Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:виглядає що ще буде час злити оркам ТОТ


Слов'янськ чи шо ?
ТОТ вже злитий. тому і Т(49р)ОТ.
Винайдуть формулу пом'якшення - на тих територіях Запор, та Херсон,Донецької областей що залишаться в Україні зроблять рос.мову другою державною, можливо рос.тб не будуть глушити. так само на окупованих росіею частинах України зроблять українську другою державною і дозволять український медіа простір і т.і
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 17:48

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Эпиграф
-- То що ми маємо з гуся ?
-- Шкварки



Трамп радостно согласился - переговоры, переговоры и заставил делегацию Украины на "переговоры", которые ни к чему не привели. Да и не могли привести
як в тебе від переговорів гівно кипит)))
Чому це ні до чого не привели? А обмін полоненими? А те що путін віддав трупи? Невже цілюди не заробили щоб їх полюдськи поховали і родини нарешті отримали виплати?


Обмін полоненими відбувався і до цього. Не потрібно було їздити в Стамбул

Тому я і кажу, що такі "перемовини" ні до чого не приводят, а ти продовжуй жити в світі рожевих поні ))

PS. З приводу передачі тіл, так російська пропаганда добряче попригала на тілах загиблих.
Ще й трупи росіян туди засунула

PPS. То ж, ще невідомо у кого гівно кипить ))
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 17:50

Портніков сказав, що Херсонська та Запоріжська області записані в рфоконституцію не так, як Донецька та Луганська.
Типу можна вивернути сенс, що без самих міст - обласних центрів.
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 17:52

  fox767676 написав:
  flyman написав:виглядає що ще буде час злити оркам ТОТ


Слов'янськ чи шо ?
ТОТ вже злитий. тому і Т(49р)ОТ.
Винайдуть формулу пом'якшення - на тих територіях Запор, та Херсон,Донецької областей що залишаться в Україні зроблять рос.мову другою державною, можливо рос.тб не будуть глушити. так само на окупованих росіею частинах України зроблять українську другою державною і дозволять український медіа простір і т.і


Де ти такі забористі речовини берешь ? ))
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 17:58

Отакий прогноз від експерта:

*Да все понимают, что началась окончательная расстановка сил перед неизбежной Войной...
На дворе 37-38й годы...
Остальное ФУФФЕЛЬ...*
*ДНЯО, СНВ, СНВ-ПРО, ДРСМД, ДОВСЕ...
Балтика, ЦА, Северное Причерноморье, Дальний Восток...
Южный Кавказ...
Нож...
БВ, Сирия...
ЗАНГЕЗУР.
Остальное - "по мелочам"... сосанкции, финдавление, теневые флота, Европа...
И мордочка в Украине.*

*США могут оставить себе оружие, произведенное для Украины, сообщает CNN со ссылкой на источники...
ЧИТАЙТЕ ЧАПЛЫГУ.... (капс локом)...
Трамп уйдет... но спрыгнуть с обжима РФ ради геостратегического поражения РФ через 1.5 - 2 года ему не дадут ни "глубинные" ни Рокфеллеры (РСФСР) ни Ротшильды (Европа)... ни старые семьи...
Задрал инфо шум...* (С)
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 18:00

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Чому це ні до чого не привели? А обмін полоненими? А те що путін віддав трупи? Невже цілюди не заробили щоб їх полюдськи поховали і родини нарешті отримали виплати?


Обмін полоненими відбувався і до цього. Не потрібно було їздити в Стамбул

Тому я і кажу, що такі "перемовини" ні до чого не приводят, а ти продовжуй жити в світі рожевих поні ))

PS. З приводу передачі тіл, так російська пропаганда добряче попригала на тілах загиблих.
Ще й трупи росіян туди засунула

PPS. То ж, ще невідомо у кого гівно кипить ))
російська пропаганда? ) то скільки там передали наших? І скільки було росіян?
Чи й тут рахувати неначасі? Бо нашому мудрому народу краще не знати ціну кожного дня війни?
Вже і міжнародні партнери кажуть що військовим шляхом території не повернути і незламний черчіль хоче переговорів, заставляти вже трампу не треба, а ти все хочеш продовження війни?
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 18:17

