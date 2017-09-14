Додано: Суб 09 сер, 2025 11:34

Про це Глава держави повідомив на своїй сторінці.«Усі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни. Це російська війна, це агресія росії, і саме росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир», — зазначив Володимир Зеленський.Президент наголосив, що українці не віддадуть окупанту жодного клаптика своєї землі.«Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення проти нас або без нас — це водночас рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, які ніколи не спрацюють», — сказав він.Володимир Зеленський також додав, що Україна готова разом із президентом Дональдом Трампом та всіма партнерами працювати заради реального та тривалого миру — «миру, який не розвалиться через бажання Москви».«Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно. Це наша земля, ми — це Україна», — підсумував Президент.