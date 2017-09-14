RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14674146751467614677>
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 02:39

За обсуждением непонятно чего как-то забыли, что с сегодняшнего дня начали действовать новые трамповские пошлины - "Более 60 стран пытаются отреагировать на последние пошлины Трампа" - https://www.theguardian.com/us-news/2025/aug/07/more-than-60-countries-scramble-respond-donald-trump-latest-tariffs.

Заодно, там же очень трезвая заметка без лишних домыслов о российско-американских переговорах - https://www.theguardian.com/world/2025/aug/07/kremlin-denies-putin-russia-meeting-trump-zelenskyy-ukraine.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35585
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 08:23

❗️У Білому домі готують зустріч Трампа, Зеленського і путіна. Вона може відбутися наступного тижня, – джерела Суспільного

https://suspilne.media/amp/1085729-u-bi ... a-dzerela/
Xenon
 
Повідомлень: 5462
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 08:54

❗️Закріпити за рф контроль над частиною окупованих територій в обмін на виведення російських військ з інших районів – такий варіант може запропонувати путін на зустрічі з Трампом, – WSJ

Президент США, ймовірно, закликатиме Київ та союзників прийняти цю пропозицію. А у разі відмови України та Європи щодо такого «плану дій», Трамп може припинити розвідувальну та військову підтримку України.

https://www.wsj.com/world/russia/trump- ... g-f9e4ac1e
Xenon
 
Повідомлень: 5462
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:16

*Тож смачної кави Посполиті! Я не думаю, що ми входимо в період турбулентності... поки що турбулентність схожа на розхитування вагона для імітації руху... Йде величезна інфо війна... всі всіх найо... Всі "ескалації" відбуваються виключно в ТГ та газетах... що призводить до постійних спростувань та перебивок...* (С)
detroytred
 
Повідомлень: 25053
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:24

  Xenon написав:
❗️Закріпити за рф контроль над частиною окупованих територій в обмін на виведення російських військ з інших районів – такий варіант може запропонувати путін на зустрічі з Трампом, – WSJ

Президент США, ймовірно, закликатиме Київ та союзників прийняти цю пропозицію. А у разі відмови України та Європи щодо такого «плану дій», Трамп може припинити розвідувальну та військову підтримку України.

https://www.wsj.com/world/russia/trump- ... g-f9e4ac1e

Згоден з Портніковим.
Уж пу точно з тієї плеяди можновладців, які на зустрічах тільки підписують вже домовлене між командами сторін і узгоджене з ними зарання, та "фоткаються".

Зе і Трамп вже з іншої кагорти, яка вирішує під час зустрічі.

Тобто пу, якщо збираєтеся щось запропонувати, то запропонує зарання і не дьорниться, поки не отримає відповіді. Да ще й з гарантіями. Щоб не сталося, як отоді в Парижі.

Імхо. Саму значну родзинку помітив Швець (у тому посиланні від Бандерлога) -- про координацію Трампа і Рубіо. Начебто Рубіо не зовсім в курсі дій команди Трампа..
Бо як стверджує експерт, Рубіо-Венс це основні гравці (представники глубинної держави, хрестоносці)), а Трамп лише вітрина (ступінь рокети)), така ж, як і Маск. На якому взлетіли, проїхали та відкинули після виконання своєї функції.
detroytred
 
Повідомлень: 25053
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:42

  Xenon написав:
❗️У Білому домі готують зустріч Трампа, Зеленського і путіна. Вона може відбутися наступного тижня, – джерела Суспільного

https://suspilne.media/amp/1085729-u-bi ... a-dzerela/

це фантастика
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40321
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1604 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:43

  detroytred написав:*Тож смачної кави Посполиті! Я не думаю, що ми входимо в період турбулентності... поки що турбулентність схожа на розхитування вагона для імітації руху... Йде величезна інфо війна... всі всіх найо... Всі "ескалації" відбуваються виключно в ТГ та газетах... що призводить до постійних спростувань та перебивок...* (С)

в Чаплиги живий мисливець з ружбайкою без патронів перетворився на задраного медведем дикобраза з голками.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40321
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1604 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:47

❗️Зеленський визнав: звільнення окупованих територій силою більше неможливе. Треба шукати дипломатичні рішення, – Telegraph

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... -zelensky/
Xenon
 
Повідомлень: 5462
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:56

  flyman написав:
  detroytred написав:*Тож смачної кави Посполиті! Я не думаю, що ми входимо в період турбулентності... поки що турбулентність схожа на розхитування вагона для імітації руху... Йде величезна інфо війна... всі всіх найо... Всі "ескалації" відбуваються виключно в ТГ та газетах... що призводить до постійних спростувань та перебивок...* (С)

в Чаплиги живий мисливець з ружбайкою без патронів перетворився на задраного медведем дикобраза з голками.

Така перфокарта в нього була одразу.
Точніше була гірша - Нечай.

Я от гадаю: а з чого отакі зміни відбуваються?
Може бо зміни трапилися в Корони:
"Очевидно, что Трамп сломал Стармера - там Британия готовится к кризису Короны и к приходу Фараджа (по не пророчеству)..."

Ну і попутньо:
*Очевидно, что Макрон видит себя новым начальником Европы и это раздражает Трампа, который везде унижает Макрона и исключает его, но именно Макрон становится главным координатором внешней политики ЕС и коммуникатором по Украине.
Антанта рассыпалась. Но... интересы Британии и Франции никуда не делись... равно как и интересы "древнего Государства" США по обжиму РФ..." (С)
detroytred
 
Повідомлень: 25053
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 10:18

  Xenon написав:
❗️Зеленський визнав: звільнення окупованих територій силою більше неможливе. Треба шукати дипломатичні рішення, – Telegraph

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... -zelensky/

Дежавю?


Дивимось дату - 12:54, 02 грудня 2024
*В інтерв’ю для Kyodo News Зеленський зазначив, що зараз українська армія не має достатніх ресурсів для звільнення усіх окупованих територій, зокрема Криму, анексованого Росією у 2014 році.
"Нашій армії не вистачає сил для цього. Це правда...Ми повинні знайти дипломатичні рішення", - сказав Зеленський.
Водночас президент наголосив, що такі рішення можливі лише за умов зміцнення обороноздатності країни. Він пояснив, що дипломатичні рішення можуть розглядатися лише тоді, коли Україна буде знати, що вона достатньо сильна для того, щоб Росія не розпочала нове вторгнення.*
https://informator.ua/uk/zelenskiy-vizn ... -teritoriy

І тобто що за півтора року змінилося стосовно достатньості сили України?
detroytred
 
Повідомлень: 25053
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14674146751467614677>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 118429
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 300270
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 970008
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1544)
08.08.2025 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.