У 2025 році частка тих, хто хоче повернутись в Україну, зросла до 64%, порівняно з 55% торік. Проте цей показник все ще нижчий, ніж у 2023 році (75%).
Цільова аудиторія опитування: українські мігранти у країнах ЄС віком від 18 років. Період проведення поля: 13-30 квітня 2025 року. Розмір вибірки: 1452 респонденти.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... ziv-u-yes/
Отже, за рік частка тих, хто хоче повернутися в Україну, зросла майже на 10%. Не зменшилася, а зросла. Це багато про що говорить.
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 18:28

РПВ через 50 днів, але це не точно

  Xenon написав:
❗️Війну можуть зупинити 1 жовтня – рішення вже ухвалили, – росЗМІ

▪️1 жовтня планують оголосити припинення вогню.

А шо так рано? Чому не з 1 грудня або вже з 1 січня? Куди поспішаємо? (сарказм)
lapay, привіт))
▪️путін терміново обдзвонює союзників – вже провів розмови з лідерами Китаю, Індії, Білорусі, Казахстану й Узбекистану.

Розмови з Хазяїном - то зрозуміло, а з іншими про шо?
Востаннє редагувалось fler в П'ят 08 сер, 2025 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 18:28

  fler написав:У 2025 році частка тих, хто хоче повернутись в Україну, зросла до 64%, порівняно з 55% торік. Проте цей показник все ще нижчий, ніж у 2023 році (75%).
Цільова аудиторія опитування: українські мігранти у країнах ЄС віком від 18 років. Період проведення поля: 13-30 квітня 2025 року. Розмір вибірки: 1452 респонденти.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... ziv-u-yes/
Отже, за рік частка тих, хто хоче повернутися в Україну, зросла майже на 10%. Не зменшилася, а зросла. Це багато про що говорить.

😐
Опитування проводилося методом онлайн-анкетування у листопаді-грудні 2024 року із дотриманням географічних квот, пропорційно розподілу українських біженців по різних країнах Європи.

Частка тих, загалом планують повернутися до України складає 43% від опитаних – це найнижчий показник за весь час. При цьому лише 20% українців кажуть, що повністю впевнені у своєму бажанні повернутися. Однак більшість з них все одно не готові говорити про часові межі повернення.

Опитування показало, що українці, які перебувають за кордоном, вийшли на умовно довоєнний рівень життя. Якщо у травні 2023 року лише 6% біженців казали, що доходів їм вистачало і на базові, і на дорогі речі, то на листопад 2024 року таких було вже 31,4%. Це не набагато менше від того, як свій матеріальний стан оцінювали українці до повномасштабного вторгнення: 34,7% могли дозволити собі дорогі речі.
https://www.unian.ua/world/ukrajinci-v- ... 28521.html
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 18:29

Класик про ситуацію

  fler написав:У 2025 році частка тих, хто хоче повернутись в Україну, зросла до 64%, порівняно з 55% торік. Проте цей показник все ще нижчий, ніж у 2023 році (75%).
Цільова аудиторія опитування: українські мігранти у країнах ЄС віком від 18 років. Період проведення поля: 13-30 квітня 2025 року. Розмір вибірки: 1452 респонденти.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... ziv-u-yes/
Отже, за рік частка тих, хто хоче повернутися в Україну, зросла майже на 10%. Не зменшилася, а зросла. Це багато про що говорить.

— Мiй Привиду,

нiякої х...нi не робим ми -

ко всiм жидомасонам

iспитиваєм злобу i ненависть,

i кожний день нацiональнi гiмни

на балалайцi хором iсполняєм,

бояться нас жиди та бусурмани,

прєстiж крепчає, мощно возростаєт

день ото дня процент жиров у маслi,

довольнi хами, ситi в них ї...ала,

гараздо менше стало пiдарасiв,

ї...ошать всi вони, як папа Карло
