RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14684146851468614687
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 16:21

  trololo написав:
  Banderlog написав:? Зеленський не хоче миру бо після миру доведеться іти на вибори.
Боюсь, що наша влада постарається зірвати переговори...


це руснява брехня

а він постійно повторює те, що йому кажуть кацапські попи.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3020
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 16:30

  flyman написав:

Поспілкувався я тільки що з цим киянином, питань по ньому дуже багато залишилось, хоч спілкувались ми більше години!!! :D
якийсь він мутний
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3020
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 17:25

  unicdima написав:
  trololo написав:
  Banderlog написав:? Зеленський не хоче миру бо після миру доведеться іти на вибори.
Боюсь, що наша влада постарається зірвати переговори...


це руснява брехня

а він постійно повторює те, що йому кажуть кацапські попи.

Да нарешті дайте вже тому Бандерлогу на підпис якусь "присягу о лояльності")) :

*А на замечание друзей насчет некоторых странностей майора Майора капитан Блэк объявил, что майор Майор — коммунист.

— Они просачиваются повсюду! — провозгласил капитан Блэк воинственно. — Вы, друзья, если желаете, можете сидеть сложа руки и заниматься попустительством. Но я не намерен сидеть сложа руки. Отныне я заставлю каждого сукина сына, который переступит порог разведотдела, подписать «присягу о лояльности». Но этому мерзавцу майору Майору я подписать не дам, даже если он этого очень захочет.

На следующее утро славный крестовый поход за принятие «присяги о лояльности» был в полном разгаре. Во главе его, охваченный энтузиазмом, стоял капитан Блэк. Идея оказалась действительно плодотворной. Весь сержантский и офицерский состав должен был подписать одну «присягу о лояльности» перед получением планшеток из разведотдела, другую — перед получением на складе бронекостюмов и парашютов. Третью «присягу о лояльности» нужно было принести лейтенанту Балкинктону, начальнику автороты, чтобы получить разрешение на проезд в грузовике от палаточного городка до летного поля. «Присяга о лояльности» подстерегала людей за каждым углом. Ее приходилось подписывать, чтобы получить денежное довольствие в финчасти или летный паек. Даже стрижка и бритье у парикмахера-итальянца не обходились без этой процедуры. Каждый офицер, поддержавший славный крестовый поход, как бы соперничал с капитаном Блэком в патриотизме. И капитан сутки напролет ломал себе голову, как превзойти прочих. В преданности родине он не желал знать себе равных. Когда другие офицеры, следуя его примеру, составили свои «присяги о лояльности», он пошел еще дальше и заставил каждого сукина сына, который приходил к нему в разведотдел, подписывать по две «присяги о лояльности», затем по три, а потом и по четыре. Вскоре он ввел новшество — подписывать «присягу о лояльности» с последующим исполнением «Звездного флага». Сначала пели хором по одному разу, затем по два, по три и, наконец, по четыре раза. Стоило капитану Блэку оставить своих соперников позади, как он презрительно отчитывал их за то, что они не следуют его примеру. А когда они следовали его примеру, он умолкал и ломал голову над новыми стратегическими планами, дабы снова получить возможность презрительно отчитывать своих сослуживцев за отставание.* (С)
_______________________
І отому "мутному киянину" заразом теж не завадить))
detroytred
 
Повідомлень: 25066
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 17:33

  trololo написав:
  Banderlog написав:? Зеленський не хоче миру бо після миру доведеться іти на вибори.
Боюсь, що наша влада постарається зірвати переговори...


це руснява брехня
в чому брехня? Може не правда, що і зеленський і єс висловлюють занепокоєння через переговори трампа і рф? Хіба європа не заявляла

Що боїться що путін після миру в Україні нападе на прибалтику?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3328
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 17:57

  Banderlog написав:
  trololo написав:
  Banderlog написав:? Зеленський не хоче миру бо після миру доведеться іти на вибори.
Боюсь, що наша влада постарається зірвати переговори...


це руснява брехня
в чому брехня? Може не правда, що і зеленський і єс висловлюють занепокоєння через переговори трампа і рф? Хіба європа не заявляла

Що боїться що путін після миру в Україні нападе на прибалтику?

Ти ж писав, що Зеленський не хоче миру, бо вибори ...
Тобі на це сказали, що брехня

Ти перемкнувся на прибалтику ... і знову написав брехню про це

Ти почав клеїти дурня ) як справжній московит )

Запитую знову - Путін хоче миру ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11822
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 18:19

  detroytred написав:
Вскоре он ввел новшество — подписывать «присягу о лояльности» с последующим исполнением «Звездного флага». Сначала пели хором по одному разу, затем по два, по три и, наконец, по четыре раза. Стоило капитану Блэку оставить своих соперников позади, как он презрительно отчитывал их за то, что они не следуют его примеру. А когда они следовали его примеру, он умолкал и ломал голову над новыми стратегическими

Нажаль, я не вмію співати звьоздного флага. Отцю мене дрєсірували 28 років тому можу заспівати)
https://www.youtube.com/watch?v=HQa_LQdCZ6Q
Ще помню і гімн ссср, то дрєсірували 34р тому)
Іще знаю дешьяпте румуне))))
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3328
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 18:22

  pesikot написав:Ти ж писав, що Зеленський не хоче миру, бо вибори ...
Тобі на це сказали, що брехня

Ти перемкнувся на прибалтику ... і знову написав брехню про це

Ти почав клеїти дурня ) як справжній московит )

Запитую знову - Путін хоче миру ?
так я вважаю що путін хоче завершити війну.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3328
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 18:34

  Banderlog написав: так я вважаю що путін хоче завершити війну.

Так, економіка оркостану дихає на ладан. І мені дійсно цікаво як не перший раз цих зомбі есерес хочуть врятувати від повного піздеца :)
Також цікавий момент коли Моді якась там Індія посилає Трампа наймогутнішого мейк Америка грейт еген і їде на зустріч з довічним ворогом Китаєм :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5941
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 18:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  pesikot написав:Ти ж писав, що Зеленський не хоче миру, бо вибори ...
Тобі на це сказали, що брехня

Ти перемкнувся на прибалтику ... і знову написав брехню про це

Ти почав клеїти дурня ) як справжній московит )

Запитую знову - Путін хоче миру ?
так я вважаю що путін хоче завершити війну.
Але є нюанс. Він хоче це зробити змусивши нас капітулювати
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36487
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8230 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 14684146851468614687
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 119260
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 301140
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 971079
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (1048)
09.08.2025 17:38
Ринок ОВДП (9437)
09.08.2025 16:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.