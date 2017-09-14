RSS
  #<1 ... 1468314684146851468614687>
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 12:16

  UA написав:
  Xenon написав:Также украинский чиновник сообщил изданию, что даже если Зеленский согласится на требования путина, ему придётся провести референдум, поскольку Конституция Украины не позволяет уступать территорию.

Конституція на паузі
НАБУіни вже готові зачитувати компромат на zе

не позволяет вносить уступки. Все остальное - сколько угодно.
2
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 12:32

  Schmit написав:
  Banderlog написав:
  Schmit написав:Гарантії у нас звжди будуть лише сильні ЗСУ.
.

курс на мілітаризацію та індустріаліазацію?

Щоб зберегти державу, у нас три шляхи:
- НАТО і ЄС - реальні шанси на цей шлях втрачено ще у 2005-2008 роках, (кому дякувати - знаємо, пам'ятаємо);
- грузіїзація/білорусизація - жалюгідний шлях, але держава так може існувати десятиліттями;
- так, мілітаризація та індустріаліазація - озброюватись, щоб не бути захопленим за три дні, як це сталось з Півднем України, (кому дякувати - знаємо, пам'ятаємо).

шлях на останнє втрачено у 2014 бо пріоритетом стали кружевні трусики, оніжєдєті, сльозинка правосека, декомунізація, дерадянізація, відкриття ринків
Реіндустріалізація це завжди посилення планування в економіці, протекціонизм,
пріоритет державного над особистим . Тоді закономірне виникає питання щодо подій взимку 2013-2014, навіщо змарнували стільки часу , людей, територій
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 12:37

  Schmit написав: - так, мілітаризація та індустріаліазація - озброюватись, щоб не бути захопленим за три дні, як це сталось з Півднем України, (кому дякувати - знаємо, пам'ятаємо).

Для мілітаризації потрібні гроші та люди. Україна не має ані грошей, ані людей. Народжуваність на нулі, а молодь масово виїжджає, щоб встигнути до закриття кордонів. Так, держава ще деякий час продовжуватиме ґвалтувати 40-50-річних чоловіків, але і вони через деякий час закінчяться. Якихось гарних варіантів для нас немає. Є лише один - якщо хтось за нас вступиться, але цього не станеться.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

СРСР, КНР, США(під час "Нового курсу" Рузвельта),Південна Корея Пак ЧонХі під час (ре)індустріазації закручували гайки, вводили протрекцінизм (як зараз намагаеться Трамп в США), вводили планування з п'ятирічками.
Ті хто йшов по більш ліберальному шляху ,як окупована ФРН, просто мали фінансових донорів, які розміщували там свої війська і розглядали як свої власні території. У України такої опції нема
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 12:58

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав: а які в цім ділі взагалі можуть бути гарантії? В нього теж нема гарантій що через місяць Зеленський не піде пити каву в криму)

певний час ти виглядаєш притомним, але достатньо однієї фрази щоб спортити враження
можно якось розгорнутіше писати? Які гарантії мають надати сторони переговорів?

гарантії руських - це дійсно туалетний папір, це ні про що. але тоді виходить, що вони вимагають віддати території в обмін на що? ні на що? непоганий розвод лохів...

а ще є надійні гарантії - іноземні війська десь в Харкові та Запоріжжі - але тут вже в ЛАДа та Бандерлога істерика почнеться :D
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 13:01

  Banderlog написав:
  thenewepic написав:І "путін погодиться на повне припинення вогню" - які будуть гарантії, що вже через місяць він не піде .
а які в цім ділі взагалі можуть бути гарантії? В нього теж нема гарантій що через місяць Зеленський не піде пити каву в криму)

а оце свідома брехня та ІПСО руських. ми на боці тих, хто домовленностей дотримується. хто там напав в 2022 чи чиї іхтамнети були в 2014 - отож.

