики що заховалися за окривавленою українською спиною
І крутять дулі
не буду писати крамолу, але в мене дуууже погані передчуття щодо геополітичних перспектив східно\центральної Європи
бо їх Господь рано чи пізно покарає
Поляки розмірковують куди подіти старі танки, якщо не передавати їх Україні
Через надходження великої кількості сучасних танків у Польщі почали розглядати варіанти подальшого використання старих Т-72 та PT-91 крім їхньої передачі до України
У сучасній війні танки що старі, що нові не мають того значення, що в часи 2СВ, коли танковий клин туда, інший сюда, армія Гудеріана, армада на Дубно
Все простіше - мавр зробив свою справу, мавр не потрібен, тим більше бояться що ці танки можуть до них повернутися з танкистами
Додано: Чет 07 сер, 2025 21:17
fox767676 написав:
ці танки можуть до них повернутися з танкистами
теж варіант
Додано: Чет 07 сер, 2025 22:13
flyman написав: fox767676 написав:
Ще одні педики що заховалися за окривавленою українською спиною
І крутять дулі
не буду писати крамолу, але в мене дуууже погані передчуття щодо геополітичних перспектив східно\центральної Європи
бо їх Господь рано чи пізно покарає
Поляки розмірковують куди подіти старі танки, якщо не передавати їх Україні
Через надходження великої кількості сучасних танків у Польщі почали розглядати варіанти подальшого використання старих Т-72 та PT-91 крім їхньої передачі до України
У сучасній війні танки що старі, що нові не мають того значення, що в часи 2СВ, коли танковий клин туда, інший сюда, армія Гудеріана, армада на Дубно
бліцкріг то не тільки про танки а і про звязок, а головне це взаємодія військ. ) й іще, в вермахт напав на ссср на кінній тязі і на велосипедах)
