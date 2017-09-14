RSS
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 18:44

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Ти ж писав, що Зеленський не хоче миру, бо вибори ...
Тобі на це сказали, що брехня

Ти перемкнувся на прибалтику ... і знову написав брехню про це

Ти почав клеїти дурня ) як справжній московит )

Запитую знову - Путін хоче миру ?
так я вважаю що путін хоче завершити війну.

Так нехай завершує.
Що йому заважає ? Нічого

Вже зараз Путін може припинити обстріли України, але він цього не робить
Обстріли продовжуються

В Харкові російський безпілотник влучив у магазин меблів, шість поранених
В Харкові російський безпілотник поцілив у меблевий магазин, розташований у Київському районі міста. Внаслідок атаки постраждали щонайменше шестеро людей. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.


Росія атакувала дроном автобус у передмісті Херсона: загинули дві людини, 16 поранених – фото.доповнено
За даними слідства, 9 серпня близько 08:30 російські військові вдарили дроном по автобусу, який рухався у передмісті Херсона. Унаслідок атаки загинули дві особи, також спочатку було відомо про шістьох поранених.
...
ДОПОВНЕНО о 14:00. Під час спроби поліцейських дістати з салону тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона в автобус, повідомили в Нацполіції. В результаті троє правоохоронців отримали контузії.


Росія вдарила по Дніпру "Іскандерами", є постраждалі та руйнування – фото
Постраждали троє людей – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Через атаку є руйнування на території підприємства, понівечені авто та будівля, що не експлуатувалася. Також виникла пожежа.
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Москальский тг канал 1 січня
https://ibb.co/272SYrPq
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Bild: Віткофф неправильно зрозумів слова Путіна про вимоги у війні і сприйняв їх за поступки
За інформацією газети, Кремль не відступав від своєї максимальної вимоги – контролювати повністю п'ять регіонів України: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим.

Росія під час зустрічі запропонувала "секторальне припинення вогню", наприклад, взаємну відмову від ударів по енергооб'єктах або по великих містах за лінією фронту. Однак це не означає відмову Росії від масштабних наступальних операцій на фронті.

Натомість США запропонували "заморозити конфлікт" уздовж нинішніх ліній фронту в обмін на широке скасування санкцій і нові економічні угоди з Росією. За даними Bild, Росія відкинула ці умови.

Ба більше, він неправильно витлумачив слова Путіна про "мирне виведення" українських військ із Запорізької та Херсонської областей, прийнявши їх за виведення військ росіян.

"Віткофф не знає, про що говорить", – сказав Bild представник українського уряду.

За даними німецької газети, таку саму оцінку поділяють і представники уряду Німеччини. Під час телефонної розмови 7 серпня між представниками уряду США та європейськими партнерами, американську сторону сприйняли як "хаотичну і роз'єднану", сказали співрозмовники Bild.

Зокрема, Віткофф, який був присутній у розмові, здався "перевантаженим і некомпетентним", а його висловлювання – суперечливими.
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 19:09

  Faceless написав:
Banderlog написав:
  pesikot написав:Ти ж писав, що Зеленський не хоче миру, бо вибори ...
Тобі на це сказали, що брехня

Ти перемкнувся на прибалтику ... і знову написав брехню про це

Ти почав клеїти дурня ) як справжній московит )

Запитую знову - Путін хоче миру ?
так я вважаю що путін хоче завершити війну.
Але є нюанс. Він хоче це зробити змусивши нас капітулювати
між капітуляцією рф і капітуляцією України ще є безліч варіантів. Це не спорт де переможцю дістається все.
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 19:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  Faceless написав:
Banderlog написав:[quote="5880005:pesikot"]
Ти ж писав, що Зеленський не хоче миру, бо вибори ...
Тобі на це сказали, що брехня

Ти перемкнувся на прибалтику ... і знову написав брехню про це

Ти почав клеїти дурня ) як справжній московит )

Запитую знову - Путін хоче миру ?
так я вважаю що путін хоче завершити війну.
Але є нюанс. Він хоче це зробити змусивши нас капітулювати
між капітуляцією рф і капітуляцією України ще є безліч варіантів. Це не спорт де переможцю дістається все.[/quote]З усіх заяв пуйла і представників рф зрозуміло, що їх цікавить тільки один, оцей крайній, варіант. І ні на які компроміси вони як не збиралися йти, так і не збираються.
Faceless
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Це ж повна радість московитів, щоб Путін з Трампом перетер все, а до Зеленського тільки довели результат
московитське ІПСО )
а який ти бачиш вихід з ситуації? Зеленський не хоче миру бо після миру доведеться іти на вибори.
Боюсь, що наша влада постарається зірвати переговори...

