Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 19:32

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: а який ти бачиш вихід з ситуації? Зеленський не хоче миру бо після миру доведеться іти на вибори.
Боюсь, що наша влада постарається зірвати переговори...

не бійся, це все маячня 8)
чого ж маячня? Це в обід ще були сумніви, довечору вже видно- Потужний пішов в відказ вимагає врахування інтересів європейських акціонерів України ))))

а раніше ж були американські акціонери? вже змінилися? :shock: чи методичка змінилася? :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 19:36

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:а який ти бачиш вихід з ситуації? Зеленський не хоче миру бо після миру доведеться іти на вибори.
Боюсь, що наша влада постарається зірвати переговори...

не бійся, це все маячня 8)
чого ж маячня? Це в обід ще були сумніви, довечору вже видно- Потужний пішов в відказ вимагає врахування інтересів європейських акціонерів України ))))

- інфантильне одоробло, може гірше (імбецил)
- працюєш на мпц(фсб)

Зеленський не відмовляється від миру

Він відмовляється віддавати те, що росіяни не захопили

До речі, колись я тебе запитував і ти був проти виводу укранськіх військ з теріторій, які Росія не захопила
Чи ти тоді брехав чи зараз ))
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 19:41

  pesikot написав:Bild: Віткофф неправильно зрозумів слова Путіна про вимоги у війні і сприйняв їх за поступки
За інформацією газети, Кремль не відступав від своєї максимальної вимоги – контролювати повністю п'ять регіонів України: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим.

Росія під час зустрічі запропонувала "секторальне припинення вогню", наприклад, взаємну відмову від ударів по енергооб'єктах або по великих містах за лінією фронту. Однак це не означає відмову Росії від масштабних наступальних операцій на фронті.

Натомість США запропонували "заморозити конфлікт" уздовж нинішніх ліній фронту в обмін на широке скасування санкцій і нові економічні угоди з Росією. За даними Bild, Росія відкинула ці умови.

Ба більше, він неправильно витлумачив слова Путіна про "мирне виведення" українських військ із Запорізької та Херсонської областей, прийнявши їх за виведення військ росіян.

"Віткофф не знає, про що говорить", – сказав Bild представник українського уряду.

За даними німецької газети, таку саму оцінку поділяють і представники уряду Німеччини. Під час телефонної розмови 7 серпня між представниками уряду США та європейськими партнерами, американську сторону сприйняли як "хаотичну і роз'єднану", сказали співрозмовники Bild.

Зокрема, Віткофф, який був присутній у розмові, здався "перевантаженим і некомпетентним", а його висловлювання – суперечливими.

Так очікувано:
сказав Bild представник українського уряду.

таку саму оцінку поділяють і представники уряду Німеччини


Перед оголошенням попередніх домовленостей було таке ж гадання на кофейній гущі, потім, коли зміст домовленостей був оголошений і там не виявилось нічого жахливого - просто сказали, що умови були фейкові.
Зрозуміло, що Зе не потрібене перемир'я на ніяких умовах, крім хіба що кордонів 91, бо далі вибори і... ЄС не потрібне перемир'я взагалі, бо "посилиться і знову нападе", але вже на них. То ж нехай Україна ще трохи побуде щитом Європи.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 19:42

  Shaman написав:

по-перше не пам'ятаю, щоб Зе відмовлявся від іноземних військ. поки це вони ніяк не можуть в своїх штанях чоловічі ознаки :D а чиста брехня в тому, що )
вспоминай парторг, вспоминай :lol: а краще загугли як Потужний говорив що французьким солдатам нема смислу помирати за Україну. Тіки я не вірю що таке брехло як ти має погану память. Тобі ж треба постійно памятати що ти набрехав... чи не треба?
На шо ти надієшся? народ то помнить,
а якщо хто забув, то зможе сам загуглити)
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 19:44

  prodigy написав:Banderlog
так я вважаю що путін хоче завершити війну.

бачу варіанти:
- інфантильне одоробло, може гірше (імбецил)
- працюєш на мпц(фсб)
- намагаєш розвести срач


*Очільник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Кирило Буданов заявив, що вірить в закінчення війни РФ проти України у 2025 році.
Про це він сказав у кулуарах Форуму "Україна. Рік 2025", передає РБК-Україна.

"Так. Вірю. Ви почули від кількох спікерів, що як мінімум РФ треба передишка, зупинка вогню. Їй не вистачає сил. Це одна з причин. Друга — велика фінансова ціна дня війни для РФ", — пояснив він.

Відповідаючи на питання, коли це може статися, Буданов заявив, що для цього потрібна готовність усіх сторін.

"Коли всі сторони будуть готові, вироблять план, алгоритм, який погодять, якщо він реалістичний. Тоді і станеться, раніше не буде. В односторонньому порядку це не можна зробити", — зазначив очільник ГУР.
https://suspilne.media/955299-budanov-v ... 2025-roci/

Ще й на причини чому чітко вказав:
"як мінімум РФ треба передишка, зупинка вогню. Їй не вистачає сил. Це одна з причин. Друга — велика фінансова ціна дня війни для РФ".
А тут і овсі про причину, бо вирок рфії:

*На його думку, Росії потрібна перерва, адже згідно з її стратегією, якщо до 2026 року не вийти з цієї війни, втратиться навіть шанс на світове лідерство, і росіянам лишиється "максимум рівень регіонального лідерства, що їх абсолютно не влаштовує".
https://www.unian.ua/world/zakinchennya ... 29061.html

З цих заяв витікає цілком логічне питання 😁😁😁

І ще логічніший наслідок -- рфії кабзда через 1,5-2 роки.
Ніхто її не випустить.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 19:50

  Schmit написав:
  pesikot написав:Bild: Віткофф неправильно зрозумів слова Путіна про вимоги у війні і сприйняв їх за поступки
За інформацією газети, Кремль не відступав від своєї максимальної вимоги – контролювати повністю п'ять регіонів України: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим.

