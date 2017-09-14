Додано: Суб 09 сер, 2025 20:32

Під час служби в Парку Пам’яті в капличці було освячено Престол з часточками мощей Св. Михайла, князя Чернігівського та відслужено Божественну літургію. З цього моменту капличка є Храм. В Храмі також до цього вже давненько розміщені ікони в честь святого Дмитрія Солунського (в честь якого і названо утворену громаду) , заступника воїнів, та св.Покрови.

«Від початку повномасштабного вторгнення, коли полетіли перші ракети, в мене було відчуття, що церква, ті люди, які вважали нас братами, російська православна церква будуть одноголосно волати про те, щоб зупинити це кровопролиття. Але не так сталося. Коли церква почала виправдовувати вбивства, коли її члени почали освячувати балістичні ракети, виправдовувати це тим, що яка різниця.



Тоді ти задаєшся питанням: що сповідує та церква? Любов, про яку каже Господь? Чи кровопролиття, яке виправдовується священною війною?»,- Архімандрит Серафим (Лісовий), настоятель храму св. Івана Богослова

«Коли я в перший день після деокупації приїхав до цього храму, я не знав, як вам пояснити, що ми більше не будемо поминати патріарха кіріла за богослужінням. А ви мені сказали: ми чути про нього не хочемо! То я видихнув. Настав час і ми почали втілювати в наше повсякдення українську мову.

Ще один храм у прикордонній Чернігівщині позбувся ярма московської церкви. 5 серпня релігійна громада села Великий Щимель проголосувала за перехід храму УПЦ (мп) до ПЦУ. Від самого ранку жителі села почали сходитися до будинку культури, аби вибороти право служіння в місцевій церкві українською мовою. В той час настоятель церкви, який підпорядковувався УПЦ (мп), виносив із храму, за його словами, особисті речі.

Ініціатива змінити конфесійну приналежність громади, за словами місцевих жителів, з’явилася ще у 2022 році. Як розповів один з ініціаторів зборів Віктор Єрко, протягом останніх двох років у селі відспівували полеглих на фронті воїнів запрошені священники ПЦУ, оскільки настоятель храму УПЦ (МП) відмовлявся проводити чин похорону.

Перехід громади до ПЦУ відбувся в селі Данина. Про це «ЧЕЛАЙН» розповів отець Петро Цюра, настоятель храму Іоана Богослова в Ніжині. Упродовж майже двох років він їздив до цього села та звершував богослужіння на вулиці, за потреби здійснював різні обряди, зокрема відспівування спочилих, освячення дарів, помешкань й інші. У цьому була потреба, адже люди мали запит на молитву українською мовою, натомість у селі – лише московський храм.

Символічно 2 квітня, у третю річницю звільнення Чернігівщини від російських військ, у приміщенні місцевого будинку культури відбулися збори жителів села Смяч, щодо розташоване у прикордонній Сновській громаді на Чернігівщині. Серед присутніх на зборах – понад 50 місцевих мешканців, військові капелани Євген Орда та Антоній Панасенко, настоятелі храмів Православної церкви України Андрій Ольховик і Тимур Блинець, а також двоє священників московського патріархату.

2 березня парафія села Яблунівка Носівської громади вийшла з підпорядкування УПЦ (московського патріархату). Тепер у стінах Храму Святої Великомучениці Катерини лунає українська молитва.

