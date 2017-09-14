fler написав:У 2025 році частка тих, хто хоче повернутись в Україну, зросла до 64%, порівняно з 55% торік. Проте цей показник все ще нижчий, ніж у 2023 році (75%). Цільова аудиторія опитування: українські мігранти у країнах ЄС віком від 18 років. Період проведення поля: 13-30 квітня 2025 року. Розмір вибірки: 1452 респонденти. https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... ziv-u-yes/ Отже, за рік частка тих, хто хоче повернутися в Україну, зросла майже на 10%. Не зменшилася, а зросла. Це багато про що говорить.
Banderlog написав:Чому це ні до чого не привели? А обмін полоненими? А те що путін віддав трупи? Невже цілюди не заробили щоб їх полюдськи поховали і родини нарешті отримали виплати?
Обмін полоненими відбувався і до цього. Не потрібно було їздити в Стамбул
Тому я і кажу, що такі "перемовини" ні до чого не приводят, а ти продовжуй жити в світі рожевих поні ))
PS. З приводу передачі тіл, так російська пропаганда добряче попригала на тілах загиблих. Ще й трупи росіян туди засунула
PPS. То ж, ще невідомо у кого гівно кипить ))
російська пропаганда? ) то скільки там передали наших? І скільки було росіян? Чи й тут рахувати неначасі? Бо нашому мудрому народу краще не знати ціну кожного дня війни? Вже і міжнародні партнери кажуть що військовим шляхом території не повернути і незламний черчіль хоче переговорів, заставляти вже трампу не треба, а ти все хочеш продовження війни?
Ще раз, де я хочу продовження війни ? Наведи приклад або не бреши Я вже втомився від твоєю брехні )
Я кажу, що нам ніяких перемовин про припинення вогню не пропонують Путін нам пропонує, щоб Зеленський підписав все, що Путін напише. Але це не перемовини
Ти цього не розумієшь принципово ? Або розумієшь і робишь тільки вигляд, га ? )
В интервью журналу Time он заявил, что после окончания совместных учений российские войска начали выводить из Беларуси, однако у границы с Украиной они "в какой-то момент" повернули на юг и зашли на территорию чужой страны:
"А войска были Восточного округа - с востока России. Я говорю: "Почему войска России через Киев пошли на восток России, почему Путин выводил их через Киев в Россию - это вопрос к Зеленскому и к Путину".
Не знал он, в собственной стране не знал - чё праисходит Божечки ... какой клоун на службе у пидарасов )
Мне интересно, ему самому не противно вот такое говорить. Или страх за собственную никчемную жизнь пересиливает любой позор ...
detroytred написав:.......... Чалий мав на увазі, що перш за все треба спитати (провести опитування) саме військових в площині - чи згодні вони на припинення війни на умовах, які схоче підписати-домовитись влада. ....... Тому Чалий і вказав, що перш за все треба опитувати самих військових. На що вони згодні.
Не сомневаюсь, что найдутся люди, которых условия не устроят и они потребуют продолжения. Например, тот же Мадяр (возможно). Но большинство, думаю, поступят так, как пишет Banderlog.
Щоб не виникла ситуація: влада підпише-домовиться, а військо скаже ні, не згодні..
И что, те, кто скажет нет, заставят воевать остальных? Или предпочтут меньшей численностью удерживать фронт и героически погибнуть? Или согласятся и попытаются позже совершить военный переворот (о гражданской войне говорить не буду, это маловероятно)?
На цьому він акцентував увагу, оскільки бачить, що отам в партнерів всі впевнені, що в нас військові без проблем погодяться з припиненням війни на майже будь-яких умовах. Не пам'ятаю які він причини називав. Начебто, що виконають накази влади, да і втомилися від від війни. Отак вважають партнери і можуть отримати сюрприз.
Это вряд ли.
detroytred написав:.......... Переглянув план Перемоги від Зе. Він хотів, аби цей план ліг в основу плану Трампа. Щось малувато поки лягає..
Хотел он правильно и хорошо. Но Трампу глубоко плевать на Украину и наши планы. Не уверен, что он хорошо знает, где Украина находится.
Половина поверниться, потім більша половина з них поїде назад. Українське суспільство кардинально змінилося. Не всі зможуть там жити.