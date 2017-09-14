RSS
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 09:13

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  thenewepic написав:
І "путін погодиться на повне припинення вогню" - які будуть гарантії, що вже через місяць він не піде .
а які в цім ділі взагалі можуть бути гарантії? В нього теж нема гарантій що через місяць Зеленський не піде пити каву в криму)

певний час ти виглядаєш притомним, але достатньо однієї фрази щоб спортити враження
можно якось розгорнутіше писати? Які гарантії мають надати сторони переговорів?
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 09:42

  Xenon написав:Также украинский чиновник сообщил изданию, что даже если Зеленский согласится на требования путина, ему придётся провести референдум, поскольку Конституция Украины не позволяет уступать территорию.

Конституція на паузі
НАБУіни вже готові зачитувати компромат на zе
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Трамп підготував ґрунт для того, щоб здати Україну за її спиною, - Ослунд 

«Тепер Трамп підготував ґрунт для того, щоб здати Україну за її спиною. Путін не зробить жодних реальних поступок, можливо, лише обмежить бойові дії там, де Україна має перевагу, і Трамп намагатиметься нав’язати це Україні.

Швидше за все, Трамп де-факто визнає нинішню окупацію Росією українських територій. Трамп уже відмовився від будь-яких претензій на територіальну цілісність України. Він припинив усю допомогу США Україні та всі скарги США на порушення Росією міжнародного права.

Він хоче скасувати західні санкції проти Росії, але решта Заходу може цьому завадити», – вважає шведський економіст та дипломат Андерс Ослунд.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 09:58

  thenewepic написав:
  Xenon написав:
❗️путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з усієї східної Донецької області, – WSJ.

▪️На першому етапі Україна виведе війська з Донецької області, а лінії фронту будуть заморожені.
▪️Після цього відбудеться другий етап, на якому путін і Трамп узгодять остаточний мирний план, який пізніше буде обговорено з Зеленським.
▪️У рамках пропозиції путін заявив, що його уряд ухвалить закон, який зобов'язується не нападати на Україну чи Європу.

https://www.wsj.com/world/putin-russia- ... l-0021453b

.
❗️Зеленський має бути готовий «підписати щось», щоб закінчити війну в Україні, – Трамп.

напевно, західної частини Донецької області, а не східної.

І "путін погодиться на повне припинення вогню" - які будуть гарантії, що вже через місяць він не піде "звільняти" Запорізьку область?

Гарантії у нас звжди будуть лише сильні ЗСУ.
Якщо одразу після оголошення перемир'я відновити велике крадівництво замість виготовлення озброєння, урізати зарплати військовим, завалити ДОЗ, як це відбувалось з 2019 по 2022, то не важко здогадатись, що буде далі.
