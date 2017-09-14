Заодно, там же очень трезвая заметка без лишних домыслов о российско-американских переговорах -
|
|
|
Додано: П'ят 08 сер, 2025 02:39
За обсуждением непонятно чего как-то забыли, что с сегодняшнего дня начали действовать новые трамповские пошлины - "Более 60 стран пытаются отреагировать на последние пошлины Трампа" -
Заодно, там же очень трезвая заметка без лишних домыслов о российско-американских переговорах -
Додано: П'ят 08 сер, 2025 08:23
Додано: П'ят 08 сер, 2025 08:54
Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:16
*Тож смачної кави Посполиті! Я не думаю, що ми входимо в період турбулентності... поки що турбулентність схожа на розхитування вагона для імітації руху... Йде величезна інфо війна... всі всіх найо... Всі "ескалації" відбуваються виключно в ТГ та газетах... що призводить до постійних спростувань та перебивок...* (С)
Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:24
Згоден з Портніковим.
Уж пу точно з тієї плеяди можновладців, які на зустрічах тільки підписують вже домовлене між командами сторін і узгоджене з ними зарання, та "фоткаються".
Зе і Трамп вже з іншої кагорти, яка вирішує під час зустрічі.
Тобто пу, якщо збираєтеся щось запропонувати, то запропонує зарання і не дьорниться, поки не отримає відповіді. Да ще й з гарантіями. Щоб не сталося, як отоді в Парижі.
Імхо. Саму значну родзинку помітив Швець (у тому посиланні від Бандерлога) -- про координацію Трампа і Рубіо. Начебто Рубіо не зовсім в курсі дій команди Трампа..
Бо як стверджує експерт, Рубіо-Венс це основні гравці (представники глубинної держави, хрестоносці)), а Трамп лише вітрина (ступінь рокети)), така ж, як і Маск. На якому взлетіли, проїхали та відкинули після виконання своєї функції.
Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:42
це фантастика
Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:43
в Чаплиги живий мисливець з ружбайкою без патронів перетворився на задраного медведем дикобраза з голками.
Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:47
Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:56
Така перфокарта в нього була одразу.
Точніше була гірша - Нечай.
Я от гадаю: а з чого отакі зміни відбуваються?
Може бо зміни трапилися в Корони:
"Очевидно, что Трамп сломал Стармера - там Британия готовится к кризису Короны и к приходу Фараджа (по не пророчеству)..."
Ну і попутньо:
*Очевидно, что Макрон видит себя новым начальником Европы и это раздражает Трампа, который везде унижает Макрона и исключает его, но именно Макрон становится главным координатором внешней политики ЕС и коммуникатором по Украине.
Антанта рассыпалась. Но... интересы Британии и Франции никуда не делись... равно как и интересы "древнего Государства" США по обжиму РФ..." (С)
Додано: П'ят 08 сер, 2025 10:18
Дежавю?
Дивимось дату - 12:54, 02 грудня 2024
*В інтерв’ю для Kyodo News Зеленський зазначив, що зараз українська армія не має достатніх ресурсів для звільнення усіх окупованих територій, зокрема Криму, анексованого Росією у 2014 році.
"Нашій армії не вистачає сил для цього. Це правда...Ми повинні знайти дипломатичні рішення", - сказав Зеленський.
Водночас президент наголосив, що такі рішення можливі лише за умов зміцнення обороноздатності країни. Він пояснив, що дипломатичні рішення можуть розглядатися лише тоді, коли Україна буде знати, що вона достатньо сильна для того, щоб Росія не розпочала нове вторгнення.*
І тобто що за півтора року змінилося стосовно достатньості сили України?
|