Но тот же пример Китая.

Конечно, нельзя сказать, что там "вільна людина", но более "вільна", чем до начала роста, при Мао. И экономический рост, модернизация экономики достигнуты не за счёт "держава понад усе". И не за счёт "інших країн".

Тоже самое в Ю. Корее.

Да и с «не за счёт "інших країн"» не все так однозначно: там полный реверс получился -- рост за счет того, что "інші країи" прямо вагонами бабло несли...

Да и в Ю. Корее: да, у них не "держава понад усе" - у них "чеболь понад усе"...



при желании

У меня, вроде, ясно написано и вы ещё и правильно выделили.Так с чем вы не согласны?Это не "за счёт", а "благодаря". Сильно разные вещи.Нет смысла вдаваться в обсуждение чеболей.Свои "чеболи" можнонайти в любой стране.Но чеболи там были и раньше. А быстрого роста не было. Ну и плюс то, что вы выделили в моей цитате.Так что ваши возражения это, похоже, просто спор ради спора.