Росія під час зустрічі запропонувала "секторальне припинення вогню", наприклад, взаємну відмову від ударів по енергооб'єктах або по великих містах за лінією фронту. Однак це не означає відмову Росії від масштабних наступальних операцій на фронті.

Натомість США запропонували "заморозити конфлікт" уздовж нинішніх ліній фронту в обмін на широке скасування санкцій і нові економічні угоди з Росією. За даними Bild, Росія відкинула ці умови.

Ба більше, він неправильно витлумачив слова Путіна про "мирне виведення" українських військ із Запорізької та Херсонської областей, прийнявши їх за виведення військ росіян.

"Віткофф не знає, про що говорить", – сказав Bild представник українського уряду.

За даними німецької газети, таку саму оцінку поділяють і представники уряду Німеччини. Під час телефонної розмови 7 серпня між представниками уряду США та європейськими партнерами, американську сторону сприйняли як "хаотичну і роз'єднану", сказали співрозмовники Bild.

Зокрема, Віткофф, який був присутній у розмові, здався "перевантаженим і некомпетентним", а його висловлювання – суперечливими.

Так очікувано:
сказав Bild представник українського уряду.

таку саму оцінку поділяють і представники уряду Німеччини


Перед оголошенням попередніх домовленостей було таке ж гадання на кофейній гущі, потім, коли зміст домовленостей був оголошений і там не виявилось нічого жахливого - просто сказали, що умови були фейкові.
Зрозуміло, що Зе не потрібене перемир'я на ніяких умовах, крім хіба що кордонів 91, бо далі вибори і... ЄС не потрібне перемир'я взагалі, бо "посилиться і знову нападе", але вже на них. То ж нехай Україна ще трохи побуде щитом Європи.

Вже був Banderlog з подібним іпсо(бехнею), слово в слово )

Не напружуйся )
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 19:50

  Banderlog написав:
  Shaman написав:по-перше не пам'ятаю, щоб Зе відмовлявся від іноземних військ. поки це вони ніяк не можуть в своїх штанях чоловічі ознаки :D а чиста брехня в тому, що )
вспоминай парторг, вспоминай :lol: а краще загугли як Потужний говорив що французьким солдатам нема смислу помирати за Україну. Тіки я не вірю що таке брехло як ти має погану память. Тобі ж треба постійно памятати що ти набрехав... чи не треба?
На шо ти надієшся? народ то помнить,
а якщо хто забув, то зможе сам загуглити)

добре, що там казав Зе, не буду сперечатися.

але я пам'ятаю, що казав я - тому за брехню на мою адресу тобі треба відповідати. ти ж точно знаєш значення російського слова "проотвечался" :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 19:51

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

по-перше не пам'ятаю, щоб Зе відмовлявся від іноземних військ. поки це вони ніяк не можуть в своїх штанях чоловічі ознаки :D а чиста брехня в тому, що )
вспоминай парторг, вспоминай :lol: а краще загугли як Потужний говорив що французьким солдатам нема смислу помирати за Україну. Тіки я не вірю що таке брехло як ти має погану память. Тобі ж треба постійно памятати що ти набрехав... чи не треба?
На шо ти надієшся? народ то помнить,
а якщо хто забув, то зможе сам загуглити)


«Україна не потребує іноземних військ на своїй території. Однак пропозиції щодо технічного персоналу, який може приїздити в нашу країну, щоб не відправляти військову техніку на ремонт до Європи, варто розглянути» – Володимир Зеленський

Адже поки Україна тримається, французька армія може залишатися на території Франції.

«Ваші діти не будуть гинути в Україні, але якщо Росія вдереться в країни НАТО, ваші діти можуть бути відправлені в одну з цих країн. І це вже інше питання, це буде колегіальне рішення НАТО, тут мені немає чого коментувати.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 57512.html
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 20:03

  ЛАД написав:
  flyman написав:........
[youtube]IGtvzxf4_rY[/youtube.
Это вы в качестве юмора?

Писателей на ветке остались считанные единицы.
Интересно, читателей тоже?
Пожалуй, надо отдохнуть от форума.

в якості тренінгу цитування для ЛАДа
flyman
  Banderlog написав: вспоминай парторг, вспоминай :lol: а краще загугли як Потужний говорив що французьким солдатам нема смислу помирати за Україну. Тіки я не вірю що таке брехло як ти має погану память. Тобі ж треба постійно памятати що ти набрехав... чи не треба?
На шо ти надієшся? народ то помнить,
а якщо хто забув, то зможе сам загуглити)

Французькі солдати нам не потрібні, а ось ядерна парасолька Франції як і військова допомога Міражами і бібмами то так.
Мені потрібно, Banderlog, думка військового. Що скажете про Тімура і його команду? Я весь час журилася (до цієї операції Тімура) що Іловайский котел нас вічно наздоганяє і ось. Думаю ЮА вірно каже, що то епілептики 60+ з лопатами Кулєби творять дива 800+ гарних руських.
stm