не бійся, це все маячня 8)
Shaman
Banderlog
так я вважаю що путін хоче завершити війну.

бачу варіанти:
- інфантильне одоробло, може гірше (імбецил)
- працюєш на мпц(фсб)
- намагаєш розвести срач
  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: можно якось розгорнутіше писати? Які гарантії мають надати сторони переговорів?

гарантії руських - це дійсно туалетний папір, це ні про що. але тоді виходить, що вони вимагають віддати території в обмін на що? ні на що? непоганий розвод лохів...

а ще є надійні гарантії - іноземні війська десь в Харкові та Запоріжжі - але тут вже в ЛАДа та Бандерлога істерика почнеться :D
нічого в мене не почнеться. Якщо іноземне набу є то чому б не бути іноземним військам?
Я іще в минулому році коли макрон ляпнув, що введе французькі війська то писав, що треба погоджуватись.
тоді потужний заявив, що ми не потребуєм військ франції, що в нас свого мяса хоть жо пой жуй. І підримували тоді заяви Потужного не Лад і Бандерлог, а Шаман Песікіт і професорша економіки пані флер. Схоже і цього разу потужний буде мішати переговорам, тому його і не кликали... Переговори ідуть між трампом і рф.

а це вже схоже - бреше як дише. а дихає часто... :lol:

по-перше не пам'ятаю, щоб Зе відмовлявся від іноземних військ. поки це вони ніяк не можуть в своїх штанях чоловічі ознаки :D а чиста брехня в тому, що я це підтримував. власне як й pesikot. чи ти вирішив - якщо брехати, то нахабно, може хто й повірить 8)
Shaman
  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Це ж повна радість московитів, щоб Путін з Трампом перетер все, а до Зеленського тільки довели результат
московитське ІПСО )
а який ти бачиш вихід з ситуації? Зеленський не хоче миру бо після миру доведеться іти на вибори.
Боюсь, що наша влада постарається зірвати переговори...

не бійся, це все маячня 8)
чого ж маячня? Це в обід ще були сумніви, довечору вже видно- Потужний пішов в відказ вимагає врахування інтересів європейських акціонерів України ))))
Banderlog
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Ще раз, де я хочу продовження війни ?
Наведи приклад або не бреши
Я вже втомився від твоєю брехні )

Я кажу, що нам ніяких перемовин про припинення вогню не пропонують
Путін нам пропонує, щоб Зеленський підписав все, що Путін напише.
Але це не перемовини

Ти цього не розумієшь принципово ?
Або розумієшь і робишь тільки вигляд, га ? )
це перемовини і що характерно поки перемовини не з Зеленським а Сша і рф. Ми почекаєм за дверима .
то кажеш ти хочеш миру? І за дипломатичне розвязання війни?
Добре, на які поступки ти готовий піти? І в яких питаннях торги не допустимі? Як ти в подальшому бачиш співіснування рф та України?

знову - давайте варіанти, а я покритикую...

добре, якщо це принципове питання, після якого Раша готова припинити війну (що маловірогідно, вона не збирається її припиняти, тому й висуває невиконані вимоги). тоді нехай повертають нам ЗАЕС.

про що недопустимі торги - яка в нас влада. виберемо самі, проросійської влади тут не буде. армія - ніякої демілітаризації.

зараз почнеться волання узькочелюсних та тих, хто моляться московським попам - ну це можна обговорювати 8) діди чомусь могли не молитися московитам, а онучок вже не може - а може йому якраз російське православ'я й підходить - там де контрабас та годинники, що щезають.

як жити далі? з поточною владою, а як Ізраіль з неадекватними сусідами - дротові загородження та мінні поля, ніяких шатлів. а от коли з іншою владою на Раші - подивимось. в Ірані вже скільки років неадекватна влада...

робочий план дій на майбутнє 8)
Shaman