тому беремо за приклад Азербайджан чи Хорватію, й чекаємо на умовний знак на березі річки :lol:
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 13:07

  fox767676 написав:
  Schmit написав:
  Banderlog написав:
курс на мілітаризацію та індустріаліазацію?

Щоб зберегти державу, у нас три шляхи:
- НАТО і ЄС - реальні шанси на цей шлях втрачено ще у 2005-2008 роках, (кому дякувати - знаємо, пам'ятаємо);
- грузіїзація/білорусизація - жалюгідний шлях, але держава так може існувати десятиліттями;
- так, мілітаризація та індустріаліазація - озброюватись, щоб не бути захопленим за три дні, як це сталось з Півднем України, (кому дякувати - знаємо, пам'ятаємо).

шлях на останнє втрачено у 2014 бо пріоритетом стали кружевні трусики, оніжєдєті, сльозинка правосека, декомунізація, дерадянізація, відкриття ринків

Не розумію, як це все заважало нам йти останнім шляхом, особливо відкриття величезних ринків країн ЄС, де так, є квоти на різну сировинну продукцію, а от на продукцію машинобудування - ніяких, лише відповідність стандартам та регламентам ЄС.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 13:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:а які в цім ділі взагалі можуть бути гарантії?
ну для того і треба працювати владі, напружувати мізки. Щоб продумати, які гарантії можуть бути.
Як мінімум, має бути одночасно випущений указ про зупинку мобілізації і демобілізацію. І у нас, і у раші. І не колись у майбутньому після того, як Україна виведе війська з Донецької області, а одночасно з цим.
Ще один обовʼязковий пункт - ніяких військових обмежень для України. В НАТО нас при Трампі 100% не візьмуть, але двосторонні домовленості і допомога від західних держав поза НАТО не повинна обмежуватися ніяк.
Ну і миротворці з інших держав на лінії зіткнення теж потрібні.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 13:29

  _hunter написав:
  Xenon написав:Буде цікаво, якщо Зеленський приїде на зустріч з Дональдаком і х..ом і покаже їм руку по лікоть ))

❗️Різка відмова Зеленського про «обмін територіями» ризикує розлютити Трампа, – NYT.

https://www.nytimes.com/2025/08/09/worl ... ussia.html

Если на евойные последние заявы посмотреть - что-то подобное он и готовит... Как говорил Трамп - он слишком вжился в свою роль в сериале.


Ну это просто будет подарок путину на день рождения.
Тогда прийдется менять Донецк с Краматорском на Киев
Лука ж не зря намекнул что в 2022, русские просто возвращались с учений через Киев
возможно как раз поэтому так ускорились со встречей, чтобы была ясность...
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 09 сер, 2025 13:31, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 13:31

  Banderlog написав:це перемовини і що характерно поки перемовини не з Зеленським а Сша і рф. Ми почекаєм за дверима .
то кажеш ти хочеш миру? І за дипломатичне розвязання війни?
Добре, на які поступки ти готовий піти? І в яких питаннях торги не допустимі? Як ти в подальшому бачиш співіснування рф та України?

Це логічно. Дві основні проблеми педерації: це санкції і поставки зброї в Україну. Вирішувати їх можна тільки шляхом переговорів з Трампом, а не з Зеленським.
Миру не буде. Хуйло буде тягнути по максимуму, морочити рижому клоуну голову з метою зірвати поставки зброї та посилення санкцій.
А потім, коли рижий псіхане, то хуйло йобне мобілізацію.
І ми знову побачимо зведені роти і стрілецькі батальйони на штурмах. Але то буде потім, зараз вони витрачають лінійні мотокопитні підрозділи, і це для нас добре.
Щодо обміну, якщо говорити про справедливий і чесний обмін, виходячи з ситуації на фронті і бажання миру(точніше втому від війни з обох боків): можна обміняти залишки Донецької області, на Запорізьку. Хуйло зможе продати це як перемогу - звільнення Донбасу. Ми утримаємо Дніпро як річковий шлях. Він-він. Точніше луз-луз.
